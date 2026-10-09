¿Se acabó el amor de los fans? Yahir cancela conciertos tras no vender entradas

El cantante se ha sincerado en últimas entrevistas sobre cuestiones personales (captura de pantalla)

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La participación de Yahir en La Casa de los Famosos México 2026 volvió a colocar al cantante en el centro de la conversación, especialmente porque era considerado uno de los favoritos del público durante su estancia en el reality.

Sin embargo, su salida del programa no fue el único episodio que llamó la atención sobre su presente, pues ahora el intérprete enfrenta una situación que involucra directamente a sus seguidores y sus presentaciones en vivo.

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La cancelación de tres conciertos programados para los próximos meses abrió interrogantes sobre el rumbo de su carrera y desató especulaciones acerca de la respuesta de sus fans.

Yahir cancela conciertos en Puebla, Pachuca y Toluca tras su paso por LCDLFM

El anuncio se dio a conocer el 8 de octubre de 2026 mediante un comunicado de Arta Producciones y Alma Show, empresas encargadas de las presentaciones.

En el documento, las organizadoras informaron que circunstancias logísticas impedían realizar los espectáculos conforme a lo planeado y señalaron que los problemas eran ajenos tanto a ellas como a los recintos involucrados.

(redes sociales)

Las fechas afectadas corresponden a tres conciertos que Yahir tenía programados en el centro del país.

El primero estaba previsto para el 20 de noviembre en Puebla, seguido de una presentación el 21 de noviembre en Pachuca, Hidalgo.

Ambos eventos se anunciaron en el Auditorio Arema. La tercera fecha correspondía al 12 de diciembre en el Teatro Morelos de Toluca, Estado de México.

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Las empresas ofrecieron disculpas al público por los inconvenientes ocasionados y agradecieron el interés mostrado en los espectáculos.

Sin embargo, no anunciaron nuevas fechas para sustituir las presentaciones canceladas, por lo que quienes tenían previsto asistir deberán considerar que los eventos no se realizarán en los días anunciados.

La noticia también llegó después de la participación del cantante en La Casa de los Famosos México 2026, reality en el que volvió a tener exposición ante una audiencia amplia.

Su aparición en televisión generó conversaciones sobre su trayectoria musical y sus presentaciones, pero no hay elementos confirmados que permitan establecer una relación directa entre esa participación y la cancelación de los conciertos.

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Yahir viene de quedar en quinto lugar de La casa de los famosos - (ViX)

¿Cómo pedir el reembolso de los boletos de Yahir?

Para quienes compraron entradas para cualquiera de las tres presentaciones, el siguiente paso será solicitar la devolución del dinero.

De acuerdo con la información difundida por las empresas organizadoras, el trámite deberá realizarse a través de Arema.mx, plataforma señalada como responsable de gestionar los reembolsos.

El procedimiento tendrá una vigencia de un mes a partir de este viernes 9 de octubre de 2026, fecha en la que se publicó la información sobre la cancelación.

Por esa razón, los compradores deberán revisar los canales oficiales de la boletera y presentar su solicitud dentro del periodo establecido.

Antes de iniciar el trámite, conviene tener a la mano los comprobantes de compra, los datos de la operación y la información de los boletos adquiridos. Estos documentos pueden ayudar a identificar la transacción y facilitar el seguimiento de la solicitud.

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Las organizadoras no precisaron cuánto tiempo tardará en reflejarse la devolución ni detallaron condiciones específicas según el método de pago. En consecuencia, los asistentes deberán consultar directamente con la plataforma para conocer los requisitos aplicables a su caso.

También es importante conservar los correos de confirmación y cualquier comunicación relacionada con la compra.

Si el proceso presenta dificultades o la devolución no se realiza conforme a las condiciones informadas, los consumidores pueden buscar orientación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).