SEP confirma próximo puente de octubre 2026: qué días son y quiénes descansan

El calendario rige para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma el próximo puente del calendario escolar 2026-2027: cuatro días consecutivos sin clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

El descanso combina una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), el fin de semana y una suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

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Las clases se retoman el martes 3 de noviembre, según el calendario oficial difundido por la dependencia.

El periodo de descanso combina una jornada administrativa, el fin de semana y una suspensión oficial por el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no hay clases en cada una de esas fechas

El viernes 30 de octubre está marcado como fecha de la segunda sesión ordinaria del CTE.

Ese día, docentes y directivos trabajan en planeación y funcionamiento de los planteles, sin alumnos en las aulas.

El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre corresponden al descanso habitual de fin de semana.

Los cuatro días sin clases preceden al regreso a actividades escolares programado para el martes 3 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 2 de noviembre aparece en el calendario como suspensión de labores docentes, vinculada al Día de Muertos.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el 1 de noviembre conmemora a los niños y personas que murieron a corta edad, mientras que el 2 de noviembre corresponde al Día de los Muertos para los adultos.

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Quiénes descansan: solo educación básica, pública y particular incorporada

El puente aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Son los niveles que siguen el calendario de 185 días efectivos de clase emitido por la SEP.

La sesión de Consejo Técnico Escolar reúne a personal docente y directivo para revisar avances académicos del plantel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niveles de bachillerato y universidad no están contemplados en este documento y mantienen calendarios propios, definidos por cada institución educativa, por lo que el descanso puede variar.

El lunes 2 de noviembre no está considerado como día de descanso obligatorio para trabajadores del sector privado, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), aunque algunos centros laborales suelen otorgarlo de forma interna.

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El lunes 12 de octubre no forma parte de este puente

El lunes 12 de octubre cae en día hábil dentro del calendario escolar nacional.

La SEP no contempla esa fecha como suspensión de labores docentes ni como jornada de CTE, por lo que las clases se mantienen con normalidad en la mayoría del país.

El ciclo escolar 2026-2027 contempla ocho sesiones ordinarias de este tipo a lo largo del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración de una fecha conmemorativa no implica, por sí misma, que se suspendan las actividades escolares.

Algunas autoridades educativas estatales pueden autorizar modificaciones locales, como ocurrió el 5 de octubre en San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona otorgó asueto a maestras y maestros de primaria por el Día de la Maestra y el Maestro de ese nivel.

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Aunque el 5 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Docentes, en México solo San Luis Potosí marca el día sin clases. (X/@SEP_mx)

El siguiente descanso llega el 13 de noviembre, antes del aniversario de la Revolución

Tras el puente de octubre-noviembre, el calendario marca un nuevo periodo de descanso que inicia el viernes 13 de noviembre, destinado al registro de calificaciones, una jornada administrativa sin clases para los alumnos.

El fin de semana del 14 y 15 de noviembre se suma de forma natural a ese descanso.

Los niveles medio superior y superior quedan fuera del documento oficial de la SEP y dependen de sus propios calendarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 16 de noviembre es suspensión de labores docentes por el aniversario de la Revolución Mexicana, fecha que en el calendario oficial de la LFT se conmemora cada tercer lunes del mes.

Entre el regreso del puente de octubre y el inicio de este segundo descanso, los alumnos tienen solo tres días hábiles de clases.

Las vacaciones de invierno inician el 21 de diciembre y el regreso es el 7 de enero

El último día de clases antes del receso de fin de año será el viernes 18 de diciembre.

Las vacaciones de invierno arrancan el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extienden hasta el martes 5 de enero de 2027, un periodo de 16 días naturales.

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El calendario oficial no registra el 12 de octubre como jornada de suspensión docente ni como sesión de Consejo Técnico. (SEP)

El regreso efectivo a las aulas queda fijado para el jueves 7 de enero de 2027, ya que el miércoles 6 de enero está contemplado como una jornada adicional de suspensión de labores docentes, coincidente con el Día de Reyes.

El calendario escolar 2026-2027 comenzó el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027, con un total de 185 días efectivos de clase y 16 puentes contemplados a lo largo del ciclo.

Los próximos descansos confirmados para después del regreso a clases

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP contempla, además del puente de octubre-noviembre, nuevas fechas de suspensión de labores docentes para alumnos de preescolar, primaria y secundaria durante los meses siguientes.

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El miércoles 6 de enero aparece como jornada adicional de suspensión docente, previa al regreso a clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el regreso a clases de enero, la primera suspensión está marcada para el lunes 1 de febrero de 2027. Le sigue el lunes 15 de marzo, y posteriormente el miércoles 5 de mayo de 2027.