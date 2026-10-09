‘Lady Me Van a Descontar’: mujer se vuelve viral por atacar a motociclista afectado por camión que le chocó

La pasajera exigió que se liberara el paso del camión porque temía perder 300 pesos de su jornada; el motociclista reclamaba que le habían roto el espejo de su vehículo. Copiar título

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Una pasajera del transporte público protagonizó una acalorada discusión con un motociclista después de que un percance vial impidiera el avance del autobús en el que viajaba. El video del enfrentamiento circuló en redes sociales, donde usuarios bautizaron a la mujer como ‘Lady Me Van a Descontar’, debido a que insistía en que perdería dinero si no llegaba a tiempo a su empleo.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el conflicto comenzó cuando el conductor del camión rompió uno de los espejos de la motocicleta y habría intentado continuar su camino sin resolver el incidente. Ante esta situación, el motociclista permaneció en el lugar para reclamar los daños, lo que provocó que el tránsito de la unidad quedara detenido.

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La demora desató el enojo de algunos pasajeros, quienes necesitaban continuar su trayecto. Sin embargo, una mujer con chamarra blanca y audífonos rosas fue quien terminó enfrentándose directamente con el motociclista.

La mujer reclamó por el tiempo perdido

(Captura de pantalla)

Mientras el conductor de la motocicleta intentaba llegar a un acuerdo con el chofer del transporte público, la pasajera intervino para exigir que la situación se resolviera cuanto antes. En medio de la discusión, intentó quitarle las llaves de su vehículo, por lo que el hombre reclamó: “Dame mis llaves, porque esto ya es robo”.

La mujer respondió con la frase “Me estás pegando”, aunque el motociclista estaba registrando el altercado con su teléfono celular. Al percatarse de que la discusión estaba siendo grabada, la pasajera dejó de insistir en esa acusación.

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(Captura de pantalla)

La molestia de la mujer también quedó reflejada cuando comenzó a explicar por qué necesitaba llegar a su destino. “Necesitamos ir a trabajar”, gritaba, mientras otros usuarios del camión también pedían que se despejara el camino.

(Captura de pantalla)

El motociclista, por su parte, intentó justificar su permanencia en el sitio y recordó cuál había sido el origen del problema: “No es mi culpa que me haya roto mi espejo”.

“Tengo tres hijos”, el argumento de ‘Lady Me Van a Descontar’

(Captura de pantalla)

En otro fragmento del video, la mujer explicó que su preocupación estaba relacionada con el dinero que dejaría de recibir si llegaba tarde a su trabajo. Durante la discusión, insistió en que tenía responsabilidades familiares y que no podía permitirse perder el pago de su jornada.

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“Tenemos que ir a trabajo. A mí me descuentan, aja, culero. A mí me descuentan el día donde no llegue. Yo tengo tres hijos que mantener a diferencia de ti. A mí me van a descontar el pinche día. Nadie te pegó. ¿Quieres dinero? Por eso, por eso ya se ofreció y ya te dijo”, expresó.

El motociclista respondió que existía una alternativa para solucionar el percance y que podía acudir al Toreo para gestionar el asunto con su seguro. Sin embargo, la pasajera cuestionó por qué no permitía que el conductor del camión se orillara y lo acusó de provocar que el problema empeorara.

En la grabación, el hombre también le pidió que no aventara su motocicleta, a lo que ella respondió que tenía tres hijos y que debía llegar a tiempo. La discusión escaló cuando el motociclista le preguntó si esa situación justificaba sus acciones.

“¿Y eso te da derecho a aventar mi moto?”, cuestionó. La mujer contestó: “Sí”.

Posteriormente, ambos intercambiaron reclamos sobre los 300 pesos que, según ella, perdería por no presentarse a tiempo. La pasajera también preguntó repetidamente si él se haría cargo de recoger a sus hijos, mientras el hombre reiteraba la cantidad que ella decía que le descontarían.

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(Captura de pantalla)

Las redes sociales reaccionaron al enfrentamiento

La grabación provocó una ola de comentarios, en su mayoría críticos hacia la pasajera. Algunos usuarios consideraron que la urgencia de llegar al trabajo no justificaba intervenir en el conflicto ni agredir verbalmente al motociclista, quien reclamaba los daños de su vehículo.

Entre las reacciones publicadas en redes sociales aparecieron frases como: “Su cara de pendeja cuando se dio cuenta que era grabada”; “Che vieja, se levante más temprano para ir a trabajar”; “Jajaja eso le pasa por huevona” y “Ya vi porque es madre soltera, quien quiere una mujer asi de dramática y frustrada”.

Otro comentario cuestionó la proporción entre el descuento que temía perder la pasajera y el daño que sufrió el motociclista: “Por 300 pesos llora, ya ni tú, que tu espejo vale más que lo que le descuentan en un día a la culera”.

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Así, el episodio de ‘Lady Me Van a Descontar’ se sumó a los videos de conflictos cotidianos que generan debate en internet. Mientras algunos pasajeros pueden sentirse desesperados ante los retrasos durante sus traslados, el caso también puso sobre la mesa la importancia de resolver los percances viales sin recurrir a confrontaciones.