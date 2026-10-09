Gustavo Petro presume el nuevo libro de AMLO “Pueblo” durante su visita en México

Gustavo Petro presume libro de AMLO. (X - @petrogustavo)

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El exmandatario de Colombia, Gustavo Petro presumió su ejemplar del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador titulado “Pueblo”, anunciado el pasado 30 de septiembre y con un lanzamiento oficial a la venta en librerías para el próximo 12 de octubre.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el expresidente colombiano reveló una fotografía junto a un diputado de Campeche donde se puede apreciar su libro.

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“Con diputados de Campeche , México, con el último libro de Manuel Lopez Obrador llamado “Pueblo”, escribió en la descripción.

AMLO reaparece en el ojo público

AMLO reapareció el pasado miércoles 30 de septiembre en redes sociales para presentar su nueva publicación Pueblo, con la que busca abordar parte de la historia política de México, así como completar su planteamiento sobre el llamado “Humanismo Mexicano”, concepto que identifica con el movimiento de la Cuarta Transformación.

Por medio de un video, el exjefe de Estado recordó que su libro anterior, “Grandeza”, estuvo dedicado a la riqueza cultural de México, sus raíces, valores y espiritualidad, pero su nuevo texto cuenta con una trama completamente distinta, con la que algunas personas pueden sentirse incómodas, ya que desde su preselectiva, en una democracia auténtica el pueblo es quien tiene la autoridad.

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AMLO presenta su nuevo libro Pueblo Crédito: Captura de Video

Gustavo Petro se presenta en la FIL del Zócalo

Gustavo Petro participará en la FIL del Zócalo 2026 el próximo sábado 10 de octubre a las 15:00 horas, durante la presentación de Nuestra América en vilo, libro de Armando Bartra. La charla se realizará en el Foro Federico García Lorca de la Ciudad de México, como parte de una visita que ocurre semanas después de sus encuentros con la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, y estudiantes de la UNAM.

La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo reunirá durante 10 días puestos de libros y actividades culturales en el centro de la capital. La programación difundida por la Secretaría de Cultura de la CDMX ubica la participación del exmandatario colombiano en uno de los foros del encuentro editorial.

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Petro regresó a tierras mexicanas luego de una estancia a finales de agosto, cuando sostuvo una reunión con Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. El encuentro formó parte de una agenda enfocada en asuntos editoriales, académicos y políticos.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

Petro presentará un libro de Armando Bartra el 10 de octubre

La actividad en la que estará el expresidente de Colombia se llevará a cabo mañana en una de las sedes que forman parte de las instalaciones de la FIL Zócalo en la Ciudad de México.

Tras su reunión con Taibo II, Petro anunció un acuerdo para editar en español su libro Economía Política de la Crisis Climática, afirmando que la obra ya estaba terminada y planteó la posibilidad de que después se publicara en otros idiomas.

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Días más tarde, el colombiano ofreció una conferencia ante estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su intervención del pasado 2 de septiembre, expuso planteamientos sobre economía política, tecnología y crisis climática, temas que también aborda en su libro. También cuestionó la dependencia de los combustibles fósiles y advirtió sobre el uso de herramientas tecnológicas en los procesos políticos.