¿Inés Gómez Mont volvió a México? La verdad detrás de la foto en el ‘GaliFest’ que encendió los rumores

La personalidad de televisión Heydee Hofmann posa junto a dos acompañantes durante un evento en el que fue confundida con Inés Gómez Mont. (Instagram: Heydee Hofmann)

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Inés Gómez Mont domina la conversación digital desde la clandestinidad. La expresentadora de Ventaneando, quien desde 2021 se mantiene como prófuga de la justicia, fue confundida con una invitada del ‘Galifest’, celebración privada que Galilea Montijo organiza cada año con motivo del final de temporada de La Casa de los Famosos México.

La foto que generó rumores del regreso de Inés Gómez Mont

Una fotografía del evento se volvió tendencia en la plataforma X tras ser retomada por La Comadrita, una popular creadora de contenido.

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“Creí que era Inés Gómez Mont”, indicó sobre una imagen en la que Montijo aparece junto a la modelo Joely Bernat (esposa de Paul Stanley) y la influencer Haydee Hofmann (pareja de Paco Ayala, bajista de Molotov).

La toma, el outfit y las características físicas de Hofmann evocaron a Inés Gómez Mont, amiga de ella y de la propia Galilea Montijo.

La cuenta La Comadrita difunde en la red social X una fotografía acompañada de un mensaje que menciona a la conductora Inés Gómez Mont. (X)

Aunque la fotografía generó especulaciones, varios usuarios explicaron que no se trataba de la expresentadora de Ventaneando, sino de Haydee Hofmann. “Se parece, pero ya no tarda en irse a vacacionar con ella. Al fin que el proyecto de LCDLF terminó”, ironizó un usuario en X.

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La confusión surge días después de que Galilea Montijo marcara distancia de su amiga, cuya defensa legal recientemente obtuvo una victoria legal al conseguir que la Interpol retirara la ficha roja a ella y a su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga.

“No voy a hablar del tema. Cosas políticas, no voy a hablar del tema, que ni siquiera aporto nada, porque no sé nada”, señaló Montijo.

La conductora Galilea Montijo comparte un momento con sus invitadas durante la celebración del evento GaliFest. (Instagram: Galilea Montijo)

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y a Víctor Álvarez Puga?

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga son acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado por un presunto desvío de casi 2,950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

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La FGR señala que la conductora y el empresario operaban una red de empresas fantasma y contratos simulados para triangular recursos públicos y evadir impuestos.

Debido a estos delitos fiscales y de delincuencia organizada, la pareja cuenta con órdenes de aprehensión vigentes para su localización y captura.

La audiencia que definirá si Víctor Álvarez Puga es deportado, extraditado o permanece en Estados Unidos se realizará en noviembre. (Facebook)

¿Quién es Haydee Hofmann?

Haydee Hofmann es modelo, bailarina y creadora de contenido. Su popularidad aumentó con su participación en Lucky Ladies, reality en el que mostró parte de su vida junto a otras parejas de músicos reconocidos.

Está casada con Paco Ayala y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida familiar, moda y actividad física.

Haydee Hofmann y su esposo Paco Ayala, bajista de la banda Molotov, brindan con copas de vino blanco frente a una barra de madera. (Instagram: Haydee Hofmann)

Su parecido con Gómez Mont terminó colocándola inesperadamente en el centro de una conversación que involucraba a una de las conductoras más buscadas por las autoridades mexicanas.

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Hasta ahora no existe confirmación pública de que Gómez Mont haya vuelto al país, mientras las autoridades mexicanas mantienen vigente la búsqueda judicial en su contra.