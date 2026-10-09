México

SMN prevé que huracán Simón podría alcanzar categoría 4: estos estados están en su posible ruta

Tras el paso del ciclón por Acapulco, autoridades suspenden clases en Jalisco, Puebla y Michoacán ante los efectos del fenómeno

Una imagen de satélite muestra un gran ciclón tropical blanco girando sobre un océano azul oscuro, con un ojo claramente visible en su centro.
El huracán Simón amenaza con intensificarse rápidamente frente a las costas del Pacífico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El huracán Simón amenaza con intensificarse rápidamente frente a las costas del Pacífico mexicano y podría alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia su desplazamiento hacia el occidente del país, donde se esperan lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado.

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De acuerdo con el aviso meteorológico 87-26, emitido la noche del jueves 8 de octubre, Simón alcanzó la categoría 1 con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 km/h.

El organismo advirtió que podría convertirse en un huracán mayor durante su aproximación a las costas occidentales.

La posible intensificación ha provocado la activación de alertas y la suspensión de clases en municipios de Jalisco y Michoacán.

Mapa satelital de México con la ruta pronosticada de un ciclón, áreas sombreadas y el logotipo de la Conagua y el SMN
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional detalla la trayectoria pronosticada para el huracán Simon frente a las costas del Pacífico mexicano. (Conagua clima)

La posible ruta de Simón

A las 21:15 horas del jueves, el centro de Simón se encontraba a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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El ciclón avanzaba hacia el oeste-noroeste a nueve kilómetros por hora, aunque las autoridades estatales han advertido sobre cambios en su trayectoria.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicó que los pronósticos habían mostrado variaciones entre Puerto Vallarta y Manzanillo.

“Primero, hoy por la tarde se preveía que pudiera llegar a Puerto Vallarta, después, cambió su comportamiento para ir hacia la zona de Manzanillo, en Colima. Pero nos acaban de informar que ‘Simón’ podría llegar a las costas de Puerto Vallarta y a las costas de Jalisco”, declaró.

El pronóstico de intensificación no significa que Simón necesariamente toque tierra como huracán categoría 4. Su evolución dependerá de las condiciones atmosféricas y de su desplazamiento.

En el Barrio La Fábrica, en Acapulco, varios vehículos quedaron atrapados por el agua.

Estados en alerta por el huracán Simón

El SMN estableció una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y una zona de vigilancia por tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas.

Las precipitaciones previstas se distribuyen de la siguiente manera:

  • Guerrero y Michoacán: lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros.
  • Oaxaca: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros.
  • Jalisco y Colima: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

También se pronostican olas de tres a cuatro metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, además de rachas de viento de hasta 70 km/h en los dos últimos estados.

En Jalisco, varios municipios suspenden clases

El gobernador Pablo Lemus anunció la suspensión de actividades escolares el viernes 9 y el lunes 12 de octubre en 22 municipios de las regiones Sierra Occidental, Sierra de Amula y Costa Sur.

“La suspensión de clases es en 22 municipios de la sierra Occidente, de la sierra de Amula y de la costa Sur”, informó.

El mandatario explicó que la decisión busca “proteger a nuestras niñas, niños, adolescentes, maestras y maestros”.

En Michoacán también se suspendieron las clases el jueves 8 y viernes 9 en siete municipios: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

Captura de pantalla de una publicación de la red social X con texto sobre el huracán Simon y un mapa satelital de México
Una publicación en la red social X de CONAGUA Clima informa sobre la intensificación del huracán Simon a categoría 1 en México. (Servicio Meteorológico Nacional)

Isaías se aleja del Golfo de México

Mientras Simón amenaza al Pacífico, el huracán Isaías continúa su desplazamiento hacia el noreste sobre el Golfo de México.

Según el SMN, permanece como categoría 2, con vientos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h. Su centro se ubicaba a 475 kilómetros al nor-noreste de Progreso, Yucatán.

Aunque se aleja de territorio mexicano, su circulación todavía ocasionará lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

El Pacífico mexicano permanece bajo vigilancia ante la posible intensificación de Simón, con alertas por vientos de huracán desde Michoacán hasta Nayarit y suspensión de actividades escolares en zonas expuestas a sus efectos.

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