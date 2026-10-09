Asesinan a Guillermo Camacho, padre de la presidenta municipal de Huanusco, Zacatecas

Autoridades confirmaron que el cuerpo del hombre presentaba dos impactos de arma de fuego. Crédito: Redes Sociales

Guardar

Guillermo Camacho Ávila, padre de la presidenta municipal de Huanusco, Julieta Isamar Camacho García, fue asesinado la madrugada de este jueves 8 de octubre, cuando viajaba por la carretera federal 54, en el tramo que une los municipios de Tabasco y Huanusco, en el estado de Zacatecas. El ataque armado provocó que el vehículo en el que se desplazaba perdiera el control y terminara accidentado en la zona norte de la cabecera municipal, frente a una unidad deportiva.

La versión de los hechos se fue modificando a lo largo de este jueves. El Gobierno del Estado habló primero de un accidente vehicular, posteriormente la alcaldesa de Huanusco relató un ataque armado y, por la tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó que el cuerpo presentó dos heridas por proyectil de arma de fuego. Hasta el momento no se conocen las causas que motivaron el crimen.

PUBLICIDAD

El secretario de Gobierno habló primero de un accidente vehicular

El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, publicó un mensaje a las 5:49 horas, la primera reacción institucional conocida sobre el caso. En su publicación relató que el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, le informó sobre un accidente vehicular ocurrido en el municipio de Huanusco.

Reyes Mugüerza precisó que en ese hecho “lamentablemente perdió la vida el señor Guillermo Camacho Ávila, padre de Julieta Isamar Camacho, presidenta municipal de esta demarcación”. El mensaje, difundido horas antes de que la Fiscalía confirmara los impactos de bala, no hacía mención alguna a un ataque armado.

PUBLICIDAD

La alcaldesa confirmó que fue un ataque armado contra su padre. Crédito: Redes Sociales

El funcionario añadió que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) se encontraba investigando las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, sin ofrecer en ese momento mayores detalles sobre la causa de la muerte ni sobre el estado del vehículo accidentado.

Reyes Mugüerza expresó, a nombre del Gobierno del Estado, condolencias a los familiares y amigos de la víctima, especialmente a la presidenta municipal. Señaló que la administración estatal acompañaba a la familia en los momentos de profundo dolor, y les deseó fortaleza y consuelo ante lo que calificó como una pérdida irreparable.

La alcaldesa de Huanusco relató un ataque armado y pidió evitar rumores

Cerca de las 11 horas de este mismo día, Julieta Isamar Camacho García confirmó en un comunicado que su padre fue víctima de “un cobarde ataque armado” mientras se trasladaba del municipio de Tabasco hacia Huanusco. Relató que, a consecuencia de la agresión, el vehículo en el que viajaba perdió el control y colisionó, para ser localizado posteriormente en la zona norte de la cabecera municipal.

PUBLICIDAD

La presidenta municipal señaló que, hasta el momento de su mensaje, las causas exactas que derivaron en el fallecimiento de su padre no habían sido determinadas de manera oficial, a la espera de los resultados de la necropsia dictaminada por las autoridades correspondientes.

Mensaje de la presidenta municipal de Huanusco. Crédito: Redes Sociales

Por respeto a la memoria de su padre y para no entorpecer las labores de la Fiscalía, Camacho García pidió a la sociedad evitar la difusión de rumores e información no verificada. “Exijo a las autoridades competentes que se conduzcan con absoluta honestidad, transparencia y apego a la verdad respecto a los hechos y a los resultados de la investigación”, escribió también la funcionaria.

PUBLICIDAD

Asimismo, la alcaldesa reconoció el apoyo institucional y la reacción del Gobierno del Estado para iniciar las indagatorias, aunque exigió que el caso no quedara impune y que se castigara “con todo el peso de la ley” a los responsables. También agradeció las muestras de condolencias y solidaridad recibidas por su familia.

La Fiscalía confirmó por la tarde dos heridas de bala en la necropsia

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó por la tarde de este jueves que el Fiscal General, Cristian Paul Camacho Osnaya, tuvo contacto con la presidenta municipal de Huanusco en las primeras horas del día, quien le comunicó que su padre había ingresado al Hospital López Orozco, ubicado en el municipio de Jalpa. Personal de la Policía de Investigación se trasladó de inmediato a ese punto.

PUBLICIDAD

En el hospital, personal médico informó a los investigadores que Guillermo Camacho perdió la vida durante la atención médica. De manera preliminar, el médico a cargo señaló que la causa de muerte fue hipoxemia severa por trauma cerrado, es decir, falta de oxígeno en el cuerpo a consecuencia de un golpe fuerte sin herida abierta, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía.

De forma simultánea, otro equipo se trasladó a la carretera federal 54 y localizó el vehículo accidentado, propiedad de la víctima. La inspección del automóvil reveló daños producidos por disparo de arma de fuego, y durante el procesamiento del lugar los peritos localizaron diversos casquillos percutidos, lo que confirmó, según la FGJEZ, el primer reporte de la policía municipal sobre el accidente vehicular y las detonaciones registradas en la zona.

PUBLICIDAD

Con ese hallazgo, personal especializado en medicina legal inició la necropsia de ley, que arrojó el reporte preliminar de dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el cuerpo de la víctima. La Fiscalía calificó el hecho como “cobarde y lamentable” y refrendó su compromiso de que no quedara impune.

Autoridades implementaron un operativo tras el crimen

Según la información oficial disponible hasta el momento, la Mesa de Construcción de Paz desplegó acciones operativas y de investigación en los municipios de Tabasco, Huanusco y localidades aledañas, por lo que la dependencia solicitó a la ciudadanía atender las recomendaciones de las autoridades en el lugar.

PUBLICIDAD

El cuerpo de la víctima fue localizado la madrigada de este 8 de octubre. Crédito: Redes Sociales

La secretaria de las Mujeres del Partido Acción Nacional (PAN) en Zacatecas y regidora, Elizabeth Mauricio González, publicó un mensaje de solidaridad con la familia Camacho y exigió a la Fiscalía “una investigación exhaustiva, seria y apegada estrictamente a la verdad”. Demandó que el caso no se archivara ni quedara impune y llamó a los distintos órdenes de gobierno a garantizar condiciones de seguridad y libre tránsito para las familias de Zacatecas.

La Parroquia de San Francisco de Asís de Huanusco emitió una esquela de condolencias en la que confirmó los datos de Guillermo Camacho Ávila, nacido el 24 de julio de 1973 y fallecido el 8 de octubre de 2026, a los 53 años de edad.

PUBLICIDAD