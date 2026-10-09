Niall Horan anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: preventa, precios de boletos y más

Niall Horan aseguró estar emocionado por agotar la primera fecha. REUTERS/Kylie Cooper

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Niall Horan anunció una segunda fecha en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, luego de que su primer concierto en el recinto se agotara por completo. La nueva presentación de la gira Dinner Party Live On Tour se realizará el sábado 8 de mayo de 2027, un día después del show original programado para el viernes 7 de mayo.

La venta de boletos para esta segunda fecha arrancará este sábado 10 de octubre a las 11:00 horas con una Venta a Fans exclusiva a través de Ticketmaster.

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El anuncio se dio apenas días después de que Niall Horan expresara su sorpresa por el agotamiento de boletos para su primer concierto en la capital mexicana. “No puedo creer que la Ciudad de México ya se haya agotado, ustedes son increíbles. Estoy trabajando en algo, aguanten ahí”.

Las fechas de preventa para la segunda presentación en CDMX

Estas son las fechas para las ventas de boletos. REUTERS/Kylie Cooper

Después de la Venta a Fans del sábado 10 de octubre, la Preventa Banamex se habilitará el lunes 12 de octubre a las 11:00 horas, exclusiva para clientes de ese banco. La Venta General para el público en general abrirá el martes 13 de octubre a las 11:00 horas, también a través de Ticketmaster.

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El esquema de venta replica el mecanismo utilizado para el primer concierto del 7 de mayo, cuyo proceso comenzó el 29 de septiembre con la Venta a Fans y concluyó el 3 de octubre con la apertura de la Venta General. La diferencia entre ambas fechas quedó marcada por el tiempo de respuesta del público, ya que el primer show se agotó en cuestión de días.

Los precios de boletos para el show del 8 de mayo en el Palacio de los Deportes

Esto costarán los boletos. REUTERS/Kylie Cooper

Los boletos para la nueva fecha mantienen la misma estructura de precios que el concierto original, con cargos por servicio ya incluidos. Las ubicaciones y sus costos son los siguientes:

Pista: 2,331.25 pesos

Nivel B: 4,158.95 pesos

Nivel C: 1,959.25 pesos

Nivel D: 1,339.25 pesos

Nivel E: 1,091.25 pesos

Estos montos corresponden a precios base y no incluyen variaciones aplicables a primeras filas ni a asientos ubicados en orillas o esquinas del recinto.

Quienes realicen su compra con tarjeta de crédito Banamex podrán acceder a un esquema de pago diferido de 3 meses sin intereses en transacciones a partir de 3,000 pesos mexicanos. El beneficio aplica exclusivamente para tarjetahabientes de esa institución bancaria y está sujeto a los términos publicados por el banco para la promoción.

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Dinner Party Live On Tour llega a México con tres fechas confirmadas

REUTERS/Kylie Cooper

La gira Dinner Party Live On Tour representa la cuarta gira de conciertos de Niall Horan como solista y acompaña la promoción de su cuarto álbum de estudio, Dinner Party, lanzado en 2026. Con la nueva fecha en la capital mexicana, el tour sumó tres presentaciones confirmadas en el país.

Además de los dos conciertos en el Palacio de los Deportes, el cantante se presentará el 11 de mayo de 2027 en la Arena VFG, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Esa fecha cierra la etapa mexicana de la gira antes de que el tour continúe por otros países.

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El cierre completo de Dinner Party Live On Tour está previsto para el 29 de mayo de 2027 en Vancouver, Canadá, según el itinerario anunciado por la producción del cantante. El exintegrante de One Direction acumula más de 90 millones de discos vendidos en todo el mundo a lo largo de su carrera musical.

El Palacio de los Deportes, sede de las dos fechas de Niall Horan en CDMX

El Palacio de los Deportes, ubicado en Añil 667, en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco, tiene una capacidad de hasta 24,500 personas, de acuerdo con la información publicada en su sitio oficial. El recinto albergará ambas presentaciones de Niall Horan en la capital mexicana durante mayo de 2027.

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La venta de boletos para las dos fechas en la Ciudad de México se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster, en el sitio oficial www.ticketmaster.com.mx. La organización del evento corre a cargo de OCESA, empresa encargada de la logística de ambos conciertos en el país.