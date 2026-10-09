México

Gobierno de la CDMX culpa a la alcaldía Cuauhtémoc de provocar un socavón donde cayó un vehículo

No se reportó ningún lesionado durante el incidente

Alcaldía Cuauhtémoc
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El Gobierno de la Ciudad de México deslindó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) del socavón donde cayó un vehículo particular en la colonia Tlatelolco y atribuye la obra en la zona al área de Servicios Urbanos de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua sostuvo a través de una tarjeta informativa emitida este 9 de octubre, que el incidente ocurrido durante la mañana no se relaciona con trabajos, obras o acciones ejecutadas por esa dependencia capitalina.

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La tarjeta de SEGIAGUA indicó que equipos de emergencia atendieron al conductor y apoyaron en el retiro del vehículo que cayó a una oquedad. La dependencia no reportó el estado de salud de la persona ni precisa las dimensiones del socavón.

Alcladía Cuauhtémoc
Alcladía Cuauhtémoc

Cae vehículo en socavón en Tlatelolco

La mañana de este viernes 9 de octubre se regist´ro la caída de un vehículo frente al Hospital General de Zona No. 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la demarcación Cuauhtémoc.

Tras el reporte, personal de apoyo como bomberos y personal de emergencia acudieron para atender al conductor y apoyar en el retiro del vehículo.

Un elemento del cuerpo de bomberos informó sobre la intervención a través de redes sociales. “Atendimos la caída de un vehículo en un socavón en la Colonia Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc”, publicó.

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El bombero señaló que los equipos realizaron maniobras en el sitio para recuperar la circulación. “Realizamos labores para liberar la vialidad”, indicó en su mensaje.

El reporte preliminar descartó afectaciones físicas a las personas involucradas. “No se reportan personas lesionadas”, afirmó el elemento de emergencia.

Gobierno de Clara Brugada señala a la alcaldía de Rojo de la Vega

El incidente ocurrió durante la mañana de este 9 de octubre en la colonia Tlatelolco, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Un vehículo particular cayó a una oquedad localizada en el área donde se desarrollan los trabajos.

Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Cuauhtémoc

El Gobierno de la Ciudad de México echó la bolita sobre la responsabilidad de la oquedad donde cayó el automóvil al área de Servicios Urbanos de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por la priísta Alessandra Rojo de la Vega.

La dependencia señaló que los trabajos que se realizan en Tlatelolco no corresponden a labores bajo su control.

“La obra en cuestión está a cargo del área de Servicios Urbanos de la alcaldía Cuauhtémoc”, expuso en el documento, con ello, deslindó a SEGIAGUA de la oquedad en la que cayó el vehículo particular.

De acuerdo a lo informado por la dependencia de gobierno, la alcaldía Cuauhtémoc habría establecido contacto con la persona afectada.

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