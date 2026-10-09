México

Rebelión en la coalición de la 4T: dirigente del Verde en Colima renuncia en rechazo a alianza con Morena y Rosi Bayardo

Los desacuerdos entre integrantes de la coalición oficialista han quedado expuesto tras el nombramiento de los candidatos virtuales a las gubernaturas

Rebelión en la coalición de la 4T: dirigente del Verde en Colima renuncia en rechazo a alianza con Morena y Rosi Bayardo. (RS)
Rebelión en la coalición de la 4T: dirigente del Verde en Colima renuncia en rechazo a alianza con Morena y Rosi Bayardo. (RS)
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Los desacuerdos en la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), siguen saliendo a la luz pública tras el nombramiento de los 17 coordinadores estatales, quienes en unas semanas se convertirán en los candidatos virtuales para las gubernaturas que se disputarán en 2027.

Esta vez, el disgusto fue por parte de Virgilio Mendoza Amezcua, senador del Verde, quien renunció a la dirigencia del partido en Colima, tras la designación de Rosi Bayardo como coordinadora de la defensa de la 4T en la entidad.

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Militantes del Verde se molestan con Morena por designación de Rosi Bayardo

La decisión del líder estatal se dio luego de que algunos perfiles internos mostraran su descontento con la decisión tomada por la dirigente Ariadna Montiel, la presidenta de Elecciones de Morena, Ariadna Montiel, y el respaldo dado por Arturo Escobar, quien es el coordinador electoral del Verde.

El dirigente estatal apuntó a presiones del partido a nivel nacional para aceptar los acuerdos a los que llegaron con el partido guinda, ya que él solo fue “notificado” de la decisión, “sin embargo, como colimense, como Virgilio Mendoza, mi decisión es dejar la dirigencia del Partido Verde, porque yo no estoy de acuerdo, como colimense, que se dé esa alianza”.

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Detalló que el perfil de Rosi Bayardo “no logró las expectativas que se tenían”, los señalamientos llegan tras haber acompañado a la dirigente en el proceso interno para la candidatura, pero el exdirigente del Verde agregó que “mucha gente me hablaba y me decía no se logró”.

El dirigente estatal no se va solo, pues alrededor de 40 perfiles locales del Verde renunciaron a sus cargos para sumar esfuerzos en su propio movimiento:

“No estoy de acuerdo como colimense que se de esa alianza. Hay un 60 por ciento de colimenses que desean un cambio y estos grandes mujeres y grandes hombres que me acompañan se suman a mi pronunciamiento… Hoy también dejan las dirigencias para sumarse a este gran movimiento de cambio que quieren las y los colimenses”.

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