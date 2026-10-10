Bloquean carretera Las Ánimas-Coyotepec por falta de repavimentación y afecta la circulación de la autopista México-Querétaro

Vista aérea nocturna que muestra una intensa congestión de automóviles y vehículos de carga en la autopista México-Querétaro derivado de una manifestación en la zona de Puente Grande, Teoloyucan. Las imágenes registran filas de transporte detenidos a lo largo de varios carriles en el tramo comprendido entre las zonas de Perinorte y Tepotzotlán, en el Edomex (@FerCruzReporte/X)

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La carretera Las Ánimas-Coyotepec, fue bloqueada nuevamente por vecinos de la zona de Puente Grande, quienes exigen al gobierno de Delfina Gómez rehabilitar esta vialidad que ha estado sin mantenimiento por varios años y cuyo deterioro afecta la circulación y provoca daños a los vehículos que transitan diariamente por ella.

La movilización representa la tercera protesta en menos de un mes para exigir la reparación de la carretera, luego de que habitantes bloquearan el paso los días 25 y 28 de septiembre y la falta de avances en el proyecto anunciado por la Junta Local de Caminos del Estado de México, en coordinación con los gobiernos municipales de Cuautitlán y Tepotzotlán.

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Los inconformes señalan que, pese al anuncio de las obras, los trabajos no han comenzado, por lo que decidieron volver a manifestarse para presionar a las autoridades y obtener una respuesta concreta sobre la rehabilitación de la vía.

Vecinos exigen concreto hidráulico para reparar la carretera

La principal demanda de los habitantes no se limita a la reparación de la carpeta asfáltica. También exigen que la rehabilitación se realice con concreto hidráulico, debido al constante tránsito de vehículos pesados que utilizan esta carretera para trasladarse hacia los centros de distribución logística (CEDIS) instalados en la región.

Los vecinos consideran que el material debe responder a las condiciones de circulación de la zona, donde las unidades de carga forman parte del tránsito cotidiano y contribuyen al desgaste de la superficie de rodamiento.

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La carretera Las Ánimas-Coyotepec funciona como una vía de interconexión entre distintos municipios del norte del Estado de México. Sin embargo, el crecimiento de la actividad logística y la autorización de varios centros de distribución han incrementado la demanda de infraestructura vial, sin que existan suficientes alternativas de comunicación para distribuir el flujo vehicular.

Esta situación, de acuerdo con los reclamos de los habitantes, agrava el deterioro de la vialidad y mantiene a los automovilistas expuestos a las malas condiciones del camino.

Los daños en la superficie representan un problema para quienes utilizan la carretera de manera cotidiana, particularmente para los conductores que deben circular entre los municipios de la región por motivos laborales, comerciales o de traslado.

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Tercera protesta en menos de un mes

Un video muestra la acumulación de camiones de carga y vehículos sobre la vía pública en las inmediaciones del Distribuidor Vial de Tepotzotlán, Estado de México. La congestión vial se registra ante una manifestación de habitantes que solicitan mantenimiento para la carretera Ánimas-Coyotepec.

Las manifestaciones del 25 y 28 de septiembre tuvieron como objetivo exigir que se cumpliera el compromiso de rehabilitar la carretera. En esas ocasiones, los habitantes recurrieron al bloqueo como medida de presión ante la falta de avances visibles en el proyecto.

La intervención había sido anunciada porlas autoridades estatales y municipales. No obstante, la falta de inicio de los trabajos volvió a generar inconformidad entre los residentes.

El nuevo cierre evidencia el conflicto entre las necesidades de movilidad de la población y la demanda de infraestructura para atender el tránsito de carga que genera la actividad logística de la zona.

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Los vecinos mantienen su exigencia de que las autoridades informen cuándo comenzarán las obras y garanticen una rehabilitación que permita atender las condiciones actuales de circulación.

Bloqueo afecta la autopista México-Querétaro

Bloqueo Puente Grande Teoloyucan repavimentación Edomex (especial)

La protesta también repercutió en la circulación de la autopista México-Querétaro, donde las afectaciones se extendieron por más de siete horas, desde el tramo de Perinorte hasta la caseta de Tepotzotlán.

El cierre de la carretera Las Ánimas-Coyotepec impactó la movilidad en una de las principales conexiones carreteras del norte del Valle de México, con consecuencias para quienes se desplazan entre municipios y para el transporte de mercancías.

Durante las manifestaciones anteriores, los habitantes también reclamaron la ausencia de autoridades estatales y municipales para atender sus demandas y dar seguimiento a los compromisos anunciados.

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Hasta que comiencen los trabajos de rehabilitación, la inconformidad de los vecinos permanece latente ante el deterioro de la vialidad y el tránsito constante de vehículos pesados.

La exigencia central es que el proyecto anunciado deje de ser un compromiso pendiente y se traduzca en obras que respondan a las necesidades de la población y a las condiciones de una carretera que conecta municipios estratégicos para la actividad industrial y logística del Estado de México.