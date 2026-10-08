¿Quién es Heydee Hofmann? La esposa de un integrante de Molotov que confundieron con Inés Gómez Mont

Heydee Hofmann posa junto a dos mujeres durante la celebración del evento Galifest Dollhouse frente a una escenografía de tonos rosa. (Instagram: Heydee Hofmann)

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Una fotografía del ‘GaliFest’ convirtió a Heydee Hofmann en protagonista involuntaria de una conversación que originalmente giraba alrededor de Inés Gómez Mont. El parecido entre ambas provocó que algunos usuarios de redes sociales confundieran a la modelo y creadora de contenido con la expresentadora de Ventaneando.

La imagen fue retomada en X por La Comadrita, quien escribió: “Creí que era Inés Gómez Mont”. En la fotografía aparecen Galilea Montijo, la modelo Joely Bernat, esposa de Paul Stanley, y Hofmann, pareja de Paco Ayala, bajista de Molotov.

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La confusión creció por el parecido físico y el atuendo de Hofmann, pero la mujer de la fotografía es ella y no Gómez Mont.

La cuenta La Comadrita difunde en la red social X una fotografía acompañada de un mensaje que menciona a la conductora Inés Gómez Mont. (X)

¿Quién es Heydee Hofmann?

Heydee Hofmann es modelo, bailarina y creadora de contenido. Su nombre comenzó a ganar mayor notoriedad entre el público mexicano gracias a Lucky Ladies, reality show en el que participó junto a otras mujeres relacionadas con reconocidos músicos.

Su relación con Paco Ayala, integrante de Molotov, también la colocó dentro del circuito de celebridades y figuras del entretenimiento mexicano. En sus redes sociales suele compartir fotografías relacionadas con moda, ejercicio, viajes y momentos de su vida familiar.

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Hofmann mantiene además una relación cercana con distintas personalidades del espectáculo, entre ellas Galilea Montijo e Inés Gómez Mont, vínculo que volvió a cobrar relevancia después de la fotografía viral.

La amistad de Heydee Hofmann con Inés Gómez Mont

La cercanía de Hofmann con Gómez Mont ha sido mencionada anteriormente en publicaciones y conversaciones en redes sociales. Esa relación hizo que su parecido físico tuviera mayor impacto cuando apareció en el ‘GaliFest’.

El contexto llegó en un momento particularmente sensible para Gómez Mont. La conductora permanece alejada de la vida pública desde que se giraron órdenes de aprehensión en su contra y la de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

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La situación también provocó que Galilea Montijo fuera cuestionada públicamente sobre su amiga. Ante las preguntas relacionadas con el caso, la conductora respondió: “No voy a hablar del tema. Cosas políticas, no voy a hablar del tema, que ni siquiera aporto nada, porque no sé nada”.

Haydee Hofmann y su esposo Paco Ayala, bajista de la banda Molotov, brindan con copas de vino blanco frente a una barra de madera. (Instagram: Haydee Hofmann)

¿Por qué confundieron a Heydee Hofmann con Inés Gómez Mont?

El parecido entre ambas fue el principal detonante de la confusión. La fotografía mostró a Hofmann junto a otras invitadas al festejo de Galilea, y la publicación de La Comadrita hizo que la imagen comenzara a circular con la identidad equivocada.

Más allá de las bromas, no existe evidencia en la información proporcionada de que Gómez Mont haya acudido al evento. La mujer que aparece en la fotografía es Heydee Hofmann.

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¿Qué relación tiene Paco Ayala con el caso?

El nombre de Paco Ayala también ha aparecido en conversaciones digitales debido a su relación con Hofmann. En particular, usuarios de redes han intentado vincular el entorno del músico con Gómez Mont a partir de la amistad de su esposa con la conductora.

La fotografía del ‘GaliFest’ terminó colocando nuevamente el nombre de Inés Gómez Mont entre las tendencias, pero también permitió identificar a la mujer que había sido confundida con ella: Heydee Hofmann, modelo, creadora de contenido y esposa de Paco Ayala, cuya imagen se volvió viral por un parecido que encendió las redes.