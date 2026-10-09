México

“No es si quieren o no”: Sheinbaum amenaza con nueva ley si plataformas digitales incumplen decreto sobre contenido violento

La presidenta indicó que buscará dialogar con las plataformas digitales previo a la publicación del decreto

En México, al menos tres estados están contemplando la posibilidad de negar el acceso libre a redes sociales a menores de edad.
En México, al menos tres estados están contemplando la posibilidad de negar el acceso libre a redes sociales a menores de edad. (Jesús Ávila Infobae México)
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La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el decreto para prohibir que las plataformas digitales muestren contenido violento a los menores de edad en México podría convertirse en una ley, si las empresas incumplen con las nuevas disposiciones.

Tras presentar el decreto en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria precisó que la actual medida no establece sanciones directas contra las plataformas digitales, pero afirmó que “no es si quieren hacerlo o no”.

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En este sentido, mencionó que Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de Presidencia de la República, será quien realizaría la iniciativa de ley y aclaró que en ésta sí se incluirían sanciones.

Insistió en que el decreto es obligatorio; no obstante, indicó que la medida se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este martes o miércoles, con el objetivo de establecer un diálogo con las empresas para conocer qué necesitan para cumplir el mandato.

“Es un decreto obligatorio. Por lo pronto, no estamos poniendo sanciones en caso de que no se cumpla. Si las plataformas no lo cumplen, entonces lo vamos a hacer ley con sus sanciones”, dijo en Palacio Nacional.

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