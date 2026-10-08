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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 8 de octubre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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