Tres consejeros del INE insisten en fiscalizar las precampañas adelantadas de los partidos políticos

La consejera del INE, Carla Humprhrey es una de las tres consejerías que busca regular y fiscalizar las precampañas electorales de los partidos políticos. Crédito: X / @C_Humphrey_J

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Este jueves, los consejeros electorales Carla Humphrey Jordan, Arturo Castillo Loza y Martí Faz Mora propondrán nuevamente un acuerdo con una serie de lineamientos que regulen las precampañas adelantadas de los partidos políticos,

El objetivo de estas tres consejerías es evitar que los partidos continúen violando la ley electoral –adelantándose a las precampañas– disfrazándolas como procesos de selección de sus “coordinadores” en los estados, y concedan al Instituto Nacional Electoral (INE) la capacidad para vigilarlos.

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Consejeros del INE insisten en regular precampañas adelantadas

Cabe recordar que han pasado siete meses desde que la primera iniciativa para regular las precampañas fue vetada por el grupo de consejerías que están alineadas con la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Dicha práctica comenzó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2023, cuando puso a competir a los seis aspirantes a la candidatura presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a las que llamó sus “corcholatas”, meses antes de los plazos legales.

Esa estrategia ha sido replicada por el partido oficial y por los institutos políticos de oposición, todo, al margen de la ley.

Hace unos días –y más de dos meses antes de los plazos oficiales para designar sus candidaturas–, Morena terminó de seleccionar a sus 17 “coordinadores”, quienes serán precandidatos a gobernadores en los estados que tendrán elecciones el año entrante.

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Tres consejeros del INE buscan regular y fiscalizar las precampañas adelantadas de los partidos políticos. Crédito: X / @C_Humphrey_J

¿Qué dice el proyecto de las tres consejerías?

El proyecto de los tres consejeros del INE, que corre riesgo de nos ser aprobado, otra vez, por el grupo mayoritario de Taddei al interior del Consejo General, prevé autorizar los llamados “Procesos Políticos”, siempre y cuando no tengan “como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”.

También contempla un conjunto de reglas más estrictas, como la prohibición de colocar propaganda en mobiliario urbano, o un mayor control sobre el dinero gastado en estos procesos, con un tope de aportaciones personales de los aspirantes establecido en tres millones 304 mil pesos, y un máximo de aportaciones de simpatizantes de 826 mil 223 por persona, obligatoriamente por transferencia.

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“El uso de financiamiento ordinario no autoriza actos de precampaña o campaña encubiertos ni gastos con finalidad electoral prohibida. Cuando se adviertan elementos electorales o equivalentes, se dará el tratamiento legal que corresponda mediante el procedimiento competente”, plantea un parte del proyecto.

Además, establece que, en el marco de estos procesos internos, no se podrían recibir aportaciones, ni en efectivo ni en especie, de los gobiernos —ya sea federal o locales—, del extranjero, de empresas, de personas no identificadas, de ministros de culto o de sindicatos, entre otros.

INE propone un monitoreo más estricto del dinero usado en las precampañas

Según los lineamientos, el INE fiscalizará, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y de la Comisión de Fiscalización (COF), los recursos destinados a estos procesos y revisará posibles irregularidades en su manejo.

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La propuesta llega en medio de los cuestionamientos que los aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados que no resultaron ganadores hicieron sobre las encuestas que definieron a los triunfadores.

El nombramiento, anunciado por la Comisión partidista, asigna a la nueva responsable la representación local de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la frontera norte del estado

Al respecto, los tres consejeros responsables del documento establecen que los partidos deberán entregar al INE un informe con la metodología utilizada, los costos, las personas responsables y los resultados de cada encuesta. Esos gastos se contabilizarán como gasto ordinario.

Servidores públicos no podrían intervenir en los procesos internos

Los lineamientos también tienen un apartado, en el que impiden a los servidores públicos intervenir en los procesos internos, ya sea aportando recursos o expresando su postura a favor o en contra de los aspirantes.

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En ese sentido, el documento estipula que los funcionarios solo se limitarán a acudir a los eventos en días inhábiles y sin tener “participación activa y preponderante” en ellos, mientras que los legisladores únicamente podrían asistir “cuando no interfieran con las actividades parlamentarias a su cargo”.

Otro punto a destacar en estos lineamientos, es que los partidos y los aspirantes no podrán hacer uso de sus prerrogativas para acceder a tiempos oficiales de radio y televisión. Sin dejar de mencionar que agregan ciertas condiciones a los procesos internos:

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2016.- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la sesión extraordinaria del consejo general del INE con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Como que sus participantes no tengan expresiones, discursos, mensajes y elementos de naturaleza electoral, o que no se empleará propaganda, por sí o por terceros, que de manera indirecta tenga un contenido proselitista electoral”.

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Vamos a ver si en esta ocasión, este grupo de tres consejeros logran que el Consejo General del INE regule las precampañas adelantadas, que los partidos disfrazan como procesos de selección para candidatos.