Entre besos, abrazos y piropos: así recibieron las legisladoras a Omar García Harfuch en San Lázaro

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, llegó este jueves 8 de octubre a la Cámara de Diputados entre muestras de afecto, solicitudes de fotografías, abrazos y piropos de mujeres que se encontraban en el recinto legislativo.

La recepción ocurrió antes de su comparecencia privada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Entre las expresiones que se escucharon durante su llegada destacaron las peticiones de quienes buscaban acercarse al funcionario para saludarlo y darle un beso.

Los gritos de “¡Guapo!” y “¡Queremos darle un beso!” marcaron el recibimiento del secretario, quien posteriormente fue acompañado por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro y presidente de la Jucopo, hacia la reunión con los representantes de las distintas bancadas.

La escena volvió a mostrar la atención que genera García Harfuch entre algunas legisladoras y asistentes de la Cámara de Diputados, en un contexto en el que el funcionario acudió para presentar los avances de la política federal de seguridad.

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Diputadas y asistentes buscaron acercarse a Harfuch

La llegada del secretario estuvo acompañada por muestras de entusiasmo de mujeres que buscaban conseguir una fotografía o saludarlo de cerca. Los piropos y las peticiones de abrazos se sumaron a la recepción que tuvo antes de ingresar a la reunión de trabajo.

El recibimiento ocurrió previo a un encuentro de carácter institucional en el que los coordinadores parlamentarios tendrían la oportunidad de plantear preguntas sobre las acciones del Gobierno federal en materia de seguridad.

Ricardo Monreal informó, mediante una publicación en su cuenta de X, que la reunión estaba enfocada en el fortalecimiento de la seguridad en el país.

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También señaló que legisladoras y legisladores de las distintas fuerzas políticas participaron en el ejercicio de rendición de cuentas.

Aunque el encuentro se desarrolló a puerta cerrada, la llegada del funcionario quedó acompañada por las expresiones de quienes se acercaron para recibirlo.

Jessica Saiden vuelve a aparecer en el contexto de la recepción a Harfuch

El recibimiento de octubre de 2026 también recuerda un episodio ocurrido casi un año antes, cuando las diputadas de Morena Gabriela Jiménez Godoy y Jessica Saiden Quiroz protagonizaron un desencuentro por los lugares que ocuparían junto al secretario de Seguridad durante una conferencia de prensa en San Lázaro.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2025, después de una reunión de García Harfuch con la Jucopo. En aquella ocasión, Ricardo Monreal le pidió a Gabriela Jiménez que cambiara de lugar para colocarse junto al funcionario, donde se encontraba Jessica Saiden.

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Jessica Saiden vuelve a coincidir con Harfuch en San Lázaro tras episodio con diputada de Morena.

De acuerdo con las imágenes difundidas entonces, Jiménez se acercó a su compañera para solicitarle espacio, pero Saiden permaneció en el sitio. Tras intercambiar algunas palabras, la vicecoordinadora regresó a su posición inicial y comunicó a Monreal que su compañera no había accedido a moverse.

El coordinador morenista reaccionó con una sonrisa y recurrió al apodo de “las Batichicas” para referirse a las legisladoras, en alusión al sobrenombre de Batman con el que se ha relacionado a García Harfuch.

Posteriormente, Gabriela Jiménez aclaró que no existía un conflicto personal y atribuyó la distribución de los lugares a cuestiones relacionadas con los protocolos de la Jucopo.

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¿A qué acudió Omar García Harfuch a la Cámara de Diputados?

Más allá de la recepción, la visita del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tuvo como objetivo revisar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y responder a los cuestionamientos de los coordinadores parlamentarios.

Harfuch comparece a puerta cerrada en la Cámara de Diputadas por temas de Seguridad Nacional

La comparecencia se realizó en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, con el propósito de analizar las acciones emprendidas por la administración federal en el combate a la delincuencia organizada y otros asuntos de seguridad pública.

Entre los temas contemplados para el encuentro se encontraban:

Los resultados y avances de la Estrategia Nacional de Seguridad .

Las acciones del Gobierno federal contra la delincuencia organizada .

Los cuestionamientos de los representantes de las distintas bancadas.

Las necesidades presupuestales y normativas de la dependencia.

El fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones de seguridad.

La reunión privada permitió a los coordinadores parlamentarios plantear directamente sus dudas al funcionario federal.

Mery Pozos destaca reducción de homicidios y detenciones

Tras participar en la comparecencia, la diputada de Morena Mery Pozos difundió un mensaje en el que destacó los resultados que atribuyó a la Estrategia Nacional de Seguridad.

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Mery Pozos destaca reducción de homicidios tras comparecencia de Harfuch.

De acuerdo con las cifras que compartió, los homicidios dolosos registraron una reducción de 46%, al pasar de un promedio de 91.7 casos diarios en 2024 a 49.7 en 2026.

La legisladora también señaló que se ha detenido a más de 59,000 personas por delitos de alto impacto y que las autoridades han asegurado más de 31,000 armas de fuego.

Pozos sostuvo que estos resultados están relacionados con las acciones de coordinación, inteligencia y atención a las causas impulsadas por el Gobierno de Sheinbaum. No obstante, reconoció que persisten desafíos en materia de seguridad.

Monreal reporta reunión de trabajo con todas las bancadas

Por su parte, Ricardo Monreal describió el encuentro como un ejercicio plural de rendición de cuentas, en el que representantes de las diferentes fuerzas políticas pudieron escuchar al secretario y formular preguntas sobre la estrategia federal.

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La comparecencia se desarrolló de manera privada ante la Jucopo, integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.