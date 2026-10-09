Luis de Llano: quiénes son y a qué se dedican los hijos del exproductor de Timbiriche

Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

Guardar

El estreno de la bioserie sobre la agrupación Timbiriche reactivó la atención pública hacia el productor Luis de Llano Macedo, figura central de la televisión mexicana cuya trayectoria abarcó la creación de fenómenos musicales y producciones juveniles, así como una vida personal integrada por cinco hijos con distintos perfiles profesionales.

El productor de televisión cuenta con tres hijos biológicos en sus matrimonios previos y posteriormente integró a dos hijas menores mediante un proceso de adopción junto a su actual esposa Fabiola Lozano.

PUBLICIDAD

Entre los integrantes de su núcleo familiar figuran profesionales de la promoción de conciertos, exponentes de la música electrónica independiente y jóvenes que prefirieron llevar una vida lejos de los reflectores, en un abanico de actividades que combinó la exposición mediática con el retiro total de la vida pública.

Luis David de Llano Stevens dirige proyectos de entretenimiento y gestión de conciertos

Luis David de Llano Stevens fue el primogénito del matrimonio celebrado en 1978 entre el productor y la modelo británica Patricia Stevens, una unión que se extendió durante 16 años.

Inició sus actividades en el sector del espectáculo a los 12 años y posteriormente cursó la licenciatura en Administración y Gestión de Empresas en la Universidad Anáhuac México.

PUBLICIDAD

En su trayectoria profesional funge como director general de la empresa Showex Entertainment, desde donde coordina la logística, contratación y promoción de espectáculos musicales masivos en territorio nacional.

El promotor tuvo apariciones en medios de comunicación para fijar su postura pública sobre temas vinculados con su padre y sobre emprendimientos de la industria del entretenimiento.

Luis de Llano Stevens funge como director general de la empresa Showex Entertainment, desde donde coordina la logística, contratación y promoción de espectáculos musicales masivos en territorio nacional. (Facebook/Luis de Llano Stevens)

Lisa de Llano Stevens mantuvo su vida personal fuera de los reflectores

Lisa de Llano Stevens fue la segunda integrante nacida del vínculo entre el productor y la modelo británica, quien falleció el 22 de septiembre de 2023.

A diferencia de su hermano mayor, Lisa de Llano optó por un estilo de vida distante de los medios de comunicación y de la industria de la televisión.

PUBLICIDAD

Mantiene sus redes sociales en modalidad privada y la información respecto a sus actividades profesionales o estado civil permanece en un ámbito estrictamente reservado.

Foto familiar del productor Luis de Llano Macedo. (IG: luisdllanomacedo)

Francisco de Llano Crowley conocido en la escena musical bajo el seudónimo de Sr. Crowley

El tercer hijo biológico del productor fue Francisco de Llano Crowley, concebido durante la relación matrimonial de 12 años entre el productor y la escritora Susan Crowley.

Durante esa etapa de convivencia, sus padres crearon el concepto de la telenovela juvenil DKDA, producción televisiva que originó una agrupación musical de alta visibilidad en la década de 1990.

Francisco de Llano incursionó en la creación sonora como DJ y compositor bajo el nombre artístico de Sr. Crowley, enfocado en la producción de mezclas de house, jazz, techno y sonidos experimentales.

PUBLICIDAD

Su propuesta sonora se presenta en foros de música electrónica independientes y plataformas digitales de distribución musical.

El tercer hijo biológico de productor es Francisco de Llano Crowley, concebido durante la relación matrimonial de 12 con la escritora Susan Crowley. (IG: mr.crowleymusic)

Aitana y Roberta de Llano integraron la familia mediante un proceso de adopción

En 2007, el productor contrajo matrimonio con Fabiola Lozano, con quien buscó la paternidad tras enfrentar secuelas médicas derivadas de un diagnóstico de cáncer de próstata.

Luego de someterse a 10 tratamientos de fertilización in vitro sin obtener resultados positivos, la pareja decidió recurrir a las instituciones públicas de adopción en México.

El primer vínculo formal ocurrió en las instalaciones del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Chihuahua, donde conocieron a la primera de sus hijas.

La menor padecía estrabismo doble al momento de la primera convivencia, por lo que el productor gestionó la intervención médica correspondiente previa a la resolución legal de la adopción de Aitana de Llano.

PUBLICIDAD

Dos años después, la pareja completó el trámite para adoptar a su segunda hija, Roberta de Llano, con el objetivo de que las menores crecieran en una dinámica de hermandad.

Aitana y Roberta de Llano mantienen una vida totalmente privada y alejada de las cámaras. Ambas jóvenes, quienes probablemente son aún menores de edad, crecieron reservadas de los reflectores mediáticos mientras cursan sus estudios académicos.

En 2007, el productor contrajo matrimonio con Fabiola Lozano, con quien buscó la paternidad tras enfrentar secuelas médicas derivadas de un diagnóstico de cáncer de próstata. (IG: luisdllanomacedo)

Luis de Llano Macedo impulsó agrupaciones juveniles y festivales en la televisión mexicana

El productor formó parte de una dinastía artística encabezada por su padre, el pionero de la televisión Luis de Llano Palmer, y su madre, la actriz Rita Macedo, además de ser hermano de la cantante Julissa.

PUBLICIDAD

En su trayectoria en Televisa, impulsó la creación y comercialización de agrupaciones como Timbiriche, Garibaldi, Kabah y MicroChips.

En su trayectoria en Televisa, impulsó la creación y comercialización de agrupaciones como Timbiriche, Garibaldi, Kabah y MicroChips. Foto: Instagram / @retrx.memories

Coordinó proyectos televisivos de alto impacto como las series Papá Soltero, ¡¡Cachún Cachún Ra-Ra!! y el programa cultural Videocosmos.

Su labor en la industria musical mexicana incluyó su participación en la organización del Festival de Avándaro a inicios de la década de 1970.

Actualmente, los cinco integrantes de la familia mantienen trayectorias independientes, distribuidas entre el sector de la producción de espectáculos, la música electrónica independiente y el entorno de la vida privada fuera de los medios de comunicación.