México

Segob llama a negociar a trabajadores del IMSS tras ruptura de diálogo y bloqueo en Reforma

La mesa de diálogo del 8 de octubre concluyó sin acuerdos, mientras los inconformes denunciaron presuntas intimidaciones y mantienen sus exigencias salariales y laborales

Trabajadores del IMSS analizan paro nacional tras fracasar diálogo en Gobernación.
Trabajadores del IMSS analizan paro nacional tras fracasar diálogo en Gobernación.
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La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a retomar el diálogo con su dirigencia sindical y evitar bloqueos viales que afecten a la población, luego de que una mesa de negociación realizada el 8 de octubre concluyera sin acuerdos, de acuerdo con los representantes de los inconformes.

La dependencia informó que, mientras se desarrollaba la reunión en sus instalaciones, un grupo de trabajadores se retiró de las conversaciones y se movilizó hacia Paseo de la Reforma, donde cerró la circulación vehicular en la Ciudad de México.

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Ante las protestas, el Gobierno federal reiteró su disposición para acompañar las negociaciones y pidió a los manifestantes privilegiar los canales institucionales para atender sus demandas laborales y sindicales.

Segob pide retomar el diálogo con trabajadores del IMSS

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación señaló que la mesa de diálogo comenzó el jueves con el propósito de escuchar los planteamientos de los trabajadores y avanzar en la construcción de acuerdos.

Comunicado de gobernación.
Comunicado de gobernación.

Sin embargo, indicó que un grupo decidió abandonar el encuentro y trasladarse a Paseo de la Reforma, donde el bloqueo afectó el tránsito de habitantes y visitantes de la capital.

La dependencia llamó a mantener la comunicación con la Unidad de Gobierno de la Secretaría y evitar acciones que perjudiquen a terceros, en particular aquellas que limiten el libre tránsito y las actividades cotidianas.

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El Gobierno de México también manifestó que está dispuesto a contribuir a la solución de las diferencias mediante el diálogo, el respeto y la concertación, con el objetivo de encontrar respuestas a las demandas de los trabajadores.

Trabajadores denuncian presuntas intimidaciones durante la reunión

La salida de los manifestantes de la mesa de negociación ocurrió en medio de acusaciones sobre presuntas intimidaciones y restricciones a la libertad de movimiento de integrantes de una comisión de trabajadores que ingresó a las instalaciones de Gobernación.

Vinicio Hernández denuncia presuntas intimidaciones durante la mesa de diálogo.
Vinicio Hernández denuncia presuntas intimidaciones durante la mesa de diálogo.

Vinicio Hernández, representante de los jubilados, denunció que los participantes fueron amedrentados y retenidos durante las conversaciones.

Otros integrantes del movimiento afirmaron que recibieron advertencias sobre posibles sanciones administrativas y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La Secretaría de Gobernación rechazó las versiones sobre la supuesta retención y sostuvo que el asunto fue aclarado durante la reunión.

Según la dependencia, no existen pruebas de que los trabajadores hayan permanecido retenidos.

Mientras continuaban las inconformidades, algunos manifestantes se provocaron heridas en los brazos para mostrar sangre frente a las instalaciones de la Secretaría. Otros bloquearon accesos a la dependencia y vialidades como Paseo de la Reforma y avenida Cuauhtémoc.

Aumento salarial y condiciones laborales, entre las demandas

El desacuerdo se relaciona, entre otros puntos, con la propuesta de incremento salarial de 2.9%, que los inconformes consideran insuficiente.

La protesta de este jueves podría ser seguida por otras acciones sindicales.
La protesta de este jueves podría ser seguida por otras acciones sindicales.

De acuerdo con los reportes sobre la movilización, para algunos trabajadores el ajuste representa entre 120 y 160 pesos adicionales por quincena.

Entre las principales exigencias de los trabajadores activos y jubilados se encuentran:

  • Un aumento salarial directo de 10%. Mejores condiciones laborales y mayor disponibilidad de personal.
  • Abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos.
  • Revisión del régimen de pensiones y rechazo al uso de las Afores para financiar jubilaciones.
  • Garantías contra el hostigamiento laboral y respeto a la libertad de expresión sindical.
  • La salida del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos.

Los manifestantes también han señalado problemas relacionados con la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos para realizar sus actividades en hospitales y clínicas del IMSS.

Una carpeta con etiquetas de AFORE e IMSS, billetes de pesos mexicanos, monedas, un bolígrafo y una alcancía sobre una mesa de madera.
Un expediente etiquetado con las siglas de AFORE e IMSS reposa sobre un escritorio junto a billetes de pesos mexicanos y una alcancía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la dirigencia sindical ha defendido la revisión salarial y convocó a una consulta nacional para que los trabajadores se pronuncien sobre la propuesta mediante el voto libre, personal, directo y secreto.

Trabajadores analizan un paro nacional y nuevas movilizaciones

Tras las negociaciones sin resultados, trabajadores sindicalizados y jubilados anunciaron que analizarán nuevas medidas de protesta, entre ellas la posibilidad de un paro nacional y la realización de una asamblea extraordinaria para definir los siguientes pasos del movimiento.

Jesús Adrián Manjarrez, secretario de Conflictos del sindicato, informó que el 14 de octubre se prevé realizar un congreso para recoger la opinión de la base trabajadora.

Señaló que las decisiones deben considerar la participación de los agremiados y no quedar únicamente en manos de un grupo reducido.

Jesús Adrián Manjarrez anuncia congreso para definir nuevas acciones de los trabajadores.
Jesús Adrián Manjarrez anuncia congreso para definir nuevas acciones de los trabajadores.

Los inconformes también plantearon la posibilidad de realizar acciones contra la dirigencia sindical y manifestaron su rechazo a la consulta prevista para esa fecha.

Las movilizaciones del 8 de octubre incluyeron bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México y protestas en otras entidades del país. En la capital, las afectaciones alcanzaron vialidades como Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Mientras los trabajadores mantienen sus exigencias, la Secretaría de Gobernación reiteró su llamado a continuar las conversaciones por las vías institucionales y evitar acciones que afecten a la ciudadanía.

Hasta el cierre de la información proporcionada, no se había reportado un acuerdo que pusiera fin a las diferencias entre los inconformes y la representación sindical.

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