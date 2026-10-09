México

Huracán Simón sumerge en caos Acapulco: calles convertidas en ríos, autos varados y comercios destrozados

A las 21:15 horas del jueves, el SMN informó que el ciclón alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson

En el Barrio La Fábrica, en Acapulco, varios vehículos quedaron atrapados por el agua.

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Las lluvias asociadas al ciclón Simón convirtieron varias avenidas de Acapulco en corrientes de agua, dejaron automóviles varados, interrumpieron el transporte público y provocaron cortes de electricidad. La emergencia se agravó durante la tarde del jueves, mientras las autoridades llamaban a la población a evitar traslados innecesarios.

La avenida Costera Miguel Alemán, las avenidas Cuauhtémoc y Constituyentes, la colonia Icacos y la zona Diamante registraron inundaciones. También se reportaron afectaciones en el Mercado Central y el Barrio La Fábrica, donde varios vehículos quedaron atrapados por el agua.

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Ante la suspensión temporal del transporte público, el Ayuntamiento desplegó patrullas para trasladar a personas que quedaron varadas. El sistema Acabús también ofreció viajes gratuitos, mientras usuarios buscaban refugio en comercios cercanos a las paradas.

Una mujer y su hija fueron arrastradas dentro de su vehículo por una corriente de agua en la avenida Cuauhtémoc, a la altura de Las Anclas, en Acapulco.

Simón se convierte en huracán

A las 21:15 horas del jueves, tiempo del centro de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Simón alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. En ese reporte, el ciclón se ubicaba a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presentaba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a nueve kilómetros por hora.

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El SMN pronosticó lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en zonas costeras y del sur de Guerrero y Michoacán, además de oleaje de hasta cuatro metros en costas de ambos estados y Colima.

Abelina López regresa en medio de la crisis

La alcaldesa Abelina López Rodríguez retomó sus funciones este jueves, después de solicitar licencia desde el 18 de junio para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la coordinación estatal de la llamada Cuarta Transformación.

“Estamos de vuelta”, escribió en redes sociales al anunciar su regreso al Ayuntamiento.

En una transmisión en vivo, pidió a la población permanecer en casa y aseguró que el gobierno municipal desplegó maquinaria, equipo y personal de servicios públicos para atender las zonas afectadas.

La Secretaría de Educación estatal suspendió las clases del turno vespertino del jueves y ambos turnos del viernes en Acapulco y la región Costa Grande.

Tres fotos de calles inundadas con vehículos sumergidos, un hombre transportando cajas en la corriente y personas caminando por el agua
Las lluvias e inundaciones provocadas por el huracán Simón afectan las calles y el transporte en Acapulco. (Facebook)

Surgen cuestionamientos contra Evelyn Salgado

La gobernadora Evelyn Salgado recibió críticas luego de que se reportara su asistencia al acto por el aniversario de Morena en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México, mientras Guerrero enfrentaba lluvias e inundaciones.

En X, antes Twitter, el periodista Manuel López San Martín cuestionó las prioridades de la mandataria estatal: “Autos bajo el agua, comercios afectados y calles convertidas en ríos. Pero ayer, con Guerrero bajo alerta por Simón, Evelyn Salgado estaba en el Auditorio Nacional festejando con Morena. Las prioridades de la gobernadora quedaron claras”.

Este jueves, la gobernadora también encabezó recorridos en zonas afectadas del puerto y anunció acciones de apoyo para trasladar a personas y atender las inundaciones.

Captura de pantalla de una publicación de la red social X con texto sobre el huracán Simon y un mapa satelital de México
Una publicación en la red social X de CONAGUA Clima informa sobre la intensificación del huracán Simon a categoría 1 en México. (Servicio Meteorológico Nacional)

Trayectoria de Simón, según el SMN

El pronóstico contemplaba que Simón continuara desplazándose hacia el oeste-noroeste, con posibilidad de intensificarse y mantener lluvias intensas en el Pacífico mexicano. Protección Civil advirtió sobre riesgos por inundaciones, corrientes fuertes, deslaves y oleaje elevado.

En Acapulco, los daños en vialidades, los cortes eléctricos y las dificultades para trasladarse marcaron una jornada de emergencia, mientras el ciclón avanzaba frente a las costas del occidente del país.

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