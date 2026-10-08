Harfuch ‘leyó la cartilla’ al gobernador Mauricio Kuri sobre colaboración con EEUU en Querétaro: “Hay una ley y un procedimiento”

Mauricio Kuri

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, sobre las reglas que establece el Estado mexicano en términos de colaboración con Estados Unidos, luego de la polémica por una academia internacional de capacitación policial que se pretende construir en la entidad.

Durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este jueves 8 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada nuevamente sobre el caso en el que el gobierno de Querétaro realizó un evento oficial en el que invitó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sin que estuvieran presentes autoridades de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

PUBLICIDAD

Sheinbaum afirmó que la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Policía no implica, hasta ahora, una participación directa de agencias estadounidenses. Explicó que la referencia a una futura colaboración surgió de las declaraciones del secretario de Seguridad queretano durante el anuncio del proyecto.

“Todavía no ocurre, apenas se puso la primera piedra”, dijo la presidenta al señalar que la academia aún no entra en operación y que no existe un procedimiento adicional para concretar una colaboración con autoridades estadounidenses.

La presidenta explicó que el grupo de alto nivel del Gabinete de Seguridad reconoció que el Gobierno de Querétaro presentó varias solicitudes para colaborar con el Gobierno estadounidense. Añadió que esas peticiones fueron aceptadas dentro de ese espacio porque no se detectó ningún problema en la cooperación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Sheinbaum precisó que una eventual participación de agencias estadounidenses deberá ajustarse al marco legal mexicano. Relató que García Harfuch habló con Kuri después de que el secretario de Seguridad estatal mencionó que la Academia Internacional de Policía buscaría colaborar con agencias de Estados Unidos.

La mandataria sostuvo que el gobernador aceptó cumplir con las disposiciones aplicables. Según relató, Kuri aseguró que informará a las autoridades y solicitará los permisos correspondientes si la colaboración se concreta cuando la academia comience a funcionar.

“No voy a violar nada, sino que voy a informar y a pedir solicitud de algún permiso en caso de esta colaboración cuando funcione la academia”, citó Sheinbaum sobre la postura del mandatario queretano.

PUBLICIDAD