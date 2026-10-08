Mexicana amplía sus vuelos: estas son las nuevas rutas nacionales con la llegada de nuevas aeronaves

Un avión de la aerolínea Mexicana de Aviación está en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, México, el 14 de julio de 2025. Fotografía tomada a través de un cristal en el aeropuerto. REUTERS/Henry Romero

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El invierno está cada vez más cerca y con él la temporada de vacaciones. Ya sea que busques un plan individual, familiar, de amigos o con tu pareja, permítenos contarte del nuevo anuncio que dio Mexicana de Aviación: la aerolínea sumó cinco aviones Embraer E2 este año y ya opera con una flota de diez. Con ellos ha podido abrir nuevas rutas y ofrecer más asientos.

Así lo anunció el director, Leobardo Ávila Bojórquez, durante la conferencia La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, puntualizó que los dos aviones aún están en proceso de certificación por parte de la autoridad aeronáutica.

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Estas son las nuevas rutas de Mexicana de Aviación

Desde el mes de junio, la aerolínea abrió cinco rutas. Primero llegó Acapulco, y en julio se sumaron Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y El Bajío.

La nueva ruta que se incorporará será hacia Zacatecas, que se integrará a partir del 17 de noviembre con vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Con ese destino, la red llegará a 19 ciudades.

(Foto: CUARTOSCURO.COM)

El AIFA funciona como el punto central de todas las conexiones. Desde ahí, los pasajeros pueden moverse entre distintas regiones del país.

Rutas y destinos disponibles para vacacionar en invierno

Si lo tuyo es la playa, la aerolínea programó 24 vuelos adicionales a Tulum durante la temporada invernal, para quienes quieran escaparse al Caribe mexicano.

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Mexicana prevé cerrar 2026 con 12 aviones y llegar a 20 al terminar 2027. Desde 2028 entrará en una etapa de maduración y busca alcanzar su punto de equilibrio, es decir, volverse rentable, a partir de 2030.

Durante una conferencia de prensa oficial, se presenta una lámina informativa sobre los nuevos destinos y la conectividad de la aerolínea Mexicana de Aviación desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La exposición incluye datos sobre la expansión de la red de rutas nacionales e incorporación de nuevos vuelos. La transmisión cuenta con un intérprete de lengua de señas en pantalla.

Los números del crecimiento

Desde que empezó a operar, Mexicana ha transportado a más de 1 millón 276 mil pasajeros.

En lo que va de 2026, el número de pasajeros creció 31% frente al mismo periodo de 2025.

La oferta de asientos aumentó 83% desde junio.

En carga, ha movido más de 1,314 toneladas, 23% más que el año pasado, en alianza con Correos de México.

Ha generado más de 840 empleos directos y más de 7,200 indirectos.

Oportunidades para viajes económicos

Ávila Bojórquez también repasó las opciones para encontrar mejores precios:

Un gráfico de Mexicana de Aviación presenta las opciones de compra de boletos mediante su sitio web, centro de atención telefónica, oficinas presenciales y aplicación móvil. (Presidencia )

Promoción Martes de Primera , con ofertas para compras anticipadas.

El Buen Fin , en noviembre.

Tarjeta MIFEL Mexicana , con descuentos y compras a meses sin intereses.

Paquetes de viaje todo pagado , que incluyen vuelo, hospedaje, transporte terrestre y atracciones.

Mexicana Frecuenta, el programa con el que acumulas millas por cada vuelo y las canjeas por beneficios.

Los boletos se pueden comprar en la página web, en la app, por call center (con atención en lengua de señas) o en las oficinas del AIFA y del aeropuerto de Tulum.