Petro anunció acciones legales en contra de Miguel Uribe Londoño, por señalarlo como “instigador” del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Calumniador”

Petro también señaló por qué no lo incluyó como miembro de su gabinete cuando quedó elegido como presidente de la República - créditos Cristian Bayona/Colprensa | archivo Colprensa/Mariano Vimos | Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay

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El expresidente Gustavo Petro continúa de forma activa en las redes sociales, y en este ocasión (además del cruce de mensajes que tuvo con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán) apuntó contra Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, luego de que él lo acusó de ser “instigador” en el magnicidio de su hijo, perpetrado por un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025 en un evento de campaña en Bogotá, y cuya muerte se reportó el lunes 11 de agosto de 2025, luego de luchar más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe.

“Lamentablente y ya como ciudadano del común tengo que poner denuncia contra este señor calumniador”, inicia la respuesta que compartió Petro por medio de un mensaje desde su cuenta de X la noche del jueves 8 de octubre, después de que Uribe Londoño también calificó el homicidio como un “crimen de Estado”, en medio de un panel en el que participó durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, que se celebró en Bogotá el miércoles 7 de octubre.

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Para el exmandatario, las palabras del exsenador postulado como embajador de Colombia ante el Reino Unido por Abelardo de la Espriella tienen su origen, según él, debido a un episodio en el que fue elegido alcalde de la capital en 2011.

“El odio de este señor Uribe Londoño contra mí se debe a que quería que lo pusiera como presidente de la ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) después de votar por mi, o eso dijo, a la Alcaldía de Bogotá (sic)”.

Petro respondió a los señalamientos de Uribe Londoño vía X la noche del jueves 8 de octubre de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Adicional a lo anterior, y tras resultar vencedor en los comicios presidenciales de 2022, Petro también contó el motivo por el que no tuvo en cuenta a Uribe Londoño para acompañarlo dentro de su gabinete.

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“No quise ponerlo en la presidencia porque temía que por sus antecedentes, se la robara”, sentenció el expresidente al final de la publicación.

Uribe Londoño reafirmó que el expresidente fue “instigador” en el “magnicidio” de su hijo durante un evento

Uribe Londoño volvió a referirse al expresidente Petro como supuesto “instigador” del asesinato de su hijo y pidió que sea investigado por esa hipótesis.

Durante su intervención en el panel moderado por María Carolina Hoyos (hermana de Uribe Turbay), el exsenador aseguró que su hijo representaba una amenaza política para el anterior Gobierno por su papel como dirigente de la oposición y precandidato presidencial del Centro Democrático.

“Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces”, afirmó Uribe Londoño, y agregó que el exmandatario sabía quién asesinó a su hijo y que habría buscado desviar las investigaciones para impedir que se identificara a los responsables intelectuales.

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Más tarde ese mismo día, pero en diálogo con Bluradio, el exconcejal de Bogotá reiteró sus acusaciones y señaló que el expresidente debería ser vinculado a la investigación como presunto instigador.

“Lo asocio porque lo instigó, él fue el instigador del crimen”, dijo Uribe Londoño, que citó varias publicaciones que atribuyó a Petro en la red social X y que, según su interpretación, constituían mensajes dirigidos contra Miguel Uribe Turbay.

Las declaraciones se realizaron durante el evento que se desarrolló el miércoles 7 de octubre de 2026 y en declaraciones posteriores a medios de comunicación - créditos Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay | Catalina Olaya/Colprensa

El padre del exsenador afirmó que esos pronunciamientos no pueden quedar sin consecuencias y pidió que sean valorados dentro de las actuaciones judiciales.

El padre del exsenador cuestionó la protección que recibió su hijo durante el Gobierno Petro

Uribe Londoño también cuestionó las medidas de seguridad que tuvo Miguel Uribe Turbay antes del atentado.

En sus declaraciones, sostuvo que al entonces dirigente político se le habría negado protección y que ese aspecto debe hacer parte de las investigaciones.

Según su versión, los responsables habrían considerado que el asesinato permitiría silenciar las denuncias que hacía su hijo contra el Gobierno de Petro.

El exsenador afirmó que su hijo se había convertido en una figura incómoda para el anterior Ejecutivo por sus intervenciones en el Congreso y por su actividad política dentro de la oposición.

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“La razón es muy elemental. ¿A quién le convenía que mataran a Miguel? ¡A Petro!”, expresó Uribe Londoño al explicar el origen de sus señalamientos.

La UNP deberá ofrecer excusas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay así lo resolvió la Corte Constitucional al apuntar contra su exdirector Augusto Rodríguez, que tendrá que pedir disculpas- créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa | @CConstitucional/X

Uribe Londoño recordó una denuncia presentada en la Comisión de Acusaciones

El padre de Uribe Turbay indicó que presentó una denuncia por hostigamiento contra Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

A su juicio, ese trámite no ha avanzado de la manera esperada. “Yo le puse una denuncia por hostigamiento en la Comisión de Acusaciones, pero eso no llega a ninguna parte”, aseveró Uribe Londoño.

En su diálogo con el medio radial, el dirigente político mencionó al exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, como otra de las personas sobre las que ha expresado cuestionamientos en relación con la seguridad que tenía su hijo.

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En el evevento en Bogotá hizo presencia el presidente De la Espriella, y aseguró durante el acto de homenaje a Miguel Uribe Turbay que el crimen no quedará en la impunidad, y añadió que las pesquisas deben avanzar hasta establecer quién ordenó el asesinato.