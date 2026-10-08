De la parodia al concierto en el Palacio de los Deportes: así surgió la amistad entre Robbie Williams y Omar Chaparro

El actor publicó recuerdos de la velada y escribió “Gracias, hermano”, luego de participar junto a Williams en la novena canción del repertorio de 21 temas. (Instagram/ @omarchaparro)

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La primera vez que Omar Chaparro convivió e hizo reír a Robbie Williams no fue con un dueto ni en un escenario lleno.

Ocurrió en la televisión mexicana, con una parodia/homenaje del icónico tema Rock DJ que abrió una relación de más de dos décadas entre el conductor y el cantante británico.

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El dueto ocurrió durante la primera fecha de la gira Britpop World Tour en la Ciudad de México, ante un repertorio integrado por 21 canciones. (Instagram/ @omarchaparro)

Este 7 de octubre de 2026, durante el Britpop World Tour, esa historia volvió al Palacio de los Deportes, cuando Williams llamó a Chaparro para interpretar Better Man, canción que los unió en un estudio de televisión y luego en el Foro Sol. Al terminar el momento, lo abrazó y lo presentó ante el público como su “hermano mexicano”.

Una parodia de “Rock DJ” abrió el primer capítulo entre Robbie Williams y Omar Chaparro

La relación entre ambos tuvo un antecedente anterior a Better Man. En 2004, Robbie visitó No Manches durante una de sus primeras giras promocionales por México, cuando Omar era una de las figuras del programa.

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La emisión incluyó una parodia de Rock DJ , canción que Williams había convertido en uno de los temas centrales de su repertorio.

Chaparro participó en el sketch de la sección “Video manchado” , que recreó el videoclip desde el humor del programa junto a foguras como Rafita Valderrama y Margarito .

La adaptación jugaba con las escenas del video original, en el que Robbie simula desprenderse de capas de su cuerpo. La versión mexicana reemplazó esos elementos por objetos y alimentos , bajo una lógica de comedia.

El cantante británico vio la parodia durante esa visita y reaccionó con carcajadas. Ese encuentro dejó una primera imagen compartida entre ambos, aunque todavía lejos de cualquier dueto o colaboración musical.

Chaparro interpreta a Robbie Williams en la parodia de "Rock DJ" durante el programa No manches. (RRSS)

Así, la anécdota quedó como el punto de partida de una relación casualsurgida en pantalla. Un año después, Williams regresó al mismo espacio y el comediante encontró la oportunidad de pasar de la comedia a la música.

“Better Man” y la promesa de 2005 que se cumplió en el Foro Sol

Durante aquella charla en No Manches, Williams le propuso a Chaparro que practicara Better Man para cantarla juntos en una futura visita a México. El ofrecimiento pasó de la conversación televisiva al escenario el 21 de octubre de 2006.

El conductor mexicano subió al Foro Sol durante una presentación de Robbie. Frente al público, retomaron el tema, con Omar en la guitarra y el británico en la voz.

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La aparición tuvo un detalle que resumió el tono de aquel encuentro: Chaparro llevó una camiseta con la frase “Robbie, soy tu hijo, reconóceme”.

Chaparro tocó la guitarra mientras el cantante británico entonó Better Man a capela en la televisión en 2005. (Instagram/ @claudia_och1)

Ese concierto fue la primera actuación conjunta de ambos ante una audiencia masiva. El mexicano aún no había lanzado formalmente su proyecto musical, pero su participación quedó vinculada a una canción que ya era parte de su relación con Williams.

El vínculo no se tradujo en una colaboración discográfica ni en presentaciones frecuentes. Durante los años posteriores, cada uno siguió su camino en la música, la televisión, la actuación y los espectáculos en vivo.

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Chaparro formalizó su faceta como cantante en 2021, cuando lanzó “Las locuras mías”. Esa etapa dio otro contexto a la invitación que recibió dos décadas después en el Palacio de los Deportes.

El reencuentro de 2026 llevó a Chaparro al noveno tema en el Palacio de los Deportes

El reencuentro de 2026 ocurrió cuando Chaparro ya había desarrollado otra faceta como intérprete, tras lanzar Las locuras mías en 2021. Williams lo incorporó al noveno momento de una noche con 21 bloques musicales, desde sus éxitos solistas hasta versiones y fragmentos de otros temas.

Let Me Entertain You abrió el concierto después de una introducción instrumental.

Rocket mantuvo el primer tramo del repertorio.

Rock DJ recuperó la canción que había dado origen a su encuentro televisivo en 2004.

Strong siguió en la primera parte del show.

Supreme extendió el repaso por los éxitos de Williams.

Pretty Face apareció antes de uno de los momentos visuales de la noche.

Love My Life estuvo acompañada por confeti en el Palacio de los Deportes.

Better Man reunió a Robbie Williams y Omar Chaparro , quien participó con voz durante el dueto.

El bloque de respuesta con el público incluyó fragmentos de Tripping , Angels , Sexed Up , Candy y Wonderwall .

Something Beautiful marcó el regreso al repertorio principal tras ese segmento.

Millennium formó parte del tramo central de la presentación.

Theme from New York, New York llevó el repertorio hacia una serie de versiones.

No Regrets precedió el espacio dedicado a los músicos de la banda.

Durante las presentaciones de la banda sonaron fragmentos de Personal Jesus , Seven Nation Army , Walk This Way , We Don’t Need Another Hero , Y.M.C.A. , Sweet Dreams y Hey Jude .

Come Undone devolvió el protagonismo a Williams después del bloque de versiones.

Kids formó parte del cierre previo a los últimos temas.

She’s the One mantuvo el tono de la recta final.

My Way antecedió los dos números de cierre.

Feel preparó el desenlace del concierto.

Angels cerró la noche con pirotecnia.

Tras el dueto, Chaparro compartió imágenes de la presentación y escribió “Gracias, hermano”. Veintidós años después de aquella parodia de Rock DJ, ambos volvieron a coincidir en un escenario mexicano con la canción que convirtió una entrevista en una tradición.

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