México

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

El exproductor se pronunció ante el proyecto de ViX

Luis de Llano Macedo
Foto: Infobae México
Guardar

Luis de Llano Macedo fijó una postura sobre la serie de Timbiriche horas antes de la transmisión especial anunciada para este 8 de octubre en televisión abierta y del estreno de la producción en ViX que será el próximo viernes.

El productor compartió un comunicado en el que informó sobre acciones relacionadas con el proceso judicial que mantiene con Sasha Sokol y se deslindó de contenidos difundidos por terceros.

PUBLICIDAD

El documento, fechado en Ciudad de México este 8 de octubre de 2026, fue publicado en la cuenta de Instagram de De Llano. En el mensaje que acompañó la imagen, el productor adelantó que no haría más declaraciones mientras continuara el trámite judicial.

“No habrá más sobre el tema hasta que concluya el trámite judicial en curso”, escribió Luis de Llano Macedo. Su publicación apareció en medio de la controversia por la serie inspirada en la historia de la agrupación juvenil.

La producción de ViX tiene ocho episodios y aborda el nacimiento, ascenso y cambios en la alineación de Timbiriche. Parte de la trama incluye un personaje inspirado en De Llano y retoma elementos del caso expuesto públicamente por Sasha Sokol.

PUBLICIDAD

Un hombre con barba, gafas y camisa de cuadros abraza a una mujer de cabello oscuro que apoya su cabeza sobre él
Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

Luis de Llano dijo que presentó promociones por el cumplimiento de la sentencia

La representación legal de De Llano explicó que ingresó ante el Juzgado Sexto Civil de la Ciudad de México promociones formales relacionadas con el cumplimiento de los seis resolutivos de la sentencia dictada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

“Con absoluta responsabilidad y estricto apego a la orden constitucional, en los plazos legales correspondientes se han ingresado ante el Juzgado Sexto Civil de la Ciudad de México las promociones de cumplimiento formal”, señala el documento.

La representación legal no detalló el contenido de esas promociones ni explicó cuáles fueron los escritos entregados ante el juzgado. El texto se limitó a informar que los recursos fueron presentados dentro de los plazos que consideró correspondientes.

El productor también sostuvo que la publicación sería su única postura oficial sobre el expediente y sobre los relatos que fueron expuestos durante el juicio.

“Esta inserción constituye la única y definitiva declaración oficial que se emitirá por parte del suscrito y de su representación jurídica”, expresó en el comunicado.

Imagen WJ4RV6GIQJAUBKSXRJMARUDXII

El equipo legal añadió que esa decisión respondía a los mandatos judiciales de abstención y al derecho a la vida privada de las partes. En su mensaje de Instagram, definió su postura como de “cumplimiento judicial, silencio procesal y deslinde de terceros”.

El productor notificó su oposición al uso de su imagen e identidad

En el tercer punto de su comunicado, Luis de Llano Macedo afirmó que notificó a la empresa, plataforma y productora sobre su oposición al uso lucrativo o inconsentido de su imagen, identidad y derechos en producciones de ficción o documentales.

“Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito”, indicó.

El texto no identificó por nombre a la empresa, plataforma ni productora a las que se habría notificado. Tampoco especificó la fecha en que se realizaron esas diligencias, el tipo de recurso judicial presentado o alguna solicitud concreta contra la serie.

La representación legal de De Llano sostuvo que el productor se deslindaba de “cualquier narrativa emitida de forma unilateral” por esas compañías. El mensaje se publicó mientras la ficción sobre Timbiriche se preparapara llegar a las audiencias.

Nueve personas vestidas de fiesta posan en un escenario frente a un letrero de neón rojo con el nombre Timbiriche
Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

La serie de Timbiriche incluye una trama inspirada en el caso de Sasha Sokol

La serie se presentará este jueves 8 de octubre por Las Estrellas, después del noticiero. ViX programó el estreno de los dos primeros episodios para el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de Ciudad de México.

Osvaldo Benavides interpretó al personaje inspirado en Luis de Llano. El actor explicó a los medios que encarnar a una persona real implicaba compromisos frente a lo que se conoce sobre ella.

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín también se deslindaron de la producción. Los seis exintegrantes señalaron que no participaron en su creación ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

La representación legal de Luis de Llano Macedo cerró su comunicado al señalar que el desahogo y la conclusión de las prestaciones continuarán “sustanciándose exclusivamente en los canales institucionales de los tribunales de justicia”.

Temas Relacionados

Luis de LlanoTimbiricheViXSeriesmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

Jaime Munguía y Rafael “Divino” Espinoza aparecen como coestelares de la velada

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

Peligro invisible en tu cocina: por qué consumir arroz guardado de forma incorrecta puede ser letal debido al Bacillus cereus

Pese a ser uno de los alimentos más utilizados en la gastronomía mexicana, es importante conocer cómo es su correcto almacenamiento

Peligro invisible en tu cocina: por qué consumir arroz guardado de forma incorrecta puede ser letal debido al Bacillus cereus

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy jueves 8 de octubre: afectada la circulación en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy jueves 8 de octubre: afectada la circulación en Paseo de la Reforma

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

El ICE posteó, en sus redes sociales, una ficha de búsqueda de José Salgueiro

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Cárceles mexicanas: CNDH alerta por sobrepoblación, clasificación inadecuada y fallas de salud en centros penitenciarios

La CNDH exhortó a erradicar el hacinamiento, mejorar alimentación y contratar personal para garantizar condiciones dignas

Cárceles mexicanas: CNDH alerta por sobrepoblación, clasificación inadecuada y fallas de salud en centros penitenciarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Violencia sin freno en Edomex: localizan dos cuerpos dentro de un auto con tiro de gracia en Ecatepec

Riña con disparos en penal de Mazatlán deja saldo preliminar de seis muertos y 15 heridos

Narcocorridos en las fiestas patrias: 13 municipios contrataron artistas del género con dinero público, incluido Panter Bélico

Sinaloa suma más de 10 mil huérfanos por la narcoguerra sin un solo registro estatal

ENTRETENIMIENTO

Fuerza Regida bate el récord de asistencia en el Palacio de los Deportes y supera a Shakira y Metallica

Fuerza Regida bate el récord de asistencia en el Palacio de los Deportes y supera a Shakira y Metallica

Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

Ari Borovoy niega supuesto encuentro con Mariana Ochoa y contradice a Gustavo Adolfo Infante

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

Desde el Lado Oscuro la Marcha Imperial del Terror regresa a Coyoacán en el Retro Fest con temática de monstruos y Star Wars

DEPORTES

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

CMLL presenta a todas las participantes del Grand Prix de Amazonas 2026: así quedaron los equipos de México y el Internacional

Tigres vs Toluca: a qué hora y dónde ver a los Diablos de visita en el Volcán durante la Jornada 11 del Apertura 2026

Silvana Flores podría debutar la siguiente semana con el Como 1907 en Serie A Femenina