Clara Luz Flores responde a Tatiana Clouthier y le recuerda que es más importante el proyecto de la 4T

Clara Luz Flores evitó entrar en polémica con Tatiana Clouthier tras su exigencia de que dejé la coordinación estatal de Morena. Crédito: X / @claraluzflores / Getty Images

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Luego de que la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, le solicitó a Clara Luz Flores que renunciara a la candidatura de Morena por el gobierno de Nuevo León, la “corcholata” ya compartió su postura.

Este jueves, Clara Luz Flores le recordó a la exsecretaria de Estado que es más importante el proyecto, por lo que las y los morenistas deben “ponerse las pilas” para ganar en Nuevo León, entidad que no será nada sencilla para el oficialismo en los comicios del 2027.

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Clara Luz responde a exigencia de Tatiana Clouthier

La coordinadora estatal en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional respetó el punto de vista de Clouthier Carrillo, pero –al igual que otros morenistas, incluyendo la dirigencia del partido–, hizo un llamado a la unidad.

“Respetando su punto de vista, llamando a la unidad, diciendo que es más importante el proyecto, que estamos trabajando para eso y que, pues, entre más nos unimos, más sumamos y más logramos cosas buenas”, dijo ante medios de comunicación.

Tatiana pide a Morena que le retiren la candidatura a Flores

Justo en la celebración del 15 aniversario de Morena, Tatiana Clouthier criticó ayer frontalmente a Clara Luz Flores y exigió al movimiento que la retire como virtual candidata a la gubernatura de Nuevo León, ya que su designación implica “entregar” el estado a otras fuerzas políticas.

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Además, acusó que Flores no representa los intereses del pueblo neolonés y su nombramiento es una traición.

Clara Luz respeta a Clouthier y buscará el diálogo

Entrevistada luego de asistir a un encuentro con la dirigencia de Morena, Clara Luz Flores insistió en que respeta la opinión de la exsecretaria de Economía, y que ella continuará buscando el diálogo.

En un tono más irónico aseguró que ya hasta se le acabó la voz de tanto platicar con los liderazgos locales.

Simpatizantes de Tatiana Clouthier asisten a evento en Nuevo León. Crédito: X / @Cristotamez

“Yo insisto, por eso es que nosotros respetamos los puntos de vista. Lo que es más fuerte de este movimiento es precisamente el que respetamos todos los puntos de vista.

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“Nuevo León nos necesita a todas y a todas, porque juntos vamos a construir la esperanza en Nuevo León”, respondió al cuestionamiento sobre si las protestas impactan el avance de Morena rumbo al 2027.

“Corcholata” ya se reunió con Waldo Fernández

Por otro lado, aclaró que a ella no le toca hablar por Waldo Fernández, con quien, reveló, también se reunió, sobre una posible candidatura con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Tendríamos ver qué es lo que está pasando en esa mesa (de las dirigencias del PVEM, PT y Morena), y yo creo que ahí sí no me toca decir, pero yo ya he hablado con todos los compañeros en Nuevo León, ya los he visto, y los seguiré viendo y los seguiré buscando, porque es importante construir este gran proyecto, fortalecerlo, y, sobre todo, porque estamos en reales condiciones de construir la esperanza para Nuevo León”, agregó.

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Minimiza que sus compañeros no la reconozcan como coordinadora

Los reporteros le insistieron a Clara Luz en que hay varios compañeros de partido que se resisten a reconocerla como coordinadora de la Cuarta Transformación en Nuevo León, pero ella volvió apelar a la “unidad” y hasta le lanzó contra el gobernador de la entidad Samuel García Sepúlveda.

“Lo importante es el proyecto y que no somos las personas, sino que es construir esa esperanza en Nuevo León. En Nuevo León nos necesita a todas y a todos por las condiciones en las que estamos. Estamos viendo, desgraciadamente, un gobernador que no transparenta sus recursos, estamos viendo obras que, desgraciadamente, con las lluvias se nos complican.

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“Estamos viendo condiciones de corrupción altas, entonces, pues, todos los nueve meses nos tenemos que poner las pilas para poder lograr llegar a la meta que es construir la esperanza, y con la esperanza se construir con cosas buenas”, enfatizó.

Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

Waldo Fernández también hace un llamado a la unidad

Al igual que Clara Luz Flores, Waldo Fernández llamó a que la coalición de la 4T –conformada por Morena-Partido del Trabajo (PT)-PVEM– permanezca unida rumbo al 2027.

En un evento de agradecimiento en Juárez, con una pancarta de fondo que dicía “Waldo sigue con la 4T”, el senador con licencia anunció su regreso al cargo el 1 de noviembre.

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“Hay que recordar que en Nuevo León la Cuarta Transformación es Morena, Verde y Partido del Trabajo la coalición en Nuevo León tiene que subsistir.

“Hago un llamado a la coalición, a los dirigentes, a que traten de llegar a un acuerdo para que funcione la coalición”, expresó.

Refrenda su respaldo a Sheinbaum

Fernández refrendó su compromiso con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y pidió reconocer a Tatiana Clouthier, Judith Díaz y Andrés Mijes, quienes también aspiraron a la candidatura.

“Los cuatro referentes en la encuesta que la gente ubica con Morena”, enfatizó.

El Partido Verde no descarta romper con Morena en Nuevo León, y analiza impulsar a Waldo Fernández a la gubernatura. Crédito: X / @FdzWaldo

Llamó la atención que omitió a Clara Luz Flores, virtual candidata a la gubernatura, y Felipe de Jesús Cantú, a quien destapó para la candidatura a la alcaldía de Monterrey.

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“No estoy acostumbrado a perder”, dijo previamente Fernández.

“Voy a seguir trabajando por la gente de Nuevo León, por la gente de Juárez para que por fin llegue a Juárez un equipo consolidado que saque a estos patanes que gobiernan.

“El representante va a ser de este equipo”, sentenció.

Parece que Nuevo León será una “piedra en el zapato” para Morena, pues la postura de Tatiana Clouthier está poniendo a prueba la paciencia de Clara Luz Flores.