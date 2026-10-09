México

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este viernes 9 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este viernes 9 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 18,4 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 1,14% en comparación con el precio de 18,2 pesos mexicanos de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,29%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento de 0,13%.

PUBLICIDAD

El dólar estadounidense muestra una tendencia positiva frente al peso mexicano, alcanzando dos días consecutivos de apreciación. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 11,14%, superior al 7,87% de la volatilidad de referencia, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Te perdí entre la multitud’, el trend de TikTok que conquista las redes: así puedes hacerlo paso a paso

El trend se ha popularizado por su estética nostálgica, luces de antro y encuentros inesperados. Conoce los pasos para sumarte a esta moda viral que conquista la plataforma.

‘Te perdí entre la multitud’, el trend de TikTok que conquista las redes: así puedes hacerlo paso a paso

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 9 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 9 de octubre

Dos años después del arresto de “El Mayo” Zambada, la guerra en Sinaloa cambia de método y de mapa

Un equipo de InSight Crime recorrió Culiacán y constató el desplazamiento de la violencia hacia Mazatlán, el debilitamiento de los símbolos narco en la capital y el ascenso de Chapo Isidro como posible ganador de la guerra

Dos años después del arresto de “El Mayo” Zambada, la guerra en Sinaloa cambia de método y de mapa

Familias de desaparecidos en Nuevo Laredo denuncian acoso de marinos y piden ayuda a Sheinbaum

Integrantes del colectivo Buscando Mi Razón de Vida acudieron a Palacio Nacional para denunciar patrullajes frente a sus domicilios y centros de trabajo; aseguran que al menos 17 personas continúan desaparecidas desde 2018

Familias de desaparecidos en Nuevo Laredo denuncian acoso de marinos y piden ayuda a Sheinbaum

Vicente Fox pide cárcel en Brooklyn para Rubén Rocha Moya junto a “El Mayo” Zambada, Caro Quintero y Nicolás Maduro

El expresidente aseguró que el gobernador de Sinaloa con licencia debería estar preso en Brooklyn junto a integrantes del Cártel de Sinaloa; también criticó a Claudia Sheinbaum y llamó a la oposición a movilizarse rumbo a 2027

Vicente Fox pide cárcel en Brooklyn para Rubén Rocha Moya junto a “El Mayo” Zambada, Caro Quintero y Nicolás Maduro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos años después del arresto de “El Mayo” Zambada, la guerra en Sinaloa cambia de método y de mapa

Dos años después del arresto de “El Mayo” Zambada, la guerra en Sinaloa cambia de método y de mapa

Familias de desaparecidos en Nuevo Laredo denuncian acoso de marinos y piden ayuda a Sheinbaum

Vicente Fox pide cárcel en Brooklyn para Rubén Rocha Moya junto a “El Mayo” Zambada, Caro Quintero y Nicolás Maduro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: Hallan a bebé sin vida en calles de Benito Juárez

Conciertos, carteles y sanciones: el expediente que expone al Cártel de Sinaloa y el CJNG en la industria musical

ENTRETENIMIENTO

Ignacio ‘Nacho’ Meyer deja la presidencia de Univision: qué se sabe de su futuro en Televisa

Ignacio ‘Nacho’ Meyer deja la presidencia de Univision: qué se sabe de su futuro en Televisa

¿Julissa no quería que Benny Ibarra entrara a Timbiriche? Esto contó sobre el inicio de su hijo

Street Fighter reúne a Jason Momoa y Cody Rhodes junto a Penta Zero Miedo y La Parka en CDMX

Yahir agradece a Aaron Mercury y Nicola Porcella su apoyo y anticipa posible reunión: “Ya los quiero ver”

Quién es quién en la serie de Timbiriche: el elenco completo y sus personajes

DEPORTES

WWE Money in the Bank 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México a Penta Zero Miedo

WWE Money in the Bank 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México a Penta Zero Miedo

Erika “Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se ven las caras por primera vez rumbo al título latino supergallo de la OMB

América vs Rayados, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de celebración por los 110 años de las Águilas

AEW anuncia su regreso a México con shows en vivo en Monterrey: cuándo salen a la venta los boletos

Julián Quiñones marca golazo a lo Panenka y da dos asistencias en la goleada del Al Qadsiah