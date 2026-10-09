Acuerdo energético: Donald Trump estaría presionando a México en conversaciones comerciales

Ahora el tema energético presiona el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. REUTERS/Eric Lee

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Aunque México depende del gas estadounidense para cubrir alrededor de tres cuartas partes de su demanda, ahora Donald Trump estaría presionando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para alcanzar más acuerdos y alianzas entre empresas energéticas mexicanas y de Estados Unidos.

Lo anterior, fue informado por el Financial Times (FT), el medio apunta a que la insistencia del mandatario estadounidense sobre el tema energético se habría dado durante un encuentro telefónico con su homóloga.

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Un funcionario estadounidense dijo al medio británico que ambos mandatarios dialogaron sobre la posibilidad de que México compre más gas natural proveniente de Estados Unidos.

Durante la conversación, también abordaron la reducción del superávit comercial de México con el país gobernado por Donald Trump.

El año pasado Estados Unidos y Corea del Sur firmaron un convenio en el que Seúl se comprometió a comprar 100 mil millones de dólares en productos energéticos estadounidenses, además de invertir miles de millones más en territorio estadounidense, un acuerdo que podría ser punto de referencia para la negociación con México, según reportó FT.