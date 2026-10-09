YosStop regresa para contar en nuevo libro toda la verdad de su vida en prisión: “Era como un infierno que se repite todos los días”

La creadora de contenido relató que el encierro intensificó su depresión, incluyó pensamientos suicidas y convirtió cada jornada en una lucha por conservar la cordura. (Especial)

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La puerta de Santa Martha Acatitla se cerró detrás de Yoseline Hoffman en 2021, pero la experiencia no terminó cuando recuperó la libertad.

Casi cinco años después, YosStop reunió recuerdos, fragmentos de su diario y reflexiones en Cancelada. Encarcelada: De los likes a las rejas, un libro que coloca su paso por prisión en el centro de una historia marcada por el miedo, el silencio y la sanación.

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Yoseline Hoffman presenta su libro Cancelada. Encarcelada: De los likes a las rejas, en el cual reúne fragmentos de su diario y reflexiones sobre su estancia en prisión. (Instagram/ @justyoss)

Durante ese período, afirmó en entrevista exclusiva con Infobae México, no sólo enfrentó las restricciones legales del proceso, sino también el regreso a una vida que ya no volvió a sentirse igual y las versiones que circularon fuera del penal: “Viví dos juicios: uno mediático y otro legal”.

Del silencio a “Cancelada. Encarcelada”: YosStop rompe el silencio después de casi cinco años

Para Hoffman, el tiempo posterior a su liberación no fue un silencio vacío. Mientras permanecía alejada de la conversación pública sobre el proceso, escribió, acudió a terapia y trató de ordenar una experiencia que todavía le resultaba dolorosa.

Las restricciones legales para hablar del caso duraron tres años, pero la creadora asegura que necesitó más tiempo para sentirse preparada para volver a esa parte de su vida: “Fueron casi cinco años para poder hablar”.

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La escritura se convirtió en una forma de sanar y reconstruir lo que no podía decir sobre una situación más compleja en una publicación breve ni en un video.

La creadora de contenido permaneció recluida cerca de cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla tras su detención en junio de 2021. (Foto: Instagram/@justyoss)

Yoseline trabajó en él durante ese período para volver sobre recuerdos que, según reconoce, no fueron fáciles de enfrentar: “Lo que hice fue escribir, trabajar en mi libro, tomar terapia”.

En Cancelada. Encarcelada, la autora no se presenta únicamente como la figura mediática conocida como YosStop. También vuelve a su infancia, vínculos familiares, la maternidad y decisiones que ahora observa desde una perspectiva totalmente distinta.

El libro nació de la necesidad de narrar una historia que, durante años, estuvo marcada por críticas, titulares, reconstrucciones ajenas y un silencio que no siempre eligió.

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Así fue el proceso que llevó a YosStop a Santa Martha Acatitla

El caso que cambió la vida pública de YosStop se originó a partir del video Patética generación, en el que habló sobre Ainara Suárez después de que circulara una grabación de la agresión sexual que sufrió la joven cuando era menor de edad.

Hoffman fue detenida el 29 de junio de 2021 y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde permaneció cerca de cinco meses. Recuperó la libertad el 30 de noviembre de 2021, tras un acuerdo reparatorio y una modificación de las medidas cautelares.

En enero de 2025, una jueza decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa. El proceso quedó como una marca medular en la vida de la creadora y en la conversación que hoy propone desde su escritura.

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YosStop reconoce en su escrito la falta de empatía que tuvo muchas veces al abordar problemáticas en sus videos. (Especial)

Yoseline revisó en sus páginas el video que la vinculó al caso y reconoció que entonces le faltó empatía y que hablaba desde una visión que ahora identifica como limitada, alejada de las consecuencias que podían tener sus palabras en otras personas: “Nadie quiere descubrir que hirió a otros mientras intentaba abrirse paso en el mundo”.

De esta manera, la autocrítica aparece junto a un intento por no quedar reducida a un solo episodio. Su relato avanza desde las experiencias que marcaron su infancia hasta el regreso a casa, con una prisión que la autora describe como un “territorio de aislamiento, incertidumbre y pérdida de control”.

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El diario que Yoseline Hoffman escribió entre el silencio y la terapia se convirtió en el libro

El diario de Hoffman comenzó el 28 de julio de 2021 y terminó el 24 de noviembre. Allí anotó momentos del encierro, pensamientos que no podía compartir fuera del penal y escenas de una rutina que parecía repetirse sin final.

La parte más dura de su experiencia, dice, no se limita a una fecha o un episodio específico. La autora describe que a las mujeres en prisión se les arrebata la esperanza y la salud mental, señalando que sólo viven esperando un día exactamente igual al anterior: “Era un infierno que se repite todos los días”.

