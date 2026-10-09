Montadeudas: la nueva modalidad de fraude que ofrece créditos fáciles y termina en extorsión

Un montadeudas es una aplicación o plataforma que se hace pasar por una institución financiera legítima para ofrecer créditos rápidos, de entre 300 y 10,000 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los fraudes conocidos como “montadeudas” se multiplican en México a través de aplicaciones que ofrecen préstamos exprés sin revisar el Buró de Crédito, pero que terminan en extorsión y robo de datos personales. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre el aumento de este esquema durante la Semana Nacional de Educación Financiera.

Un montadeudas es una aplicación o plataforma que se hace pasar por una institución financiera legítima para ofrecer créditos rápidos, de entre 300 y 10,000 pesos, sin contrato claro ni verificación de capacidad de pago. Una vez otorgado el dinero, los responsables exigen devoluciones hasta cinco veces mayores en plazos de apenas unos días, con intereses que pueden llegar al 85% semanal, y recurren a amenazas contra la víctima y sus contactos para cobrar.

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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana San Luis Potosí/ Facebook

Cómo operan los montadeudas en México

Rosado detalló que algunas de estas organizaciones operan fuera del país. “Estas aplicaciones o bandas pueden estar operando desde fuera, le llaman a alguien de México y el servidor y central de operación digital puede estar en un país de Asia y el dinero se traslada a un paraíso fiscal” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Óscar Rosado Jiménez, presidente nacional de la Condusef, explicó que estas plataformas utilizan nombres “financieros” atractivos, generalmente en inglés, para transmitir confianza. “Es una espiral, son bandas, ellos te lo niegan, y te dicen ve a esta aplicación, sin duda son aplicaciones que no son legales”, afirmó el funcionario.

Rosado detalló que algunas de estas organizaciones operan fuera del país. “Estas aplicaciones o bandas pueden estar operando desde fuera, le llaman a alguien de México y el servidor y central de operación digital puede estar en un país de Asia y el dinero se traslada a un paraíso fiscal”, señaló.

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El mecanismo del fraude comienza con la descarga de la aplicación, generalmente promocionada en redes sociales. Al instalarla, el usuario otorga permisos de acceso a contactos, fotografías, ubicación y otra información del teléfono. Con esos datos, los operadores presionan a la víctima mediante llamadas agresivas, mensajes intimidatorios y amenazas dirigidas a familiares o conocidos.

La regla para detectar el fraude, según el funcionario, es simple: si piden dinero por adelantado para “liberar” un préstamo, se trata de una estafa. “La clave es muy sencilla, si te piden dinero para prestarte dinero es fraude, pero en el apremio y la necesidad perdemos esa lógica”, comentó Rosado.

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Magnitud del fraude a nivel nacional

La regla para detectar el fraude, según el funcionario, es simple: si piden dinero por adelantado para “liberar” un préstamo, se trata de una estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reclamaciones por fraude ante Condusef crecen de forma sostenida. Durante el primer trimestre de 2026, la comisión recibió 22,199 casos a nivel nacional, de los cuales el 37.4% estuvo relacionado con un posible fraude. Bajo otra medición, la del Buró de Entidades Financieras, tres de cada cuatro reclamaciones se vincularon a posibles fraudes en ese mismo periodo, con un aumento de 31.5% frente al primer trimestre de 2025.

En Nuevo León, las reclamaciones asociadas a un posible fraude ascendieron a 2,519 asuntos, equivalentes al 41.1% del total nacional. De ese grupo, 2,386 casos están vinculados con la banca múltiple, 50 con Sofomes y 46 con Sofipos. El rango de edad con mayor número de reclamaciones se concentra entre los 30 y 39 años, con un alza de 51.1% frente al mismo periodo de 2025.

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La Policía Cibernética de la Ciudad de México registró, solo entre enero y febrero de 2026, más de 5,800 reportes por aplicaciones de préstamos fraudulentas, lo que convirtió a este esquema en el ciberdelito más denunciado en la capital. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México identificó 399 aplicaciones con diez o más reportes desde 2021, de las cuales 93 permanecían activas en Google Play y 14 en archivos APK de descarga directa.

En Nuevo León, el delito de extorsión y chantaje, categoría en la que se engloba esta modalidad, ha crecido cerca de 80% desde 2022, de acuerdo con datos oficiales citados durante la presentación de Condusef.

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Fuentes oficiales para verificar y denunciar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Policía Cibernética, también emitió una alerta oficial sobre este tipo de aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de contratar cualquier préstamo digital, Condusef recomienda verificar si la institución está registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), disponible en el portal oficial del organismo. Si la empresa no aparece registrada, no explica con claridad los intereses y comisiones, o solicita acceso innecesario a contactos y fotografías, se trata de una señal de alerta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Policía Cibernética, también emitió una alerta oficial sobre este tipo de aplicaciones. La dependencia recomendó acudir únicamente a instituciones financieras reguladas y evitar compartir datos personales o bancarios por redes sociales o mensajería.

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Para consultas o denuncias, los canales oficiales disponibles son:

Condusef, a través del Portal de Queja Electrónica o al teléfono 55 5340 0999.

Policía Cibernética de la Ciudad de México, al número 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Profeco, para denuncias relacionadas con publicidad engañosa o prácticas comerciales abusivas.

Línea 089, para denuncias anónimas ante actividad delictiva relacionada con extorsión.

Qué hacer si ya se cayó en la estafa

El primer paso recomendado es contactar directamente al banco para bloquear transferencias y tarjetas asociadas a la cuenta afectada. De forma simultánea, conviene cambiar todas las contraseñas vinculadas, incluyendo el correo electrónico y las aplicaciones financieras instaladas en el teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona descargó una aplicación montadeudas y recibió un depósito no solicitado, las autoridades recomiendan no utilizar ese dinero y conservarlo para devolverlo, ya que gastarlo puede dificultar la defensa legal posterior.

El primer paso recomendado es contactar directamente al banco para bloquear transferencias y tarjetas asociadas a la cuenta afectada. De forma simultánea, conviene cambiar todas las contraseñas vinculadas, incluyendo el correo electrónico y las aplicaciones financieras instaladas en el teléfono.

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Es fundamental reunir evidencia del acoso: capturas de pantalla de mensajes, llamadas y amenazas recibidas, ya que ese material respalda la denuncia formal. Con esa evidencia, la persona afectada debe presentar su queja ante Condusef y, en paralelo, ante la Policía Cibernética o el Ministerio Público correspondiente.

La SSC de la Ciudad de México subrayó que no se debe ceder ante las amenazas ni realizar pagos adicionales, ya que estas acciones no detienen el acoso y, en la mayoría de los casos, lo intensifican. También recomendó desinstalar de inmediato la aplicación fraudulenta y bloquear los números desde los que se reciben las amenazas.

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Por último, Condusef aconsejó activar alertas en el historial crediticio del afectado para prevenir un posible robo de identidad, dado que estas aplicaciones suelen almacenar y comercializar los datos personales obtenidos durante el proceso de registro.