Quién es Lorenzo Bundy, el exmánager de Diablos Rojos que tendrá un nuevo puesto

Pasará a ser integrante de la gerencia deportiva a partir del 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Charles Lorenzo Bundy dejará el cargo de mánager de los Diablos Rojos del México, franquicia de la Liga Mexicana de Béisbol, para asumir el rol de asesor deportivo de la Gerencia Deportiva a partir de la campaña 2027.

De acuerdo a un comunicado oficial de los Diablos Rojos del México, el estadounidense, Charles Lorenzo Bundy, abrirá una nueva etapa en la organización capitalina al convertirse en asesor deportivo después de fungir como su mánager en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) del 2024 al 2026.

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“Los Diablos Rojos del México informan que, a partir del 2027, Lorenzo Bundy asumirá un nuevo cargo dentro de la organización al integrarse a la Gerencia Deportiva como Asesor Deportivo, con lo que concluirá una histórica etapa como mánager de la novena escarlata para abrir una nueva era dentro del equipo”, informaron los Pingos.

“Lorenzo Bundy se convirtió en el manejador de la novena para la temporada 2024 y desde ese momento construyó una historia incomparable. En 322 juegos, 271 de temporada regular y 51 en playoffs, registró una marca global de 236-86, lo que le dio un impresionante porcentaje de victorias de .732.”

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“Con Bundy al frente, los Diablos Rojos ganamos dos ocasiones el título de la Liga Mexicana de Beisbol (2024 y 2025) y fuimos campeones en el torneo Baseball Champions League 2025, además de que dirigió al equipo en las dos victorias sobre los New York Yankees en 2024.

“Los Diablos Rojos del México agradecemos profundamente a Lorenzo Bundy por los tres años que vivió con el equipo. Sus resultados le han dado un lugar destacado en la historia de la organización y han consolidado un legado que permanecerá intacto. Nos entusiasma la nueva etapa que inicia en su carrera y estamos seguros de que, desde su nuevo cargo, continuará contribuyendo al éxito de la organización”, concluye su información.

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Lorenzo Bundy fue el mánager que devolvió la gloria a los Diablos Rojos del México

Ahora fungirá como asesor deportivo de la organización capitalina (X / Diablos RojosMX)

El ex beisbolista de los Estados Unidos concluirá un ciclo de tres temporadas al frente de los Escarlatas, logrando el bicampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol y un balance global de 236 triunfos y 86 derrotas.

Lorenzo Bundy fue el mánager que devolvió la gloria a los Diablos Rojos del México en la LMB. El estadounidense llegó al dugout de los Pingos para la temporada 2024, con el objetivo de terminar una malaria de 10 años sin un campeonato para el equipo de la Capital que milita en el estadio Alfredo Harp Helú.

Su nombramiento como dirigente significó el regreso a una organización que conoce desde su etapa como primera base de los Diablos Rojos del México, con quien Charles Bundy fue parte de la generación que levantó tres títulos en la década de los 80s, en los años: 1985, 1987 y 1988.

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En su primera campaña como mánager del México Rojo, Bundy alcanzó la Serie del Rey de 2024 para vencer por barrida a los Sultanes de Monterrey. Levantar la copa de campeón significó la número 17 en la historia de la franquicia y la primera desde 2014.

Asimismo, los Diablos Rojos celebraron por primera ocasión un título del circuito veraniego en el Alfredo Harp Helú, estadio que se inauguró en marzo del 2019. El conjunto capitalino terminó esa temporada regular con 71 triunfos y 19 derrotas, su mejor marca en la Liga Mexicana de Béisbol.

Para la campaña 2025, la Marabunta Roja repitió la hazaña y se consagró bicampeón de la LMB bajo el mando de Lorenzo Bundy. Los Diablos superaron a los Charros de Jalisco también por barrida en la Serie del Rey para extender su poderío a 18 campeonatos obtenidos.

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El México consiguió dos campeonatos consecutivos por primera vez desde los títulos de 2002 y 2003. La gestión de Bundy abarcó 322 partidos entre temporada regular y playoffs. El balance final fue de 236 juegos ganados y 86 perdidos, para un porcentaje de .732.

Además, los Diablos Rojos del México compitieron en la Baseball Champions League Americas, donde se coronaron de manera invicta en el Alfredo Harp Helú con Charles Lorenzo Bundy como su guía principal para tocar la cima.

Incluso, con el estadounidense, los Rojos vencieron a los Yanquis de Nueva York, franquicia de la Major League Baseball (MLB), en una serie de exhibición disputada en la Ciudad de México el 24 y 25 de marzo de 2024, reuniendo a 51 mil aficionados en total.

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Diablos Rojos deberán elegir a un nuevo mánager tras anunciar a Lorenzo Bundy como asesor deportivo

Los Pingos buscarán al mejor postor para suplantar a Lorenzo Bundy. (X/ @DiablosRojosMX)

La baja de Charles Lorenzo Bundy de la dirección técnica de los Diablos Rojos del México abre un espacio que la institución todavía no ha cubierto rumbo a la campaña 2027 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Los Pingos deberán nombrar a un sucesor para conducir a un plantel que viene de dos campeonatos en tres temporadas y de una eliminación en la segunda ronda de la postemporada del 2026 y que rompió el sueño de un tricampeonato en el máximo circuito.

El nuevo timonel de los Diablos Rojos del México tendrá como referencia el récord de Lorenzo Bundy y la exigencia de recuperar el reinado de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). El ex mánager podrá aportar en ese proceso desde su nueva posición como asesor deportivo dentro de la Gerencia Deportiva.

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La temporada 2027 de la LMB aún no tiene fecha oficial de inicio

Fueron eliminados en la segunda fase de los playoffs. (Foto: Enrique Gutiérrez/Diablos Rojos)

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) todavía no ha publicado el calendario oficial para la campaña 2027 ni ha confirmado la fecha de apertura. Por ese motivo, no existe aún un día específico para el debut de los Diablos Rojos del México sin la presencia de Charles Lorenzo Bundy desde el dugout .

En septiembre, el presidente de la LMB, Horacio de la Vega, informó que la liga analizaba ampliar el calendario de 93 a entre 97 y 98 juegos por club, con más cruces entre las zonas del Norte y Sur.

La definición del formato estaba prevista para ser evaluada antes de la Asamblea prevista para el mes de noviembre. La resolución determinará si la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), mantiene los 93 encuentros de la temporada regular o adopta un calendario con más compromisos a partir de la periodización 2027.

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