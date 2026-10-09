México

Morena sigue proceso interno rumbo a comicios de 2027: ahora emite convocatoria para presidencias municipales

Andrea Chávez y Celida López ya fueron nombradas como candidatas virtuales para contender el próximo año

Morena sigue proceso interno rumbo a comicios de 2027: ahora emite convocatoria para presidencias municipales. (Foto: Morena)
Morena sigue proceso interno rumbo a comicios de 2027: ahora emite convocatoria para presidencias municipales. (Foto: Morena)
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Este 8 de octubre de 2026, Morena ha decidido continuar con su proceso interno rumbo a los comicios del próximo año. A través de las redes sociales oficiales del partido se dio a conocer la convocatoria para las coordinaciones municipales, las personas designadas serán nombradas candidatas de la alianza oficialista.

Morena comienza con el registro de aspirantes a una presidencia municipal

Del 8 al 18 de octubre se mantendrá abierto el registro para los aspirantes a una Coordinaciones Municipales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en los siguientes estados:

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  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Coahuila de Zaragoza
  • Colima
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Estado de México
  • Michoacán de Ocampo
  • Morelos
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Yucatán
  • Zacatecas
Morena habilita portal para el registro de aspirantes a una presidencia municipal.
Morena habilita portal para el registro de aspirantes a una presidencia municipal.

Estas serán las funciones y los requisitos para quienes se postulen

Quienes aspiren a encabezar una Coordinación Municipal de Morena tendrán la tarea de fortalecer la organización territorial del Movimiento. Su labor consiste en impulsar la integración y consolidación de las Coordinaciones en los municipios, y en contribuir con los objetivos y estrategias organizativas y políticas que determinen el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos partidistas correspondientes.

El registro se realiza de manera exclusivamente en línea, a través de la plataforma https://morena.si/coordinaciones-municipales/.

El partido establece que los aspirantes deben distinguirse por su compromiso con las causas del pueblo y por su trabajo en favor de la transformación. Se exige también disponibilidad para servir al Movimiento con honestidad, sencillez y apego estricto a los principios partidistas.

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Morena sostiene que el bienestar del pueblo de México representa el eje central de su actuación. El partido afirma que profundizará la Transformación y con la militancia se mantendrá firme y unida en torno a su Proyecto de Nación.

Morena da pase directo a Celida López y a Andrea Chávez

Dan candidatura a la presidencia municipal en Hermosillo, Sonora. (Morena)
Dan candidatura a la presidencia municipal en Hermosillo, Sonora. (Morena)

Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, entregó este jueves 8 de octubre el nombramiento de Celida López como Coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de Hermosillo, Sonora.

Con unidad y organización, la Transformación sigue avanzando en Sonora”, escribió Montiel en su cuenta de X al confirmar la designación.

El nombramiento de López se suma a una serie de designaciones municipales que el partido reparte tras los procesos internos para definir coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas. Días antes, Morena colocó a Andrea Chávez Treviño en un cargo de naturaleza similar en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández Mora, designó a la senadora con licencia como coordinadora municipal el 5 de octubre, después de que perdiera la coordinación estatal de Chihuahua frente a Cruz Pérez Cuéllar, quien obtuvo 8.5 puntos frente a 1.5 de la senadora con licencia.

El nombramiento, anunciado por la Comisión partidista, asigna a la nueva responsable la representación local de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la frontera norte del estado
El nombramiento, anunciado por la Comisión partidista, asigna a la nueva responsable la representación local de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la frontera norte del estado

Chávez respondió al nombramiento con un mensaje en X en el que aseguró asumir la encomienda “sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales”. La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado días antes que quienes no ganaran las encuestas internas podrían participar en nuevas convocatorias para presidencias municipales y diputaciones, aunque aclaró que las definiciones corresponden al partido.

Caso Nuevo León opaca el proceso interno de Morena

El conflicto en Nuevo León se convirtió en el principal obstáculo del proceso interno de Morena rumbo a los comicios del próximo año, ya que Tatiana Clouthier ha cuestionado la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal, además exigió repetir la encuesta que la posicionó por encima de Andrés Mijes, Waldo Fernández y Judith Díaz.

La exsecretaria de Economía sostuvo que la medición no consideró los negativos de los aspirantes, entre ellos el episodio en que Flores negó y luego reconoció conocer a Keith Raniere, fundador de NXIVM, un episodio que derivó en su descarte en las elecciones de 2021.

El episodio desplazó la atención de la estrategia nacional del partido hacia una disputa regional sin resolver y que podría culminar con una profunda división interna en ese estado.

La exsecretaria de Economía, que reconoció los avances de la Cuarta Transformación, evitó respaldar a Clara Luz Flores y reencuadró su proyecto político como una iniciativa de participación cívica, no electoral

El miércoles 7 de octubre, durante el 15 aniversario de Morena en el Auditorio Nacional, Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, pidió a los 17 coordinadores estatales rechazar frivolidades y mantener austeridad de cara a las elecciones de 2027.

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