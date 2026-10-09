México

Maru Campos mueve las piezas en su gabinete: designa a nuevo secretario de Seguridad de Chihuahua

La gobernadora renovó los cargos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad

Maru Campos anuncia cambios en Chihuahua
Maru Campos anuncia cambios en Chihuahua (@MaruCampos_G)
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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio a conocer dos cambios importantes dentro de su gabinete en materia de seguridad: designó a Luis Ángel Aguirre Rodríguez como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y colocó a Gilberto Loya Chávez al frente de la Fiscalía General del Estado.

La gobernadora dio a conocer a través de sus redes sociales que, en el ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado de Chihuahua, decidió remover a Francisco Sáenz Soto de su cargo frente a la Fiscalía General del Estado, dando pie así a una serie de cambios en su gabinete.

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La mandataria estatal sostuvo que dichos cambios buscan fortalecer “la seguridad y la justicia en Chihuahua, con orden, disciplina, coordinación y, sobre todo, resultados para las familias chihuahuenses”, aseguró.

Maru Campos anuncia cambios en Chihuahua
Maru Campos anuncia cambios en Chihuahua (@MaruCampos_G)

Estos cambios en materia de seguridad y de justicia se dan en un contexto en el que Campos lleva meses en el ojo público luego de que en abril se registrara el fallecimiento de dos agentes estadounidenses, pertenecientes a la CIA, en territorio chihuahuense, lo que destapó una serie de colaboraciones entre agentes de Estados Unidos y el Estado de Chihuahua sin que el gobierno federal tuviera conocimiento.

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Gilberto Loya pasa a encargarse de la Seguridad Pública en Chihuahua

El movimiento de Loya modifica la conducción de dos áreas del Gabinete de Seguridad y Justicia de la gobernadora Maru Campos. Hasta antes del anuncio, el funcionario encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desde donde participaba en la estrategia estatal para la protección en la entidad.

No obstante, la gobernadora sostuvo en su publicación que Aguirre conoce “de primera mano la estrategia que hemos construido para proteger a las familias chihuahuenses”. Con esa definición, plantea continuidad en la política de seguridad pese al relevo en la dependencia estatal.

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