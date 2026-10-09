‘Te perdí entre la multitud’, el trend de TikTok que conquista las redes: así puedes hacerlo paso a paso

El trend se ha popularizado por su estética nostálgica, luces de antro y encuentros inesperados. Conoce los pasos para sumarte a esta moda viral que conquista la plataforma.

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TikTok volvió a convertir una escena cotidiana en una tendencia cargada de nostalgia. En los últimos días, el trend “Te perdí entre la multitud” ha comenzado a ganar popularidad entre los usuarios que buscan recrear videos con una estética cinematográfica, luces de antro y una historia que gira alrededor de un encuentro fallido entre personas en medio de una fiesta.

A diferencia de los desafíos que dependen de bailes, bromas o movimientos sincronizados, esta propuesta apuesta por las emociones y la narrativa visual. El objetivo es recrear la sensación de buscar a alguien especial entre decenas de desconocidos, hasta que una figura inesperada aparece en escena y cambia por completo el sentido del video.

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El efecto se acompaña de “La tormenta de arena”, canción de la banda española Dorian que aporta un ambiente nostálgico y envolvente a las grabaciones. La combinación de música, iluminación y edición ha permitido que los creadores transformen clips breves en pequeñas historias que parecen extraídas de una película.

¿En qué consiste el trend “Te perdí entre la multitud”?

(Ilustración: Jovani Pérez)

La fórmula visual suele comenzar en un espacio nocturno concurrido, como una discoteca, un concierto o una fiesta. Entre destellos de luces, humo y personas bailando, la cámara sigue a un protagonista que observa a su alrededor como si intentara reconocer un rostro entre la multitud.

La intención es transmitir una mezcla de incertidumbre, añoranza y expectativa. Durante los primeros segundos, el espectador puede pensar que el personaje busca a una expareja, una persona querida o alguien con quien perdió contacto.

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(Captura de pantalla)

El giro llega cuando la figura que aparece entre la gente no corresponde necesariamente a ese ser amado. En algunos videos, el protagonista termina encontrándose con alguien que representa un conflicto, un rival o una persona inesperada. La iluminación directa y el momento elegido para mostrar ese rostro refuerzan el efecto dramático.

La edición es clave para conseguir el resultado: los cambios de plano, la sincronización con la música y el contraste entre las sombras y las luces crean una atmósfera que distingue a esta tendencia de otros contenidos virales.

(Captura de pantalla)

Los videos que han llamado la atención en TikTok

Entre las versiones que han circulado en redes sociales se encuentran publicaciones relacionadas con el Arqui Juve, Gala Montes y Adrián Marcelo, además de un video mencionado con los nombres de Deamon y Daemon.

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(Captura de pantalla)

Estas referencias muestran cómo el formato puede adaptarse a distintas personalidades y situaciones. La tendencia permite incorporar figuras conocidas, amistades o personajes con los que el público relaciona alguna historia, lo que añade un componente de sorpresa al resultado final.

(Captura de pantalla)

El atractivo también está en que cada creador puede darle una interpretación diferente. Mientras algunos apuestan por una escena romántica, otros utilizan el recurso para hacer una referencia humorística o representar un encuentro incómodo.

Cómo hacer tu propio video del trend con CapCut

El trend se ha popularizado por su estética nostálgica, luces de antro y encuentros inesperados. Conoce los pasos para sumarte a esta moda viral que conquista la plataforma.

Quienes quieran participar pueden recurrir a TikTok y CapCut, una aplicación de edición que permite incorporar imágenes, efectos y transiciones. Para recrear el estilo de la tendencia, estos son los pasos generales:

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Encuentra un ejemplo del trend en TikTok. Busca “Te perdí entre la multitud” y revisa los videos disponibles para identificar el formato y la edición que quieres imitar. Localiza la plantilla o el tutorial. Si la publicación incluye un acceso a una plantilla, ábrelo para comprobar si está disponible y qué herramientas requiere. Abre CapCut y añade las fotografías. Selecciona las imágenes de las personas que quieres incorporar a la secuencia y sigue las indicaciones de la plantilla o del tutorial elegido. Ajusta la música y los efectos. Sincroniza los cambios de imagen con “La tormenta de arena” y utiliza los recursos visuales disponibles para conseguir una atmósfera nocturna y cinematográfica. Revisa el resultado antes de publicarlo. Comprueba que las fotografías aparezcan en el momento adecuado y que la edición mantenga el efecto de búsqueda y sorpresa que caracteriza al trend.

Es importante considerar que algunas plantillas o funciones pueden requerir una suscripción de pago a CapCut. La disponibilidad depende de la herramienta y de la versión utilizada, por lo que conviene revisar sus condiciones antes de intentar reproducir un video.

Con su mezcla de música, nostalgia y edición visual, “Te perdí entre la multitud” demuestra cómo TikTok continúa impulsando formatos que convierten una idea sencilla en una historia breve. Su atractivo está en el misterio de la búsqueda y en el giro final, dos elementos que invitan a los usuarios a crear su propia versión.