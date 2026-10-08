Reunión temática de chihuahuas en el Bosque de Chapultepec: todo sobre la caminata colectiva y el picnic programado por la comunidad Chiwinity de la CDMX

La cita inicia a las 9:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 120 chihuahuas se darán cita en el Bosque de Chapultepec este domingo 25 de octubre, cuando la comunidad Chiwinity celebre la segunda edición de su reunión masiva con caminata grupal, sesiones de fotos, rifas y un picnic con temática de Día de Muertos y Halloween.

La cita es a las 9:00 horas y busca superar el número de perros reunidos en la primera edición del evento.

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El costo de participación es de 50 pesos por persona, destinados a trámites, permisos y logística, según sus organizadores.

El Bosque de Chapultepec será la sede de la segunda Reunión Chiwinity el domingo 25 de octubre. (Instagram/@chiwinitycdmx)

La cita es el 25 de octubre a las 9:00 horas en Chapultepec

El encuentro se realiza a partir de las 9:00 horas en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

El punto exacto dentro del bosque todavía no se confirma, por lo que los organizadores pedirán a los asistentes mantenerse atentos a las indicaciones antes de la fecha a través de los canales oficiales de la comunidad.

Chapultepec se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo y cuenta con varios accesos de transporte público.

El punto exacto de reunión dentro del bosque se confirma antes del evento. (Foto: Gobierno de México)

La estación del Metro Chapultepec, de la Línea 1, se encuentra a unos minutos a pie de la primera sección del bosque, mientras que distintas rutas de camión y Metrobús también llegan a los alrededores del parque.

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Para quienes manejan, existen estacionamientos públicos cercanos a los principales accesos.

Es la segunda edición y busca superar los 120 chihuahuas reunidos

Se trata de la segunda edición de la Reunión Chiwinity, organizada por una comunidad dedicada a los perros de esta raza en la capital del país.

La meta de esta ocasión es superar la cifra de 120 chihuahuas reunidos, marca que se alcanzó durante el primer encuentro.

La comunidad Chiwinity organiza por segunda ocasión este encuentro de dueños de chihuahuas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa busca fomentar la convivencia entre dueños de chihuahuas y convertirse en un punto de reunión recurrente para los amantes de esta raza en la ciudad.

La temática del evento es Día de Muertos y Halloween

El encuentro tendrá una temática relacionada con el Día de Muertos y Halloween, por lo que los participantes podrán llevar a sus mascotas con atuendos alusivos a estas celebraciones.

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De acuerdo con la convocatoria, el disfraz no es un requisito obligatorio para asistir.

La primera edición reunió a más de 120 ejemplares de esta raza en Chapultepec.

El programa incluye caminata, fotos, rifas y picnic

La actividad principal es una caminata grupal, en la que los perros y sus acompañantes recorrerán parte de la zona del bosque.

Después se realizará una fotografía conmemorativa para reunir en una sola imagen a los integrantes de la comunidad.

El crecimiento de la comunidad refleja el interés por este tipo de encuentros caninos en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También habrá sesiones de fotografías individuales, para que cada familia obtenga un retrato de su chihuahua durante el evento.

El programa se completa con dinámicas, rifas y un picnic que cierra la jornada de convivencia.

Octubre reúne a distintas comunidades caninas en la capital

La Reunión Chiwinity no es el único encuentro de este tipo programado para el mes.

Un día antes, el sábado 24 de octubre a las 17:30 horas, se realizará una reunión de perros Shih Tzus en la ciudad, lo que confirma el crecimiento de este tipo de convocatorias organizadas por dueños de razas específicas.

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La reunión de Shih Tzus se realiza un día antes, el sábado 24 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos encuentros forman parte de una tendencia de eventos temáticos para mascotas que se concentra en octubre, mes en el que las temáticas de Día de Muertos y Halloween se integran a las actividades de distintas comunidades caninas en la capital.

Para participar se necesita un número de socio de Chiwinity

La participación tiene una cuota de recuperación de 50 pesos por persona.

Para asistir es indispensable contar con un número de socio de Chiwinity.

El trámite de membresía se realiza antes de la fecha del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes todavía no estén registrados pueden solicitar mayores informes a través de las redes sociales @chiwinitycdmx de los organizadores.

El chihuahua es considerado la raza de perro más antigua de América

El chihuahua desciende del techichi, un perro de compañía de la civilización tolteca que habitó en el territorio mexicano entre los siglos IX y X.

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Se le considera una de las razas de perro más antiguas del continente americano y la más pequeña del mundo.

El chihuahua desciende del techichi, perro de compañía de la civilización tolteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios genéticos confirman que los chihuahuas actuales conservan una porción de ascendencia prehispánica, lo que los distingue de la mayoría de las razas modernas, con origen principalmente europeo.

El nombre de la raza proviene del estado de Chihuahua, donde exploradores estadounidenses los encontraron en el siglo XIX.

La raza pesa hasta 3 kilos

El estándar de la raza establece una altura de entre 15 y 23 centímetros a la cruz y un peso de entre 1 y 3 kilos, aunque algunos ejemplares llegan a los 30 centímetros.

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Su característica más reconocible es la cabeza en forma de manzana, con orejas grandes y erguidas, y ojos oscuros y expresivos.

La cabeza en forma de manzana es uno de los rasgos distintivos de la raza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen variedades de pelo corto y pelo largo, con una amplia gama de colores que van del beige al negro.

La esperanza de vida de un chihuahua se ubica entre 12 y 16 años, aunque hay ejemplares que superan los 18.