Ignacio ‘Nacho’ Meyer deja la presidencia de Univision: qué se sabe de su futuro en Televisa

Ignacio Meyer asumió como presidente de Univision (foto: @ignaciomeyer22)

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Ignacio “Nacho” Meyer deja la presidencia de U.S. Networks & Local Media en Televisa-Univision el próximo 15 de octubre para emprender una nueva etapa profesional, confirmó la compañía a Infobae México tras los reportes de Billboard.

La empresa todavía no informa quién asumirá la estructura que encabezaba Meyer. El cambio ocurre mientras Televisa-Univision prepara el cierre de 2026 y la transmisión de los Latin Grammys, programada para el 12 de noviembre.

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Meyer permanece como colaborador de TelevisaUnivision

Fuentes de Televisa-Univision confirmaron a Infobae la salida de Meyer de la operación cotidiana de la compañía. La decisión responde a una oportunidad profesional que surgió para el ejecutivo, aunque su relación con el grupo continuará en calidad de asesor.

La colaboración será de largo plazo, según lo detallado a este medio. Meyer conservará tareas vinculadas con los Latin Grammys y otros proyectos de entretenimiento como la serie de entrevistas de Don Francisco.

Ignacio Meyer, María Eizaguirre y Melanie Parejo (RTVE)

Los Latin Grammys forman parte de los proyectos que conservará

La relación de Meyer con la música latina explica parte de las tareas que seguirá atendiendo. Antes de convertirse en presidente de U.S. Networks, encabezó áreas de música y entretenimiento.

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En septiembre de 2022 que Meyer llegaba al puesto tras dirigir la división Music and Non-Scripted Entertainment de la empresa.

Imagen detallada de un trofeo dorado de los Premios Grammy, símbolo internacional de excelencia en la industria musical, exhibido sobre una base negra con fondo difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde esa área estuvo ligado a producciones como Premio Lo Nuestro, Premios Juventud, los Latin Grammy y otros programas especiales. También tuvo responsabilidades en estrategias comerciales para equipos de música, publicación musical, diseño sonoro y desarrollo de artistas en Estados Unidos.

Al anunciar su nombramiento en 2022, el ejecutivo dijo a través de su cuenta de Instagram:

“Gracias @televisaunivision, por la oportunidad de ser parte de esta transformación, de liderar el magnífico equipo de las cadenas de USA. Por confiar la responsabilidad de sumar y custodiar nuestra misión de empoderar, informar y entretener”.

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¿Quién es Ignacio Nacho Meyer?

Ignacio Nacho Meyer asumió la presidencia de U.S. Networks en septiembre de 2022. Previamente fue vicepresidente ejecutivo de Música y Entretenimiento No Guionizado, área desde la cual dirigió la estrategia global de música de la empresa y la producción de formatos especiales.

Meyer también formó parte del equipo de música y eventos especiales. Desde ahí colaboró en una estrategia binacional con Grupo Televisa y participó en la renovación de los premios y transmisiones musicales de la cadena.

(TelevisaUnivision)

También estuvo al frente de Univision Live, plataforma dedicada a contenidos, espectáculos en vivo y formatos comerciales. En esa división impulsó alianzas con artistas y marcas, así como iniciativas directas al consumidor vinculadas con el portafolio de medios de la compañía.

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Su trayectoria en la industria comenzó antes de Univision. Meyer fue director de Desarrollo de Negocios de la Academia Latina de la Grabación, organismo responsable de los Latin Grammy.

Más tarde fue director ejecutivo de Wireless Latin Entertainment y socio administrador de KONEXXION Enterprises, una agencia de representación de artistas y talentos.

Billboard lo incluyó en su lista Latin Power Players en 2022, 2023 y 2024. La publicación también lo nombró Ejecutivo del Mes en su edición en español durante 2022.

Meyer estudió una licenciatura en Ciencias en la Universidad de Miami.

Los Latin Grammy se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas

La 27.ª entrega de los Latin Grammy se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia reunirá a intérpretes, compositores, productores e integrantes de la industria discográfica de América Latina, España y comunidades latinas en Estados Unidos.

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Vista de la estaruilla con la que se reconoce a los ganadores de los Premios Grammy, en una fotografía de archivo. EFE/ Etienne Laurent

La Academia Latina de la Grabación anunció las nominaciones el 16 de septiembre. El compositor mexicano Edgar Barrera encabeza la lista con 10 candidaturas, seguido por Rosalía, con ocho. Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexler recibieron siete menciones cada uno.

Los premios reconocen grabaciones publicadas durante el periodo de elegibilidad definido por la Academia. Las categorías incluyen Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Nuevo Artista, géneros regionales, urbanos, tropicales, pop, alternativos y trabajos técnicos.

La ceremonia llegará semanas después de la salida de Ignacio “Nacho” Meyer de la presidencia de U.S. Networks & Local Media de TelevisaUnivision.