De Zacatecas a Morelos: seis estados encabezan el desplazamiento forzado por violencia en los últimos 5 años

Un grupo de personas, incluyendo una madre con su bebé, camina por un sendero rural llevando sus pertenencias, parte del desplazamiento forzado en Colombia debido a la violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Seis estados del país encabezan las cifras de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia en los últimos 5 años, lo que obligó a integrantes de 510 mil hogares a abandonar su lugar de origen.

La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documentó por primera vez este fenómeno, determinando que del total de los hogares (conformados por 1.6 millones de personas) al menos uno de sus integrantes experimentó desplazamiento forzado interno.

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De acuerdo con los datos, el abandono de sus hogares se llevó a cabo entre octubre de 2020 y octubre de 2025 a causa de la violencia e inseguridad, encabezando la lista los siguientes estados:

Zacatecas (con 2.2%)

Morelos (con 2.1%)

Colima (con 2.0%)

Querétaro (con 2.0%)

Michoacán (con 2.0)

Baja California Sur (con 1.9%)

Sin embargo, solo por debajo de estos estados se encuentran Durango (con 1.8%); Hidalgo (con 1.7%); Guerrero (con 1.6) e Hidalgo (con 1.7%).

Desastres naturales también han provocado desplazamiento forzado interno

La imagen, creada con efecto acuarela, muestra un grupo de personas caminando por un sendero de tierra mientras se alejan de un conjunto de casas, representando el concepto de desplazamiento forzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos también determinaron que un porcentaje de las personas que se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen lo hacían a causa de desastres naturales durante el mismo periodo, en ese caso, los estados más afectados fueron: Guerrero (con 1.8%) y Tabasco (con 0.8%).

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Entre los fenómenos que también afectan a la población en México se encuentra la migración. De octubre de 2020 a octubre de 2025 se determinó que casi 1.3 millones de personas emigraron del país para instalarse en otra nación, lo que superó las 802.8 mil que se registraron en el año 2020.

La encuesta también permitió identificar el incremento de los mexicanos que salen del país y no regresan, los cuales en 2020 era de 555 mil 455 migrantes, y que para el 2025 fue de 1 millón 022 mil 728 personas.

Por su parte, la cifra de migrantes que sí regresaron fue en 2020 de 178 mil 072 personas y en 2025 de 150 mil 752.

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Estados con mayor migración a otras naciones

Un grupo de personas avanza junto a la valla de Tijuana en un contexto de incremento de deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la encuesta, entre octubre de 2020 y de 2025, las mayores proporciones de personas migrantes tuvieron como entidad de origen los siguientes estados:

Guanajuato (con 7.5%)

Michoacán (con 6.8%)

Veracruz (con 6.4%)

Puebla (con 6.2)

Estado de México (con 6.1%)

En contraste, los estados que registraron una menor cantidad de personas que salieron del país fueron Colima (con 0.6%), Quintana Roo (con 0.6%), Campeche (con 0.5%) y Baja California Sur (con 0.3%).

Los datos refieren que la mayoría de las personas que emigraron fueron jóvenes. En el mismo periodo, el 70.4% del total fueron hombres y 29.6% eran mujeres; mientras que la mayor concentración de migrantes fue en los grupos de 20 a 24 años de edad (con 22.5%), y 25 a 29 años (con 19.5%), a los que siguieron los grupos de 15 a 19 años (con 15.0%) y de 30 a 34 años (con 14.1%).

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Drones y reclutamiento de menores de edad: factores que motivan el desplazamiento forzado

Una familia rarámuri camina por un camino de tierra en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, una ilustración del desplazamiento forzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mes de mayo, la Universidad Iberoamericana publicó el reporte “Geografías de la crueldad”, en el que reunió la voz de más de 33 expertos de la academia, sociedad civil y periodismo para exponer las condiciones en las que se produce el desplazamiento forzado en México.

De acuerdo con el informe, existe un patrón de violencia que incluye reclutamiento de menores, vigilancia con drones y desplazamientos múltiples de familias enteras, el cual carece de una legislación federal que lo regule.

Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca son las únicas entidades que contemplan en sus leyes estatales la prevención, atención o reparación del desplazamiento forzado interno, de acuerdo con el informe del PSC. El resto del país no cuenta con un marco jurídico que responda a las necesidades de las personas que abandonan sus hogares por la violencia.

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“Las desapariciones, el desplazamiento forzado y los homicidios forman parte de eventos continuos y acumulados de violencia que se entrelazan en las disputas por los territorios entre organizaciones criminales”, señala el documento.

Miles de personas son desplazadas forzosamente en México debido a la violencia, mientras la falta de una legislación federal y la fragmentación legal estatal las deja sin protección ni atención integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen organizado fue identificado como la causa principal del desplazamiento interno en el país, aunque el informe matiza que en Chiapas la situación es más compleja por la existencia de conflictos sociales y territoriales históricos que se suman a la violencia criminal.

Los testimonios recogidos por el PSC muestran patrones de reclutamiento obligado de menores, uso de drones para espiar comunidades antes de ataques armados, desplazamientos múltiples de una misma familia y separaciones prolongadas entre sus integrantes.

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El Programa de Derechos Humanos (PDH) de la IBERO registró en 2025 al menos 15.795 desplazados internos en 73 incidentes repartidos en 11 entidades del país. El 83% de estos casos estuvo vinculado con la violencia de grupos criminales.

Además de que identificó a los estados de Sinaloa, Chihuahua y Michoacán fueron identificados como los estados más afectados por este tipo de incidentes durante el año pasado.