Por qué tu ropa limpia sale de la lavadora llena de pelos de gato y cómo solucionarlo

El contacto entre el pelaje del gato y la tela genera electricidad estática que atrae el pelo hacia las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pelo de gato se adhiere a la ropa limpia acabada de salir de la lavadora por un fenómeno físico llamado electricidad estática, que se intensifica dentro del tambor de la lavadora cuando el agua apelmaza los pelos sueltos y los empuja contra las fibras de otras prendas.

El problema tiene solución con pasos simples antes, durante y después del lavado, además de hábitos de cepillado que reducen la cantidad de pelo que circula en casa.

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Quitar el exceso de pelo antes de lavar evita que se redistribuya en toda la carga

Si la ropa entra directo a la lavadora sin ningún tratamiento previo, el pelo suelto no desaparece: se reparte entre todas las prendas del ciclo.

Sacudir la ropa al aire libre es el primer paso, seguido de un rodillo quitapelusas, cinta adhesiva o un guante de goma humedecido que se pasa sobre la tela.

El rodillo quitapelusas recoge el pelo superficial sin necesidad de agua ni productos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad del guante genera electricidad estática controlada, que atrapa el pelo en la superficie de goma en lugar de dejarlo libre en el tambor.

Una esponja o toallita de microfibra dentro del tambor atrapa el pelo flotante

Introducir una esponja limpia para platos o una toallita de microfibra junto con la ropa durante el lavado ayuda a capturar los pelos que quedan sueltos en el agua.

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La textura de estos materiales funciona como un imán físico que retiene el pelo antes de que se adhiera de nuevo a las prendas.

La esponja para platos funciona como un imán físico que retiene el pelo suelto en el agua del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método actúa directamente dentro del tambor, mientras la ropa gira y el pelo se desprende de las fibras por efecto del agua y el movimiento.

La esponja o la toallita deben enjuagarse y revisarse al terminar el ciclo, ya que acumulan la mayor parte del pelo capturado.

El ciclo de secadora en frío ayuda a soltar el pelo antes antes de que llegue al agua

Meter la ropa en la secadora durante 10 minutos con aire frío, antes de lavarla, puede aflojar el pelo adherido a las fibras con ayuda de una hoja para secadora.

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El movimiento del tambor separa el pelo de la tela y lo envía al filtro de pelusa, que debe vaciarse de inmediato después del ciclo.

Vaciar el filtro de inmediato después del ciclo evita que el pelo capturado se acumule. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien no cuenta con secadora puede remojar un paño y pasarlo sobre las zonas más afectadas, o utilizar cualquiera de las herramientas descritas anteriormente.

Limpiar el filtro de la lavadora una vez al mes evita que el pelo regrese a la ropa limpia

El pelo que no sale con el agua del enjuague queda atrapado en el filtro o la bomba de la lavadora.

Si no se retira, ese pelo se puede volver a depositar en la siguiente carga de ropa, sin importar cuánto se haya cuidado el lavado anterior.

El pelo que no sale con el agua del enjuague queda atrapado en el filtro de la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es limpiar el filtro y pasar una bayeta húmeda por el tambor y la goma de la puerta al menos una vez al mes, para evitar que el pelo se acumule en los rincones del aparato.

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Cepillar al gato con regularidad reduce la cantidad de pelo que termina en la ropa

Mantener este hábito reduce de forma directa la cantidad de pelo que circula por la casa y que termina, tarde o temprano, dentro de la lavadora.

El pelo suelto que el gato pierde a diario es el que después se adhiere a sofás, camas y prendas de vestir.

Según un artículo publicado en el portal de divulgación científica Ciencia UNAM, el cepillado regular también evita infecciones en la piel y la formación de nudos que, al ser ingeridos durante el acicalamiento, pueden convertirse en bolas de pelo dentro del organismo del animal.

La frecuencia del cepillado depende de cada animal y debe evaluarla un veterinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo portal cita a la médica veterinaria Marín Heredia, quien explica que los cuidados de higiene en gatos deben hacerse bajo un hábito constante, aunque la frecuencia exacta depende de cada animal y debe ser evaluada por un médico veterinario zootecnista.

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Por qué se pega el pelo de gato a la ropa aunque se lave

De acuerdo con un material educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), publicado en su plataforma Aprende en Casa, la electricidad estática ocurre cuando dos superficies se frotan entre sí y los electrones pasan de un material a otro.

El material que pierde electrones queda cargado positivamente y el que los gana, negativamente.

Un cojín de ante marrón cubierto de pelo blanco de mascota presenta una franja donde se ha limpiado la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como los cuerpos con cargas opuestas se atraen, el pelo del gato se pega con más fuerza a telas sintéticas como el poliéster o el acrílico, que son más propensas a generar esta carga.

El fenómeno se agrava en ambientes secos, porque el aire con poca humedad no permite que las cargas se disipen con facilidad, según el mismo documento de la SEP.

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