Enorme cocodrilo de la Zona Diamante de Acapulco ya tiene nuevo hogar: fue reubicado por autoridades

Fue hallado en la Zona Diamante de Acapulco este viernes 9 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un cocodrilo de 2.30 metros fue hallado en la Zona Diamante de Acapulco este viernes 9 de octubre, en medio de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y complicaron la circulación en la ciudad de Guerrero.

Bomberos y personal de Protección Civil municipal acudieron al lugar donde se encontraba el reptil, mientras mantuvieron la zona en vigilancia y al ejemplar bajo resguardo hasta la llegada de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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El enorme cocodrilo fue reubicado en el arroyo Colacho, una corriente conectada con el río de La Sabana y la Laguna Negra de Puerto Marqués. Su localización fue detectado a través de diversos reportes que se difundieron por las redes sociales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no informó la especie, el sexo, la edad ni el estado de salud del ejemplar. Tampoco precisó cómo llegó a la zona turística o si había presencia de otros cocodrilos en el sector donde se reporto su presencia.

El cocodrilo fue encontrado cerca de vialidades usadas por peatones y ciclistas guerrerenses

El ejemplar de 2.30 metros fue localizado tras reportes en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección de un cocodrilo de unos dos metros fue captado sobre la ciclopista de la avenida Las Palmas, frente a los campos de golf de un hotel de lujo y cerca del corredor turístico. El animal avanzó por la vía y buscó ingresar a un área con vegetación protegida por una cerca.

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Dicho recorrido se suele transitar por corredores, ciclistas y usuarios de la vía pública, por lo que se solicitó a la población evitar acercarse a la zona donde se encontró al cocodrilo y avisar a las autoridades ante nuevos avistamientos.

La intervención de bomberos y Protección Civil evitó que residentes, visitantes o trabajadores intentaran capturar al ejemplar. La recomendación ante estos casos es no alimentar, acorralar ni manipular a animales silvestres, ya que pueden reaccionar ante la cercanía de la gente.

Arroyo Colacho, el sitio elegido para liberar al cocodrilo de 2.30 metros por su conexión con lagunas y ríos

La Profepa reubicó al reptil tras ser encontrado en la Zona Diamante de Acapulco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroyo Colacho forma parte de una red de cuerpos de agua integrada por arroyos, lagunas y cauces naturales, que conecta con el río de La Sabana y la Laguna Negra de Puerto Marqués. Esa condición permite que el cocodrilo sea devuelto a un entorno acuático vinculado con los humedales de la zona, lejos de avenidas, hoteles y áreas habitadas.

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Las intensas lluvias pueden elevar el nivel de arroyos, lagunas y canales, además de modificar temporalmente las rutas de animales que habitan en zonas de vegetación y agua. En ciudades que crecieron sobre o cerca de humedales, esos desplazamientos incrementan la posibilidad de encuentros con la población.

La liberación en ese cauce permitió capturar al reptil de 2.30 metros para devolverlo a una zona ligada a lagunas y arroyos que albergan animales de vida libre. La Profepa no informó si aplicó una revisión veterinaria previa, pero “continuará atendiendo, en coordinación con las autoridades locales, los reportes relacionados con avistamientos de ejemplares de vida silvestre”.

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Acapulco enfrenta inundaciones, vehículos varados y fallas eléctricas por las fuertes precipitaciones

Las lluvias e inundaciones provocadas por el huracán Simón afectan las calles y el transporte en Acapulco. (Facebook)

La reubicación del cocodrilo coincidió con una jornada de lluvias torrenciales que provocaron encharcamientos en vialidades, viviendas y zonas comerciales en el puerto de Acapulco. La Zona Diamante fue uno de los sectores más afectados por la acumulación de agua.

Las corrientes dejaron automóviles inmovilizados, comercios anegados, árboles caídos y postes dañados. También hubo interrupciones del suministro eléctrico en algunas colonias, mientras los ríos se mantuvieron en vigilancia por el riesgo de desbordamiento.

La movilidad resultó afectada en el bulevar de las Naciones, la carretera Acapulco-Puerto Marqués, la Costera Miguel Alemán y otros sectores. En la Zona Diamante, vecinos y automovilistas reportaron agua por encima de las banquetas y dificultades para salir de unidades habitacionales.

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El Gobierno de Guerrero informó que la Comisión de Infraestructura Carretera Guerrero (Cicaeg), se mantiene en constante movimiento para atender “afectaciones en la avenida Escénica de Acapulco”.

Por instrucciones de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la Cicaeg, bajo la dirección del ingeniero, Martin Vega González, “continúa realizando trabajos de extracción y retiro de derrumbes ocasionados por las lluvias torrenciales asociadas al paso del huracán Simón”.

“Asimismo, se realizan labores de demolición de rocas para contribuir a mantener condiciones seguras en esta importante vialidad de Acapulco”. Asimismo, solicitan a la ciudadanía “extremar precauciones, reducir la velocidad y mantenerse atenta a los comunicados oficiales del Gobierno del estado de Guerrero”.

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Humedales deteriorados y drenaje insuficiente exponen a colonias de Acapulco

La Cigaeg trabaja para reparar daños en la avenida Escénica de Acapulco (X / Gobierno de Guerrero )

Los problemas de inundación no se limitan únicamente a las lluvias de una temporada. Habitantes de Puerto Marqués y zonas cercanas han denunciado descargas de aguas residuales, malos olores y deficiencias en el drenaje.

El deterioro de la Laguna Negra afecta tanto a quienes viven en sus alrededores como a prestadores de servicios turísticos. Tras los huracanes Otis y John en 2023 y 2024, la zona registró daños en locales, inundaciones y pérdidas materiales.

La reducción de manglares, los rellenos en zonas de humedal y las fallas en la red de drenaje, reducen la capacidad de los cauces para absorber y desalojar el agua de lluvia en Acapulco.

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Especialistas advierten que, sin obras de saneamiento, restauración ambiental y un ordenamiento urbano que considere esas rutas de escurrimiento, las colonias cercanas a Laguna Negra, Puerto Marqués y la Zona Diamante seguirán expuestas a anegaciones durante los periodos de precipitaciones en Acapulco.