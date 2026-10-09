¿Julissa no quería que Benny Ibarra entrara a Timbiriche? Esto contó sobre el inicio de su hijo

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Julissa no vio con buenos ojos que Benny Ibarra entrara a Timbiriche, pese a que reconoció el talento de su hijo y el entusiasmo que provocó su participación en el grupo. La actriz explicó que su reserva surgió porque la carrera infantil lo alejó de la vida familiar durante años.

La serie de ViX retoma ese momento en su primer capítulo, el cual se estrenó el pasado 8 de octubre en Las Estrellas.

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La ficción muestra a Luis de Llano pidiéndole a Julissa que permitiera a Benny hacer una audición para el proyecto, aunque ella se resistía porque quería que tuviera una vida distinta a la que ella vivió como estrella desde niña.

Benny tenía cerca de 10 años cuando se integró a la formación original de Timbiriche. Julissa contó que, años después, salió de México para estudiar música en Boston durante cuatro años y medio, una decisión que también tomó de manera conjunta con su hijo.

“Nunca vi con muy buenos ojos eso”, dijo Julissa en una entrevista para El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante. La actriz explicó que, con el éxito de Timbiriche, su hijo dejó de compartir la cotidianidad de la familia.

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(Instagram)

La serie muestra la resistencia de Julissa a que Benny Ibarra hiciera el casting

El primer episodio de la serie de Timbiriche retrata la etapa en que Luis de Llano busca a los niños que integrarían el grupo. En una de las escenas, el productor conversa con Julissa para que Benny Ibarra se presente a una audición.

La ficción presenta a Julissa con dudas sobre la posibilidad de que su hijo entrara al espectáculo a una edad temprana. En la escena, ella expresa que prefiere que Benny mantenga una rutina más cercana a la de otros niños y no repita las exigencias que ella enfrentó desde pequeña.

Luis de Llano insiste y hace que el niño conozca a escondidas a los demás integrantes. Después de que Benny conecta con el grupo y muestra interés por el proyecto, la serie plantea que Julissa acepta que forme parte de la agrupación.

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La secuencia coincide con declaraciones públicas de la actriz, aunque la producción dramatiza las conversaciones y los momentos privados. Julissa sí ha reconocido que el inicio de Timbiriche modificó de forma profunda la vida familiar.

(VIX)

La actriz contó a Gustavo Adolfo Infante que las personas involucradas en el nacimiento del grupo buscaban un concepto infantil para la televisión mexicana. En su relato mencionó a su hermano Luis de Llano, a la representante Magda Galindo y a Víctor Hugo O’Farrill.

“Mi hermano y la Gordita Galindo y Víctor Hugo, las gentes que formaron el grupo, traían la idea de que se hiciera este grupo infantil aquí”, dijo Julissa en El minuto que cambió mi destino.

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La participación de Benny surgió después de una presentación familiar. Julissa explicó que sus hijos imitaban a Kiss durante una de las funciones de una obra de teatro en la que ella trabajaba. Luis de Llano vio al menor y se interesó en invitarlo al proyecto.

Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

Luis de Llano vio a Benny Ibarra en una imitación de Kiss

Julissa relató que Benny y su hermano aparecieron al final de una obra que ella protagonizaba para imitar a la banda estadounidense Kiss. La actriz preparó el vestuario y los niños realizaron la presentación frente al público.

“Al final salieron, se disfrazaron, les puse una gran cosa con Kiss, imitaron a Kiss. Entonces, ahí lo vio Luis y como que le llamó la atención”, recordó la intérprete.

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Después de ese momento, Benny comenzó a realizar pruebas. Julissa explicó que Memo Méndez Guiú escuchó al menor cantar y quedó convencido por su desempeño. No se trataba sólo de la voz, sino de la forma en que interpretaba las canciones.

“Cuando Memo Méndez lo probó cantando, le gustó mucho cómo cantaba, no nada más su voz, sino el feeling que tenía. Entonces, se quedó”, contó la actriz.

Benny ingresó a Timbiriche cuando tenía alrededor de 10 años. La agrupación debutó en 1982 con Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Paulina Rubio y el hijo de Julissa.

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La entrada al grupo convirtió a Benny en uno de los rostros más reconocibles de la música infantil y juvenil de la década. Para Julissa, la popularidad tuvo otra lectura: su hijo comenzó a pasar largas jornadas entre ensayos, grabaciones, shows y giras.

Julissa dijo que Timbiriche “arrancó” a Benny de la vida familiar

La actriz no cuestionó el talento de su hijo ni el resultado profesional de su paso por la agrupación. Su preocupación tenía que ver con el tiempo que la carrera artística le quitaba a la convivencia cotidiana.

“De alguna manera sí, se lo arrancaron de nuestra vida”, dijo Julissa. La actriz enfatizó que esa ausencia se sintió dentro de su hogar, sobre todo durante los años de mayor actividad de Timbiriche.

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Gustavo Adolfo Infante le recordó que Benny primero pasó varios años con el grupo y, después, se mudó a Boston. “Primero no lo veías porque estaba en Timbiriche y luego no lo veías porque estaba en Boston”, le comentó el conductor.

Julissa explicó que el viaje a Estados Unidos fue una decisión tomada de común acuerdo. Benny terminó la secundaria y le expresó su deseo de continuar con estudios de música fuera de México.

“Él me dijo: ‘Mamá, yo quiero estudiar música’. Entonces, yo encontré la escuela, la fui a ver y él dijo: ‘De acuerdo’”, relató la actriz.

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Benny dejó Timbiriche cuando estaba por cumplir 15 años. De acuerdo con Julissa, su salida no fue bien recibida por algunas personas cercanas al proyecto debido al éxito que tenía el grupo en ese momento.

“Luis, Víctor, no me podían ver, porque cómo me lo iba a llevar si era un gran éxito del grupo”, recordó. La actriz se refería a Luis de Llano y Víctor Hugo O’Farrill.

Benny Ibarra estudió música en Boston tras salir de Timbiriche

Julissa indicó que Benny vivió en Boston durante cuatro años y medio. El objetivo fue que pudiera cursar la preparatoria en una escuela enfocada en la formación musical.

La decisión marcó el final de su primera etapa como integrante de Timbiriche. Su lugar fue ocupado por Eduardo Capetillo, mientras el grupo continuó con nuevos discos, conciertos y cambios en su alineación.

La actriz sostuvo que el paso de su hijo por Boston contribuyó a la carrera que desarrolló después como intérprete, compositor, productor y arreglista. “Él toca, compone, arregla, hace todo”, expresó Julissa.

El primer capítulo de la serie recupera el momento en que Benny se acercó a Timbiriche, aunque la producción desarrolla esa historia desde una reconstrucción ficcionada.