La condición en la que estuvo recluida derivó en una inmensa sensación de vacío. Yoseline recuerda que no encontraba actividades que rompieran la monotonía y que cada jornada regresaba al mismo punto. “No hay nada que hacer, se repite lo mismo siempre”.

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Hofmann destacó el peso de seres queridos como su madre y su esposo para sobrellevar el "proceso tortuoso" al que se enfrentó durante cinco meses. (Foto: IG @justyoss)

La creadora ya había recibido atención psicológica y psiquiátrica antes de su detención, pero sostiene que la depresión se intensificó dentro del penal. El material también aborda pensamientos suicidas, miedo y el esfuerzo diario por no perder la cordura. “Era una lucha constante por no enloquecer”.

En esas páginas aparecen los pilares que le ayudaron a sobrellevar las adversidades, como su ahora esposo Gerardo, su madre y la presencia espiritual de su padre; también destaca a Lidia, compañera interna que se convirtió en un apoyo durante el encierro, y Mariana, con quien tuvo un historial de roces y conflictos.

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“Viví dos juicios”: la creadora de contenido enfrenta el proceso legal y el mediático

Mientras estaba recluida, Yoseline no tenía acceso a sus redes sociales. Lo que sabía sobre las publicaciones relacionadas con su caso le llegaba de forma fragmentada, por comentarios de otras internas, televisiones encendidas o conversaciones con sus familiares.

Esa distancia entre lo que ocurría dentro del penal y lo que circulaba en el exterior se convirtió en otra fuente de frustración. La autora sostiene que el expediente legal avanzaba por un camino, mientras la conversación pública construía una versión distinta de los hechos: “Viví dos juicios: uno mediático y otro legal”.

Hoffman asegura que se difundieron especulaciones y relatos falsos sobre lo que ocurría durante su estancia en prisión. Sin acceso para responder, sólo podía enterarse de algunos de esos contenidos de forma parcial: “Había muy pocas cosas correctas sobre mi caso”, afirmó.

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El diario redactado por Yoseline Hoffman expone los abusos, problemas de salud mental y episodios de depresión que enfrentan las mujeres dentro del penal. (Foto: Instagram justyoss)

Mientras afuera se elaboraban narrativas sobre ella, dentro debía concentrarse en resistir la rutina y malos tratos, esperar las llamadas con su familia y enfrentar el temor de no saber cuándo recuperaría su libertad.

Para Hoffman, la imposibilidad de responder fue otra forma de encierro. La creadora sostiene que el libro recoge esa incapacidad para aclarar la información: “Era bien distinto lo que pasaba a lo que se decía”.

YosStop mira al presente sin romantizar ni dejar de aprender de su paso por prisión

El paso por Santa Martha Acatitla cambió la forma en que YosStop observa los casos de mujeres privadas de libertad. En el libro cuestiona la tendencia a reducir a una persona al expediente que la llevó a prisión o al peor momento de su vida.

La creadora sostiene que la cárcel suele activar juicios inmediatos y que, detrás de cada proceso, existen historias que no siempre llegan a conocerse: “No necesariamente quien está preso hizo algo malo”.

Hoffman también cuestiona la capacidad de los centros penitenciarios para acompañar el regreso de las personas a la vida fuera de prisión.

La autora habla de mujeres que viven entre la espera de una resolución, el deterioro de la salud mental y la pérdida de la esperanza: “Se llaman centros de reinserción social, pero no reinsertan a nadie”.

Tras la publicación del libro, dice que quiere utilizar sus plataformas para darle un espacio a las mujeres que considera encarceladas injustamente y acompañar a personas que atraviesan períodos de miedo, duelo o aislamiento.

Tras reflexionar y presentar su libro, la experiencia en prisión modificó las prioridades de Yoseline Hoffman, refrozando la relación que lleva con su familia, amistades y el entorno mediático en México. (Instagram/ @justyoss)

La experiencia, reconoce, modificó sus prioridades, sus vínculos y su forma de comunicarse. Yoseline agradece los aprendizajes que identifica en el presente y la cercanía que mantiene con su familia y amistades: “Me gusta en quién me convertí después de eso. Estoy en mi mejor versión y esto me hizo crecer y seguramente me va a hacer seguir creciendo”.

Sin embargo, no romantiza el encierro ni lo presenta como un precio necesario para poder avanzar: “¿Volvería a pasar por ahí para llegar a donde estoy hoy? No lo sé. O sea, no sé si yo sería capaz de hacerme eso a mí misma. Lo siento masoquista porque realmente viví una tortura”.

Así, tras casi cinco años de silencio, YosStop convirtió el diario que escribió en prisión en un libro de 315 páginas ya disponible en formato impreso y digital en México.

Entre recuerdos de Santa Martha, la infancia, los vínculos familiares, la terapia y la autocrítica, Yoseline Hoffman vuelve a las páginas que escribió para sobrevivir para llevarlas a las manos de sus seguidores.