México

Alerta de tsunami en México por sismo de 7.6 en Panamá: Gobierno expresa solidaridad con el país centroamericano

La SRE activó apoyo para mexicanos en el país afectado

Hotel caído en la Ciudad de Penonomé tras el fuerte terremoto
Terremoto en Panamá.
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Este 9 de octubre a las 11:56 a.m. se registró un terremoto de magnitud 7.6 en la costa sur de Panamá, activando una alerta preventiva de tsunami para México y otros ocho países de América Latina.

De acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. se reporta una alta posibilidad de olas potencialmente peligrosas, así como un incremento en las corrientes marinas dentro de las tres horas posteriores al sismo.

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Estas son las otras naciones, que al igual que México, podrían sufrir consecuencias de este fenómeno natural: Panamá, Colombia, Cota Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Gobierno de México se solidariza con el pueblo panameño

La Secretaría de Relaciones Exteriores se solidarizó con el pueblo panameño tras el fuerte sismo percibido este viernes antes del medio día.

“Expresamos nuestra solidaridad al pueblo panameño ante cualquier daño o afectación acontecida”, escribió la SRE a través de su cuenta oficial de X.

En el comunicado, la dependencia informó se mantiene atenta de la situación, poniendo a disposición el número de emergencia de la embajada mexicana en Panamá para los connacionales que se encuentran dentro de este territorio para casos de asistencia o protección consular.

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Las autoridades pidieron a las y los mexicanos seguir con todas las indicaciones del Gobierno local para evitar incidentes.

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