México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 9 de octubre

La moneda europea experimentó un alza en su valoración respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,61 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 2,38% respecto al precio previo de 20,13 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado una subida del 0,71%, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -2,98%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva tras un día de incrementos consecutivos. La volatilidad actual se sitúa en 17,13%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 6,03%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado.

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