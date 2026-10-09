México

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

Esto es lo que necesitas saber para acudir al concierto de Alejandro Sanz en la Ciudad de México este sábado 10 de octubre del 2026

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX
Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX
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Alejandro Sanz se presenta este sábado 10 de octubre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de la gira ¿Y Ahora Qué?, tour que toma el nombre del disco con el que inició esta nueva etapa musical, tras dos años de trabajo entre España y Estados Unidos.

El cantante español reinició la segunda vuelta internacional de la gira el 3 de octubre en Guadalajara, con un concierto a recinto lleno en el Coliseo GNP Seguros.

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La lluvia amenazó con empañar la noche, pero dio tregua para que Sanz comenzara el show a las 21:30 horas, con más de dos horas de música y su hija entre el público.

Horarios y accesos al concierto de Alejandro Sanz en el Estadio GNP

Alejandro Sanz
Alejandro Sanz

Las puertas del recinto, ubicado en la Magdalena Mixhuca, abren a las 16:30 horas y el concierto principal arranca alrededor de las 21:00 horas, con una duración aproximada de dos horas.

El personal de seguridad mantendrá un filtro estricto en todos los puntos de entrada. Se recomienda a los asistentes llegar con margen suficiente, ya que las revisiones suelen generar filas largas conforme se acerca la hora del show.

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La entrada principal se ubica en la Puerta 6, sobre Viaducto Río de la Piedad, y funciona como el acceso ideal para quienes llegan en transporte público. El estacionamiento se encuentra disponible en la Puerta 1 y en la Puerta 15, sobre la calle Añil.

¿Habrá lluvia en el Estadio GNP durante el concierto de Alejando Sanz?

Concierto de Alejandro Sanz
Concierto de Alejandro Sanz

Se prevén chubascos y descargas eléctricas en la Ciudad de México durante la tarde-noche del sábado. La organización recomienda a los asistentes llevar impermeable o una capa de plástico para ingresar al recinto.

Las normativas de seguridad del Estadio GNP Seguros restringen el uso de sombrillas de punta rígida dentro del inmueble, lo que obliga a optar por prendas resistentes al agua ante el pronóstico de lluvia.

Cómo llegar al Estadio GNP

El Sistema de Transporte Colectivo no extenderá su servicio con motivo del evento. El Metro cerrará sus puertas a las 0:00 horas, en su horario habitual, y lo mismo ocurrirá con el Metrobús y el Tren Ligero.

Concierto de Alejandro Sanz
Concierto de Alejandro Sanz

La estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, identificada con el color café, deja a los usuarios a unos pasos de la Puerta 6. Las estaciones Velódromo y Puebla operan como alternativas cercanas. Quienes prefieran el Metrobús pueden usar la Línea 2 en las estaciones UPIICSA y Goma, sobre la calle Añil.

Para quienes acudan en automóvil, el recinto cuenta con estacionamiento interno sujeto a disponibilidad. Las vialidades recomendadas son Viaducto Río de la Piedad, Avenida Río Churubusco y Eje 3 Sur Añil.

Qué objetos están prohibidos en el Estadio GNP

Entre los artículos no permitidos están las armas de fuego, los objetos punzocortantes y la pirotecnia. Tampoco se puede ingresar con mochilas o bolsas que superen los 30 centímetros, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas externas, sombrillas de punta rígida, sillas plegables, alimentos externos ni cámaras profesionales con lentes desmontables.

Objetos prohibidos

  • Armas de fuego, objetos punzocortantes y pirotecnia
  • Mochilas o bolsas que superen los 30 centímetros
  • Sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas ajenas al recinto
  • Sombrillas de punta rígida, sillas plegables y alimentos externos
  • Cámaras fotográficas o de video profesionales con lentes desmontables
Infografía con listas e iconos de objetos prohibidos como armas y mochilas, y permitidos como bolsas transparentes y binoculares.
Infobae detalla los artículos permitidos y las restricciones de acceso para los asistentes al Estadio GNP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolsas permitidas no deben exceder las medidas de 10 por 15 por 30 centímetros y, de preferencia, deben ser transparentes. Sí está autorizado el ingreso con bolsas transparentes de plástico o vinil, cangureras pequeñas, impermeables, baterías portátiles para celular y binoculares sin láser.

Objetos permitidos

  • Bolsas transparentes de plástico o vinil (máximo 10 x 15 x 30 centímetros)
  • Cangureras pequeñas
  • Impermeables
  • Baterías portátiles para celular
  • Binoculares sin láser

Monterrey, Saltillo y La Paz figuran entre las próximas paradas en México

Después de su presentación en la Ciudad de México, Alejandro Sanz continuará el 14 de octubre en Saltillo, en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero.

Alejandro Sanz
Alejandro Sanz

El 17 de octubre, el cantante se presentará en Monterrey, en el Estadio Borregos. Una semana después, el 24 de octubre, llegará a La Paz, Baja California Sur, para una presentación en el Estadio Arturo C. Nahl, con precios de boletos desde 4,710 pesos en la zona Diamante hasta 5,310 pesos en la zona Fan.

La gira también contempla paradas en Puebla, Mérida, Veracruz, Tampico, Chihuahua y San Luis Potosí durante octubre, antes de que el recorrido se traslade a Centroamérica y el Caribe en noviembre.

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