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Pago de incapacidad en el IMSS: cuáles son los nuevos montos que obligan a realizarse en depósito bancario

A partir del mes de octubre, los derechohabientes tendrán que conocer las nuevas normas para el pago de incapacidades

Pago de incapacidad en el IMSS: cuáles son los nuevos montos que obligan a realizarse en depósito bancario (IMSS)
Pago de incapacidad en el IMSS: cuáles son los nuevos montos que obligan a realizarse en depósito bancario (IMSS)
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Desde el 6 de octubre de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá depositar en cuenta bancaria los subsidios por incapacidad que alcancen ciertos umbrales. El acuerdo modifica la forma de entregar determinados pagos, sin cambiar los porcentajes ni las condiciones para obtenerlos.

El IMSS publicó la disposición el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, luego de que su Consejo Técnico la aprobó en sesión extraordinaria el 2 de septiembre. La medida forma parte del Programa de Mejora para el Pago de Subsidios mediante la Universalización del Pago en Cuenta Bancaria.

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Los nuevos parámetros aplican a subsidios por incapacidad temporal y determinan cuándo el depósito directo será obligatorio. Para pagos inferiores a esos límites, el registro de una cuenta bancaria se mantendrá como carácter voluntario.

Cuáles son los montos por incapacidad del IMSS que serán obligatorio el depósito bancario

Una mujer embarazada sentada en una camilla mientras una médica con bata y guantes le coloca una banda elástica en el brazo.
Cuáles son los montos por incapacidad del IMSS que serán obligatorio el depósito bancario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS fijó tres umbrales según el origen de la incapacidad. Cuando el subsidio alcance el importe correspondiente, el Instituto deberá depositarlo en una cuenta bancaria registrada por la persona beneficiaria.

Los montos establecidos son:

  • Enfermedad general: $2,835.36, equivalente a nueve salarios mínimos calculados con un valor de $315.04.
  • Riesgos de trabajo: $5,040.64, correspondiente a 16 salarios mínimos.
  • Certificado único de incapacidad por maternidad: $31,188.96, equivalente a 99 salarios mínimos.

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Estas cantidades no son nuevos pagos ni significan que todas las personas aseguradas recibirán esos importes. Su única función es definir desde qué nivel de subsidio el depósito en cuenta bancaria deja de ser opcional y pasa a ser obligatorio.

Cómo registrar una cuenta CLABE para cobrar incapacidades del IMSS

Las personas aseguradas pueden registrar una cuenta para recibir transferencias electrónicas, modificarla o darla de baja mediante los servicios digitales del Instituto. La cuenta debe estar a nombre de la persona beneficiaria y vinculada a una CLABE interbancaria de 18 dígitos.

Doctora con bata blanca muestra folleto a paciente sentada. En el escritorio hay un monitor, papeles, un modelo de órgano y una placa con nombre
Cómo registrar una cuenta CLABE para cobrar incapacidades del IMSS (Cortesía/IMSS)

Para realizar el trámite en línea, el IMSS solicita, entre otros elementos, contar con una e.firma vigente. Una vez que el Instituto valide la cuenta, podrá utilizarla para depositar los subsidios que correspondan y para futuros pagos por incapacidad.

En los casos con importes inferiores a los nuevos umbrales, el personal de Prestaciones Económicas deberá promover el registro voluntario de una cuenta bancaria. La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales aún deberá emitir un oficio circular con las directrices operativas para las unidades administrativas encargadas de tramitar y pagar los subsidios.

El cambio amplía el uso del depósito bancario en las incapacidades temporales, pero no altera el valor de las prestaciones ni las condiciones que deben cumplir las personas aseguradas para acceder a ellas.

Qué cambia y qué se mantiene en las incapacidades del IMSS

Hombre mayor con barba gris y camisa a cuadros sostiene documentos y una tarjeta de cita médica del IMSS en el lobby de una clínica con el logo del instituto
El acuerdo mantiene sin cambios la vigencia de derechos, los porcentajes, la duración y las demás condiciones sustantivas de las prestaciones (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Las reglas para calcular las incapacidades no se modifican. En enfermedad general, el subsidio equivale al 60% del salario registrado ante el Instituto y se entrega desde el cuarto día de incapacidad, siempre que la persona cumpla las semanas de cotización exigidas.

Para riesgos de trabajo, el pago corresponde al 100% del salario registrado al inicio de la incapacidad y no requiere semanas previas de cotización. El subsidio puede cubrirse desde el primer día y hasta por 52 semanas, conforme a la valoración de los servicios médicos.

En el certificado único de incapacidad por maternidad, la prestación también equivale al 100% del salario registrado al inicio de la semana 34 de gestación, por los días incluidos en el certificado, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley del Seguro Social.

El acuerdo mantiene sin cambios la vigencia de derechos, los porcentajes, la duración y las demás condiciones sustantivas de las prestaciones. La modificación opera únicamente una vez que existe el derecho al subsidio y define el mecanismo con el que se entregará el dinero.

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