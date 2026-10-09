Festival de las Ánimas 2026: Los Estrambóticos y los Pericos llevarán el ritmo del ska a municipio mexiquense con conciertos gratis

Integrantes de dos grupos musicales posan en una calle empedrada decorada con arcos de flor de cempasúchil y papel picado con motivo del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El municipio de Ozumba, en el Estado de México, confirmó la cartelera completa de su XVIII Festival de las Ánimas 2026, que se realizará en la Velaria del Centro de la localidad. El evento central tendrá dos noches de concierto gratuito, con las bandas Los Pericos y Los Estrambóticos como cabezas de cartel.

La celebración, organizada por el Ayuntamiento de Ozumba y la Agrupación Cultural Ozumba (ACO), también contempla concursos gastronómicos, un certamen de maquillaje de catrinas y actividades infantiles previas al cierre musical.

PUBLICIDAD

Presentación oficial del cartel del XVIII Festival de las Ánimas en Ozumba, Estado de México. Autoridades y organizadores develan la cartelera de eventos para los días 30 y 31 de octubre, que incluye presentaciones musicales de agrupaciones como Los Pericos y Los Estrambóticos en el escenario de la Velaria, en el centro del municipio. (Facebook)

Cartel musical: Los Pericos y Los Estrambóticos

El cartel del XVIII Festival de las Ánimas en Ozumba detalla la programación de actividades culturales y musicales del 8 de octubre de 2026. (Municipio de Ozumba, Edomex/Facebook)

El Festival de las Ánimas 2026 reunirá a dos agrupaciones de trayectoria en América Latina durante dos jornadas consecutivas en la Velaria de Ozumba, con entrada libre en ambas fechas.

El Festival de las Ánimas de Ozumba 2026 tendrá dos conciertos gratuitos en su edición número 18: el jueves 30 de octubre se presentará la banda argentina Los Pericos, y el viernes 31 de octubre cerrará el ciclo musical Los Estrambóticos, ambos en la Velaria del Centro del municipio mexiquense.

Los conciertos confirmados son:

Jueves 30 de octubre: Los Pericos, banda de reggae y ska proveniente de Argentina, en la Velaria del Centro de Ozumba. Acceso totalmente gratuito.

El cartel promocional del XVIII Festival de las Ánimas anuncia la presentación gratuita del grupo argentino Los Pericos el 30 de octubre en Ozumba, Estado de México. (Municipio de Ozumba, Edomex/Facebook)

Viernes 31 de octubre: Los Estrambóticos, como cierre del festival, en la misma sede. Acceso totalmente gratuito.

Un cartel anuncia la presentación de la banda Los Estrambóticos en el XVIII Festival de las Ánimas el 31 de octubre en Ozumba, Estado de México. (Municipio de Ozumba, Edomex/Facebook)

Ambas presentaciones cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado de México y del Ayuntamiento Constitucional de Ozumba de Alzate, de acuerdo con los carteles oficiales difundidos por la organización.

PUBLICIDAD

Revelación oficial del cartel

Un cartel del XVIII Festival de las Ánimas de Ozumba anuncia la incorporación de un contingente especial para mascotas disfrazadas con motivos del Día de Muertos. (Municipio de Ozumba, Edomex/Facebook)

El anuncio formal de los grupos estelares se realizó el 8 de octubre a las 19:00 horas, también en la Velaria del Centro de Ozumba. El evento de “Gran Revelación” fue organizado conjuntamente por el Ayuntamiento Municipal y la ACO.

La velada de presentación incluyó actividades previas y musicales antes del anuncio oficial. El cronograma de esa jornada fue el siguiente:

18:00 horas: Taller gratuito para niños “Calaveritas Creativas”, patrocinado por Papelería Copicentro.

18:00 horas: Presentación del grupo musical Milk Bomb.

19:00 horas: Revelación oficial de los grupos estelares por parte del Ayuntamiento Municipal de Ozumba y la Agrupación Cultural Ozumba.

19:30 horas: Presentación del grupo musical Rural Kaoz.

Este evento sirvió como antesala oficial para dar a conocer los nombres de Los Pericos y Los Estrambóticos como artistas principales de la edición 2026.

PUBLICIDAD

Actividades previas y concursos

A person dressed as a Catrina participates in the annual Catrinas Day Parade, ahead of the Day of the Dead, in Mexico City, Mexico, October 26, 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Además del cartel musical, el festival contempla una serie de concursos tradicionales que se desarrollan en los días previos al cierre. Estas actividades buscan integrar a la comunidad en las celebraciones del Día de Muertos, con dinámicas gastronómicas y de caracterización.

