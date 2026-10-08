Mujer es hallada muerta en una barranca de Mixquiahuala: Hidalgo registra solo dos feminicidios en lo que va del 2026

Un zapato de tacón negro permanece sobre el asfalto mojado junto a una cinta policial con la inscripción Escena de crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades de Hidalgo localizaron el cuerpo de una mujer sin vida al fondo de una barranca en el municipio de Mixquiahuala de Juárez. El hallazgo ocurrió en la zona conocida como la bajada de La Cruz, en la colonia La Peña, luego de que transeúntes advirtieran el cuerpo en el desnivel y alertaran a la policía.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el perímetro para resguardar la escena. El terreno dificultó las labores periciales y el cuerpo permaneció varias horas en el fondo de la barranca.

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Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abre carpeta de investigación

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tomó conocimiento del caso tras el reporte policial. La dependencia abrió una carpeta de investigación para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Los peritos realizarán los estudios correspondientes para establecer si el hecho constituye un homicidio, un feminicidio o una muerte accidental. Sin embargo, la identidad de la víctima no fue confirmada y la causa de la muerte permanece bajo investigación.

La policía dominicana investiga un presunto feminicidio en una calle residencial durante la noche, donde luces de sirena iluminan la escena del crimen, marcada con cinta amarilla y el contorno de un cuerpo en el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo se suma a un patrón que diversas organizaciones han documentado en la entidad. Las cifras oficiales y los registros de sociedad civil muestran discrepancias relevantes sobre cómo se clasifican las muertes violentas de mujeres en Hidalgo.

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Hidalgo registra 199 feminicidios entre 2016 y 2025, según Seiinac

La organización Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) documentó 199 feminicidios en Hidalgo entre 2016 y 2025, con un promedio anual de entre 17 y 20 casos. La entidad inició el registro estatal de este delito en 2016, cuando contabilizó 22 víctimas. Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) solo ha registrado 2 en lo que va del 2026.

En 2025, Seiinac identificó 64 muertes violentas de mujeres, de las cuales 12 correspondieron a niñas y adolescentes. Sin embargo, las autoridades estatales reconocieron apenas 15 de esos casos como feminicidios, una brecha que la organización atribuye a criterios distintos de clasificación.

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La organización Causa en Común detectó un fenómeno similar al analizar el primer semestre de 2026. Mientras en 2025 el 48% de las muertes violentas de mujeres en Hidalgo se investigaba bajo el protocolo de feminicidio, en 2026 esa proporción cayó al 11%.

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

En el mismo periodo, los feminicidios registrados en la entidad bajaron 82% respecto al año anterior, al pasar a dos carpetas de investigación. En paralelo, los homicidios dolosos contra mujeres aumentaron 33%, hasta sumar 16 carpetas, lo que ubicó a Hidalgo entre los seis estados con alza en ese indicador.

“La alerta se fortalece cuando la disminución de feminicidios coincide con un incremento de las víctimas de homicidio doloso contra las mujeres”, señaló Causa en Común en su análisis “Qué dicen y qué ocultan las cifras oficiales sobre delitos en México”. La organización aclaró que ese patrón no demuestra por sí mismo una reclasificación de casos, aunque constituye un indicio para revisar la situación.

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Lorena Cano García, encargada de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social de la PGJEH, informó que en lo que va de 2026 se reportaron 69 mujeres desaparecidas en Hidalgo. De ellas, 53 fueron localizadas con vida, 15 permanecen sin localizar y una fue hallada muerta, víctima de feminicidio en Atotonilco de Tula.

La funcionaria precisó que ante la Fiscalía de Género y Trata de Personas se registraron 15 feminicidios durante 2025. Cano García agregó que la mayoría de esos casos ya cuentan con fallos condenatorios o se encuentran en proceso judicial.

Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México contabiliza 440 feminicidios entre enero y agosto de 2026, según el SESNSP

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 440 víctimas de feminicidio en México entre enero y agosto de 2026. En el mismo periodo se registraron 988 víctimas de homicidio doloso de mujeres, de acuerdo con el Informe de violencia contra las mujeres difundido por el organismo.

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Las cifras del SESNSP indican que, entre feminicidios y homicidios dolosos, casi seis mujeres son asesinadas cada día en el país durante 2026, aunque ambos delitos registraron una reducción frente a años anteriores.

La cifra de 440 feminicidios representa una disminución frente a los 736 casos contabilizados en el mismo lapso de 2025. También queda lejos del pico histórico de 2021, cuando se superó la barrera de los mil casos anuales a escala nacional.

Sinaloa encabezó la lista nacional con 74 víctimas, equivalentes al 16.8% del total. Le siguieron el Estado de México, con 31 casos, y Tamaulipas, con 29, de modo que estas tres entidades concentraron el 30.5% de los feminicidios del país.

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Zapatos con flores y velas encendidas forman un emotivo memorial en honor a las víctimas de feminicidios, destacando la persistente lucha por justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiapas reportó 27 casos y la Ciudad de México, 25. Chihuahua sumó 24 feminicidios, Morelos 22 y Sonora 18, mientras que Guanajuato y Jalisco registraron 17 cada uno.

Hidalgo apareció entre las entidades con menor número de casos a escala nacional, junto con Colima y Tlaxcala, con dos feminicidios cada una. La tasa nacional de feminicidio se ubicó en 0.64 casos por cada 100 mil mujeres, muy por debajo de la de Sinaloa, que llegó a 4.57.

Culiacán fue el municipio con más feminicidios del país, con 38 víctimas, y concentró junto con otros 19 municipios el 34.7% del total nacional. Mazatlán y Escuinapa, ambos en Sinaloa, ocuparon el segundo y el cuarto lugar entre los municipios más afectados, con 13 y 10 casos respectivamente.

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El acumulado histórico del SESNSP muestra que entre enero de 2015 y agosto de 2026 se registraron 9,611 víctimas de feminicidio en todo el país. De ese total, 7,775 víctimas tenían 18 años o más, 938 eran menores de edad y en 898 casos no se especificó la edad.

De las 440 víctimas de 2026, 360 tenían 18 años o más y 49 eran menores de edad, mientras que en 31 casos no se precisó el dato. El informe del SESNSP tiene corte al 31 de agosto, por lo que no incluye casos ocurridos durante septiembre que generaron atención pública en distintas entidades.

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