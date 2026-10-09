Félix Salgado niega candidatura del PT en Guerrero y asegura que no dejará Morena

Félix Salgado Macedonio negó que vaya a competir por la gubernatura de Guerrero con el PT y aseguró que permanecerá en Morena, luego de la designación de Beatriz Mojica rumbo a 2027.

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Félix Salgado Macedonio negó que busque competir por la gubernatura de Guerrero bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT) y rechazó que tenga intenciones de abandonar Morena, luego de que Beatriz Mojica Morga fuera designada coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía rumbo a las elecciones de 2027.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook este jueves 8 de octubre, el senador con licencia aseguró que permanecerá en el partido guinda y reiteró que no busca una candidatura ni un cargo público.

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También pidió a sus compañeros de partido evitar las especulaciones sobre sus aspiraciones políticas y respetar las decisiones de la dirigencia.

“Yo soy de Morena y estoy en Morena y aquí voy a seguir en Morena”, sostuvo al desmentir las versiones que lo colocan como una posible alternativa del PT para competir por el gobierno de Guerrero.

Félix Salgado niega buscar la gubernatura de Guerrero por el PT

El legislador con licencia afirmó que no ha manifestado interés en convertirse en candidato a gobernador y pidió que no se le vincule con otros partidos políticos.

Durante el mensaje, insistió en que su participación política está relacionada con el proyecto de Morena y la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a los integrantes del movimiento a mantener la unidad.

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Salgado Macedonio también señaló que las decisiones sobre los procesos internos corresponden a Morena y a sus dirigentes, a quienes dijo respetar.

Con ello, descartó que pretenda buscar una candidatura por otra vía después de que el partido eligió a Beatriz Mojica para coordinar los trabajos estatales rumbo a los próximos comicios.

Reitera que respetará la designación de Beatriz Mojica

Durante la transmisión, Salgado Macedonio reconoció la designación de Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía, y le deseó éxito en esa responsabilidad.

El político guerrerense explicó que, aunque considera que aparece en los primeros lugares de las mediciones de preferencias en la entidad, eso no significa que vaya a disputar la decisión del partido.

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También advirtió a los militantes que no deben presentarse anticipadamente como candidatos, pues todavía faltan meses para las elecciones de 2027 y las decisiones deben ajustarse a las reglas electorales.

Entre los puntos que abordó durante su mensaje destacan:

Permanencia en Morena: negó que vaya a incorporarse al PT o a otra fuerza política.

Aspiraciones electorales: aseguró que nunca ha declarado que quiera competir por la gubernatura de Guerrero.

Encuesta espejo: reconoció que solicitó una medición paralela, pero aclaró que no tiene validez oficial.

Designación de Mojica: afirmó que corresponde respetar la decisión de Morena sobre la coordinación estatal.

Encuesta espejo de Morena: Salgado insiste en que debe conocerse el resultado

La postura de Salgado Macedonio ocurre después de que solicitara a la dirigencia nacional de Morena hacer públicos los resultados de una encuesta espejo en la que, según su versión, habría obtenido el primer lugar en las preferencias de Guerrero.

El senador con licencia explicó que el ejercicio no tendría efectos oficiales sobre la designación de Mojica, sino que permitiría conocer el respaldo que afirma conservar entre los ciudadanos del estado.

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Salgado ha señalado que acordó la realización de esa medición con la dirigencia del partido y ha defendido su publicación como una forma de transparentar el proceso interno y reconocer su trayectoria política dentro del movimiento.

Sin embargo, la designación de Mojica ya fue anunciada por Morena.

La senadora fue elegida coordinadora estatal rumbo a 2027, por lo que los resultados de una medición paralela no modificarían, de acuerdo con lo explicado por Salgado, esa decisión.

Sheinbaum llama a evitar disputas por aspiraciones personales

El reclamo del legislador también generó una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el lunes 5 de octubre señaló que las aspiraciones individuales no deben convertirse en motivo de disputa dentro del movimiento.

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La mandataria destacó las encuestas como una herramienta para conocer las preferencias ciudadanas cuando no hay una elección directa.

Salgado ha sostenido que no participó en el procedimiento oficial de Guerrero debido a las disposiciones del partido relacionadas con el nepotismo, dado que su hija, Evelyn Salgado Pineda, ocupa actualmente la gubernatura del estado.

Aunque insiste en que no busca una candidatura, el político ha pedido que se difundan los resultados de la encuesta espejo para mostrar su posición en las preferencias.

El pasado 4 de octubre encabezó una asamblea informativa en Ometepec, donde, de acuerdo con los organizadores, se reunieron más de 15,000 personas de municipios de la Costa Chica.

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Durante su transmisión de este jueves, Salgado adelantó que continuará con estas actividades y convocó a sus seguidores a participar en una nueva asamblea en Coyuca de Benítez.

Además, llamó a los militantes de Morena a involucrarse en los procesos internos para las coordinaciones distritales y municipales, e invitó a mujeres, jóvenes, personas indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad a inscribirse.

Al concluir su mensaje, el senador con licencia reiteró su respaldo a Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado, y afirmó que permanecerá en Morena. También recordó que cuenta con una licencia al cargo de senador para el periodo 2024-2030, por lo que su suplente, Arturo Pérez Pérez, ocupa actualmente su lugar en la Cámara alta.

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