El primero de estos concursos es el Tradicional Concurso de Pan de Muerto y Atole “Sabores del Mictlán”, organizado por el Ayuntamiento y la ACO. Los detalles confirmados son:

Fecha: Miércoles 28 de octubre.

Organiza: Ayuntamiento de Ozumba y Agrupación Cultural Ozumba (ACO).

Modalidad: Concurso tradicional de pan de muerto y atole, enmarcado “rumbo al” XVIII Festival de las Ánimas Ozumba 2026.

El segundo certamen es el Concurso de Maquillaje de Catrinas, que llega a su tercera edición. Este año incorpora una categoría nueva dedicada a mascotas. Los datos confirmados son:

PUBLICIDAD

Fecha: Sábado 31 de octubre, el mismo día del concierto de cierre con Los Estrambóticos.

Edición: Tercera edición del concurso.

Novedad 2026: Nueva categoría de contingente especial exclusivo para mascotas disfrazadas.

Convocatoria: “Trae a tu fiel amigo a la fiesta”, según el material de difusión oficial.

Inscripciones e información: A través del número de WhatsApp 55 4127 8395.

Con esta incorporación, el festival suma una dinámica familiar adicional a la jornada de cierre, que combina el concurso de catrinas con la presentación musical de Los Estrambóticos en el mismo día.

El municipio de Ozumba y la Agrupación Cultural Ozumba convocan al tercer Concurso de Maquillaje de Catrinas para el sábado 31 de octubre. (Municipio de Ozumba, Edomex/Facebook)

Organización y respaldo institucional

El XVIII Festival de las Ánimas Ozumba 2026 cuenta con el respaldo de distintas instancias de gobierno y organizaciones locales. Entre ellas figuran:

El Gobierno del Estado de México.

El programa Pueblos Mágicos.

El Ayuntamiento Constitucional de Ozumba de Alzate.

La Agrupación Cultural Ozumba (ACO).

Todas las actividades confirmadas hasta el momento (los dos conciertos, el concurso gastronómico y el certamen de maquillaje) se realizarán en la Velaria del Centro de Ozumba, bajo la consigna de acceso gratuito para el público asistente.

PUBLICIDAD

El municipio de Ozumba convoca al concurso de pan de muerto y atole el 28 de octubre en el marco del Festival de las Ánimas. (Municipio de Ozumba, Edomex/Facebook)

Antecedentes del Festival de las Ánimas

El Festival de las Ánimas de Ozumba no es un evento nuevo: la edición 2026 corresponde a su decimoctava entrega, lo que confirma una continuidad de al menos 18 años consecutivos en el municipio.

Ediciones anteriores del festival incluyeron actividades culturales, musicales, conferencias y desfiles. En su décima edición, el festival tuvo como eje temático la dualidad entre la vida y la muerte, con la participación de jóvenes artistas que realizaron murales sobre esa temática en paredes de casas y comercios de la avenida Cuauhtémoc, una iniciativa que según registros locales se mantiene como parte de la identidad visual del festival.

PUBLICIDAD

En años recientes, la dinámica del festival ha combinado jornadas de varios días, con actividades para toda la familia que antecedieron al esquema de doble concierto confirmado para esta edición 2026.

El municipio sede: Ozumba de Alzate

Ozumba de Alzate es uno de los 125 municipios del Estado de México. Se ubica en la porción sureste de la entidad, en las faldas del volcán Popocatépetl, a unos 70 kilómetros (43,5 millas) al sureste de la Ciudad de México.

El Gobierno del Estado de México declaró a la localidad Pueblo con Encanto el 31 de enero de 2013. Su nombre deriva del náhuatl öz(tö)tompan, que significa “lugar de cuevas o cuevillas”. El sufijo “de Alzate” se añadió en honor al científico José Antonio Alzate y Ramírez, nacido en el municipio en 1737 y reconocido como el único socio novohispano de la Real Academia de Ciencias de París.

PUBLICIDAD

Entre los sitios de interés de la cabecera municipal destacan el exconvento franciscano y la parroquia de la Inmaculada Concepción, construidos entre los siglos XVI y XVIII, así como el tianguis tradicional, considerado uno de los más grandes de la región.

El Día de Muertos forma parte del calendario festivo habitual de Ozumba, junto con celebraciones como la Candelaria, Semana Santa, la fiesta patronal de diciembre dedicada a la Inmaculada Concepción y las festividades de los Gremios en agosto.