México

Karina Torres estuvo veinte minutos eliminada de La Casa de los famosos México, aseguró René Franco

Al parecer, el apoyo que recibía la amiga de Wendy Guevara no era tan arrollador como muchos pensaban

Pese a los señalamientos de fraude expresados por su círculo cercano, Karina Torres agradeció el respaldo de la audiencia en la gala final.
Pese a los señalamientos de fraude expresados por su círculo cercano, Karina Torres agradeció el respaldo de la audiencia en la gala final del programa. (karina.torrea)
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René Franco, panelista del reality, aseguró que Karina Torres estuvo cerca de veinte minutos fuera de la competencia durante la última nominación en la que participó, antes de que las votaciones se revirtieran a su favor.

La revelación se dio días después de que terminara la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, en medio de las acusaciones de fraude que rodearon el resultado final.

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“En la última nominación en la que estuvo Karina, poco antes de que se cerraran las votaciones, Karina estuvo 20 minutos fuera”, declaró René Franco. El periodista explicó que, de haberse mantenido esa tendencia, Yahir habría permanecido en la competencia en lugar de Karina Torres el 1 de octubre.

Tres mujeres están sentadas juntas frente a un fondo con el logotipo del programa La Casa de los Famosos México.
Karina Torres casi se queda fuera de la final, según el periodista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karina Torres terminó por obtener el tercer lugar de la temporada con 9,718,852 votos en la gala final del domingo 4 de octubre, una cifra que la colocó por debajo de Memo Schutz y de la ganadora Mariana Ochoa. La diferencia entre Karina Torres y Mariana Ochoa fue de poco más de un millón de votos.

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Yahir abandonó la competencia el 1 de octubre, en sexto lugar, un resultado que generó descontento entre seguidores del cantante, quienes lo consideraban uno de los favoritos para llegar a la final. La productora Rosa María Noguerón había reconocido previamente su inconformidad con esa eliminación, al calificar a Yahir como su habitante favorito de la temporada.

Las sospechas de un presunto arreglo en los resultados de La Casa de los Famosos México surgieron antes de la gala final, luego de que la conductora Maxine Woodside asegurara que Mariana Ochoa sería la ganadora por indicación de la producción.

Karina Torres evitó sumarse a las acusaciones de fraude tras conocer el resultado

Karina Torres
Karina Torres no apoya las teorías de un robo para premiar a Mariana Ochoa (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

Pese a los señalamientos de irregularidades, Karina Torres mantuvo una postura conciliadora frente a los medios de comunicación tras la final del reality. “Yo desde que entré a La Casa de los Famosos México me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final, me dio ese tercer lugar y eso lo valoro mucho”, declaró la influencer en conferencia de prensa.

La creadora de contenido, originaria de León, Guanajuato, reconoció la molestia de su círculo cercano, en particular de Paola Suárez, pero atribuyó esas reacciones a la euforia del momento. “Cada una de mis comadres, pues ya nos conocen la gente que nos sigue en redes sociales. Somos de repente muy explícitas y nos encanta expresar lo que pensamos”, explicó Karina Torres.

La temporada concluyó con un registro acumulado de 43,152,660 votos repartidos entre los cinco finalistas que llegaron a la última noche de transmisión. La productora Rosa María Noguerón rechazó en reiteradas ocasiones las versiones de fraude y afirmó que las votaciones se realizaron mediante un sistema internacional supervisado por un notario mexicano.

Mariana Ochoa enfrenta críticas en redes pese a su triunfo en La Casa de los Famosos México

Una mujer rubia vestida de dorado y tiara se lleva las manos a la cara frente a sofás de colores amarillo, rosa y naranja.
Mariana Ochoa contenta por ganar el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triunfo de Mariana Ochoa generó una ola de reacciones negativas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el resultado final de la cuarta temporada y exigieron explicaciones a la producción del reality. Plataformas como X e Instagram se llenaron de mensajes con la etiqueta de fraude durante los días posteriores a la transmisión de la gala.

La inconformidad comenzó desde el regreso de Mariana Ochoa a la competencia tras haber sido la primera eliminada de la temporada. Usuarios señalaron que esa dinámica especial, conocida como “El Exilio”, le otorgó una ventaja que los demás finalistas no tuvieron durante el resto del proceso.

Parte del descontento se concentró en la comparación entre el desempeño de Mariana Ochoa dentro de la casa y el respaldo que mostraban las encuestas digitales previas a la final. La medición de Vaya Vaya ubicaba a Karina Torres como favorita con 36% de las preferencias, frente a 29% registrado por Mariana Ochoa antes del cierre de las votaciones oficiales.

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