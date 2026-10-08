Gala Montes sí habría entrado a La Casa de los Famosos en estado inconveniente, según Mariana Ochoa

Mariana Ochoa habló de la polémica de Gala Montes (captura de pantalla)

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Mariana Ochoa, ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, aseguró en entrevista con Yordi Rosado que Gala Montes habría ingresado al reality bajo el efecto de alguna sustancia. La cantante relató que la actriz “venía de una fiesta” y que la vio “fuera de sí” durante las horas que ambas coincidieron dentro de la competencia.

“Pues ella misma dijo que venía de una fiesta y que no había dormido. O sea, yo la vi fuera de sí. Yo creo que sí traía alguna sustancia, la verdad, siendo honestos”, declaró Ochoa durante la charla. La cantante matizó su versión al aclarar que no tenía certeza absoluta sobre lo ocurrido.

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Mariana Ochoa también vinculó el comportamiento de Montes con un acuerdo previo entre la actriz y la producción del programa. “Tal vez fue eso aunado a que entró en personaje, que eso del personaje era algo acordado con la producción, tengo entendido”, añadió la ganadora de la cuarta temporada.

Gala Montes entró como habitante sorpresa tras la salida de Aldo Rendón

La actriz fue la sorpresa de la temporada, aunque sólo duró dos días (Captura de pantalla )

Gala Montes ingresó a La Casa de los Famosos México el domingo 6 de septiembre de 2026 como habitante sorpresa, después de que Aldo Rendón abandonara el reality por problemas de salud. La producción buscó entonces un reemplazo capaz de generar contenido de forma inmediata.

La actriz permaneció en el encierro poco menos de 48 horas, un periodo mucho menor al de su participación en la segunda temporada del programa, donde llegó a la final y obtuvo el tercer lugar. Montes explicó después que aceptó regresar porque necesitaba ingresos económicos y buscaba promocionar su nueva música.

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Memo Schutz y Karina Torres, segundo y tercer lugar del reality, también participaron en la entrevista con Rosado y coincidieron en que Gala entró con un personaje construido de antemano. “Como que venía de cotorrear”, comentó Torres sobre la actitud con la que Montes llegó a la competencia.

La actriz negó haber salido por voluntad propia

Horas después de conocerse su salida, Gala Montes contradijo la versión oficial del programa y aseguró que no abandonó el reality por decisión personal. “No me quería salir, me sacaron”, afirmó la actriz a través de sus redes sociales.

Montes relató que el episodio comenzó cuando notó que estaba menstruando y solicitó un producto de higiene femenina sin recibir respuesta inmediata del personal de producción. “Se me está escurriendo la sangre por la pierna, mamón, y no me daban un tampón”, declaró la actriz, visiblemente alterada en las grabaciones que circularon después.

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Según su relato, ante la falta de atención, se dirigió a una zona restringida del foro y gritó pidiendo ayuda directamente a la producción. Contó que, tras ese episodio, fue interceptada por la psicóloga del programa, quien le habría recordado que había firmado un documento en el que se establecía que no podía protagonizar “un brote psicótico” durante su estancia.

La producción sostuvo que la salida fue voluntaria

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

El 8 de septiembre, la producción del reality, encabezada por Rosa María Noguerón, difundió un comunicado en el que atribuyó la salida de Montes a una decisión personal. “Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación”, señaló el mensaje oficial.

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Semanas más tarde, Noguerón amplió su versión y desmintió de forma categórica que la integridad física de los habitantes hubiera estado en riesgo o que Montes se encontrara en un estado vulnerable antes o durante su ingreso. La productora explicó que el comportamiento mostrado formó parte de un personaje llamado “La Diabla”, diseñado por la propia actriz para generar contenido dentro del encierro.

Noguerón también negó que existiera sustento para las versiones sobre un presunto consumo de sustancias prohibidas, y precisó que la salida definitiva se concretó el día en que Flor Vigna, considerada su principal aliada dentro del juego, abandonó la competencia por votación del público.

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Circularon versiones sobre un altercado con el equipo de producción

Gala Montes habla sobre su abrupta salida de La Casa de los Famosos, revelan que agredió a personal del staff

Una versión distinta, atribuida a una cuenta especializada en espectáculos, sostuvo que Montes habría protagonizado un incidente con integrantes del staff durante una llamada relacionada con la prueba de presupuesto. De acuerdo con ese relato, la actriz se mostró “muy descontrolada” y manifestó su intención de abandonar el programa, lo que en un primer momento la producción no permitió.

Esa misma versión señaló que Montes habría agredido a una persona del equipo, lo que provocó que se contactara a sus allegados para que acudieran por ella. Mientras esperaba su llegada, la actriz habría sido atendida por una psicóloga y un médico del programa. Hasta ahora, ninguna de las partes confirmó públicamente esta versión del altercado.

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Montes rechazó las versiones sobre un brote psicótico

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Tras su salida, Gala Montes enfrentó especulaciones constantes sobre su salud mental. Durante un encuentro con la prensa, fue cuestionada directamente sobre los rumores de un presunto brote psicótico y respondió con sarcasmo: “Estoy enfocada en mis brotes psicóticos”.

La actriz explicó que atravesaba un proceso personal de recuperación, aunque aclaró que no consideraba necesario compartir cada detalle públicamente. “Estoy sanando, solo que no publico lo que hago. No tengo por qué dar explicaciones de mi proceso de sanación”, afirmó.

Días después, en un video difundido en redes sociales, Montes reconoció atravesar un episodio de depresión, aunque descartó encontrarse en riesgo. “Sí estoy deprimida, sí, pero normal, ya he estado. No me voy a morir”, expresó. En ese mismo mensaje negó de forma tajante el consumo de sustancias y lanzó una frase que generó nueva preocupación entre sus seguidores: “Yo estoy difícil de tener un brote psicótico. Ojalá, ojalá”.

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El conflicto se extendió a Malinche, El Musical y a la conductora Joanna Vega-Biestro

Un comunicado de prensa de Malinche El Musical anuncia en Ciudad de México la posposición indefinida de la participación de la actriz Gala Montes en la obra. (Instagram: Malinche, El Musical)

La salida del reality coincidió con la suspensión indefinida de la participación de Montes en Malinche, El Musical, producción encabezada por Nacho Cano. La actriz denunció después una presunta falta de pago justo por su trabajo en la puesta en escena y aseguró haber ofrecido alternativas para sostener el proyecto, incluido estrenar sin cobrar entre el 8 y el 11 de octubre.

El episodio también derivó en un conflicto con la conductora Joanna Vega-Biestro, quien citó una versión de una fuente cercana al programa según la cual Montes se habría alterado al no recibir de inmediato el producto de higiene que solicitaba. Montes rechazó esa información y dirigió amenazas verbales contra la conductora, al grado de mencionar a su hija menor de edad, lo que llevó a Vega-Biestro a buscar asesoría legal para evaluar acciones correspondientes.

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La actriz también retomó públicamente su conflicto con su madre, Crista Montes, quien fue su mánager durante 18 años, y acusó a su familia de no mostrar interés por su estado durante la controversia.