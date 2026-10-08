Muere músico de regional mexicano tras explosión en Tlaxcala: filtran video del momento

Juan David Barranco Morales, integrante de La Imparable Banda Dos Reinas, pierde la vida luego de resultar gravemente herido en el estallido

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Juan David Barranco Morales, de 22 años, clarinetista de La Imparable Banda Dos Reinas, muere tras una explosión registrada el miércoles 7 de octubre en un taller de pirotecnia en San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala. El músico también trabajaba en el establecimiento al momento del estallido.

El taller, conocido como polvorín, contaba con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para operar, según autoridades estatales. La explosión dejó además dos personas heridas y tres más atendidas por crisis nerviosas.

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La explosión se registra en la carretera Ixtenco-Zitlaltepec

El estallido ocurre durante la tarde del miércoles en un inmueble dedicado a la elaboración de artificios pirotécnicos, ubicado entre los municipios de Zitlaltepec e Ixtenco, según el reporte inicial.

Una columna de humo blanco se eleva a lo lejos tras la explosión de un taller de pirotecnia ubicado entre los municipios de Zitlaltepec e Ixtenco, en el estado de Tlaxcala. El estallido causó la muerte de un joven de 22 años y dejó a dos personas heridas, además de provocar la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Una fuerte detonación alerta a los habitantes de la zona, quienes observan una columna de humo elevarse desde el lugar. Elementos de Protección Civil, bomberos y paramédicos acuden al sitio para atender a los lesionados y controlar los riesgos derivados del estallido.

El reporte preliminar señala un herido grave como saldo inicial, antes de que se confirmara la muerte del músico horas después. “Por causas desconocidas, en taller para la elaboración de artificios pirotécnicos ubicado entre Zitlaltepec e Ixtenco se registra fuerte estallido”, indica el texto difundido junto al video.

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Juan David Barranco Morales muere en el Hospital General de Huamantla

Tras la explosión, Juan David Barranco es trasladado de emergencia al Hospital General de Huamantla con heridas de gravedad. Horas después, la Secretaría de Salud de Tlaxcala confirma su fallecimiento debido a la magnitud de las lesiones provocadas por el estallido.

Juan David Barranco Morales

Las otras dos personas heridas son trasladadas al Hospital Regional “Emilio Sánchez Piedras”, en el municipio de Tzompantepec, donde permanecen bajo observación médica.

Según reportes preliminares, el taller de pirotecnia contaba con autorización para operar, aunque presuntamente presentaba deficiencias en materia de Protección Civil. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del estallido.

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La Imparable Banda Dos Reinas despide a su clarinetista

La agrupación, originaria de Tlaxcala, emite un comunicado para lamentar la muerte de su integrante y externar sus condolencias a la familia. “La Imparable Banda Dos Reinas lamenta profundamente la partida de nuestro gran amigo, hermano y compañero Juan David Barranco Morales”, señala el mensaje publicado en redes sociales.

La Imparable Banda Dos Reinas lamenta la muerte de Juan David Barranco Morales.

Barranco Morales se había dado a conocer como clarinetista dentro del género del regional mexicano, donde la agrupación ha ganado popularidad. Las circunstancias específicas que provocaron la explosión aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

¿Quién era Juan David?

Juan David Barranco Morales tenía 22 años y era clarinetista de La Imparable Banda Dos Reinas, agrupación de regional mexicano originaria de Tlaxcala.

Además de su actividad musical, trabajaba en un taller de pirotecnia ubicado en San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala, el mismo lugar donde ocurre la explosión que le provoca la muerte el 7 de octubre.

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Juan David Barranco Morales

La agrupación lo describe como “un gran amigo, hermano y compañero” en el comunicado de despedida que publica en redes sociales tras conocerse su fallecimiento.

Barranco Morales había ganado reconocimiento por su talento como clarinetista dentro de La Imparable Banda Dos Reinas, agrupación que cuenta con cierta popularidad en el género del regional mexicano.