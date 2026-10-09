Capturan a tres personas señaladas de asesinar a una mujer y esconder su cuerpo en el tinaco de un anexo en Michoacán. FGE

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a tres personas señaladas por la desaparición y las agresiones sufridas por una mujer cuyo cuerpo fue hallado al interior de un tinaco en la azotea de un centro de rehabilitación sin vida en julio de 2025, así como por los presuntos maltratos contra su hijo, entonces menor de edad.

Las detenciones se dieron a conocer a través de la Fiscalía Especializada de Feminicidio, que identificó a los imputados como Marycruz “N”, Luis Miguel “N” y Alejandro “N”. Ambos hechos, la desaparición cometida por particulares y la violencia familiar, ocurrieron en Morelia.

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El ingreso al centro de rehabilitación y el cautiverio

De acuerdo con las indagatorias de la FGE, en junio de 2023 María Guadalupe “N” ingresó de manera voluntaria a un centro de rehabilitación en Morelia. La acompañaba su hijo, que en ese momento tenía 11 años.

Según la Fiscalía de Michoacán, tras ingresar voluntariamente en junio de 2023 fue privada de la libertad, incomunicada y sometida a violencia física y psicológica durante su estancia en el anexo, donde su cuerpo fue hallado oculto en un tinaco más de dos años después.

Las autoridades no precisaron durante cuánto tiempo permaneció la mujer bajo esas condiciones dentro del establecimiento, pero las indagatorias sitúan el inicio de los hechos en la fecha de su ingreso.

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El hallazgo del cuerpo en un tinaco

El 9 de julio de 2025, el cuerpo de la mujer fue localizado oculto en un tinaco situado en la azotea del inmueble donde había ingresado al centro de rehabilitación. El hallazgo permitió a la Fiscalía Especializada de Feminicidio dar continuidad a las investigaciones que derivaron en las detenciones anunciadas este 8 de octubre.

Capturan a tres personas señaladas de asesinar a una mujer y esconder su cuerpo en el tinaco de un anexo en Michoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La localización del cuerpo en la azotea del centro de rehabilitación se convirtió en el punto de partida para que la Fiscalía reconstruyera, a través de las indagatorias, la cadena de hechos ocurridos desde el ingreso de la víctima.

Agresiones contra el hijo de la víctima

Junto con los hechos relacionados con la mujer, la Fiscalía Especializada recabó datos de prueba sobre posibles actos de maltrato contra el niño que la acompañaba al momento de su ingreso al centro.

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El menor, de 11 años en 2023, también habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, de acuerdo con la información reunida durante la investigación. La FGE no detalló la situación actual del menor ni precisó el tipo de maltrato documentado en su contra.

El proceso judicial y las órdenes de aprehensión

Derivado de las indagatorias, la Fiscalía Especializada solicitó a un Juez de Control las órdenes de aprehensión contra los tres señalados. El juzgador concedió las órdenes, que posteriormente fueron ejecutadas por agentes investigadores.

Capturan a tres personas señaladas de asesinar a una mujer y esconder su cuerpo en el tinaco de un anexo en Michoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marycruz “N”, Luis Miguel “N” y Alejandro “N” quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional, que será la encargada de resolver su situación jurídica en los próximos días. La FGE no especificó la fecha de ejecución de las órdenes ni el lugar de la detención.

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Los tres imputados enfrentan señalamientos por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares y violencia familiar, ambos en agravio de la mujer y de su hijo.

Postura de la Fiscalía ante el caso

La FGE reafirmó su compromiso de esclarecer los delitos que vulneran la integridad y la dignidad de las personas, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia estatal señaló que continuará con las acciones necesarias para procurar justicia tanto para la víctima localizada en julio de 2025 como para su hijo, en el marco de las investigaciones que dieron origen a las detenciones de este 8 de octubre.

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Violencia en centros de rehabilitación en Michoacán

El caso de María Guadalupe “N” se suma a otros episodios de privación de la libertad documentados previamente en centros de rehabilitación de Morelia. En Michoacán operan alrededor de mil 400 de estos establecimientos, mientras que solo 75 cuentan con regulación en la capital del estado.

La Fiscalía General del Estado ha intervenido en años anteriores en anexos de Morelia tras denuncias similares. En un periodo de dos meses de 2022, la dependencia rescató a cinco personas de distintos centros que operaban sin permisos de funcionamiento.

Entre esos casos, distinto al de esta investigación, el de una mujer identificada entonces como María G., quien fue subida por la fuerza a una camioneta por cuatro hombres y trasladada contra su voluntad a un anexo en la colonia Sindurio. El personal del lugar se negó en ese momento a permitir su valoración médica.

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